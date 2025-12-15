اتجاه كونترتوب الرخام الذي يجعل مطبخك يبدو قديمًا

إذا كنت تخطط لتجديد مطبخك، فربما تفكر في جميع أفكار المطبخ الرخامي المختلفة للحصول على مظهر كلاسيكي وأنيق. لكن اختيار أسطح العمل ليس بالأمر السهل مثل اختيار لهجة الديكور – إنه خيار أكثر ديمومة سترغب في أن تكون واثقًا منه. من السهل أن تعتقدي أنه لا يمكن أن تخطئي بإطلالة رخامية، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا؛ عندما يتعلق الأمر بأسطح الرخام الصناعي، قد يؤدي قرار التصميم هذا في النهاية إلى تحديد المساحة الخاصة بك. عند التحدث مع The Spruce، أعربت المصممة إيرين ويليامسون عن أفكارها حول هذه المادة، قائلة: “أوصي بشدة بتجنب أي منتجات رخامية مقلدة من صنع الإنسان ذات عروق كبيرة تمر عبرها – فهي لا تخدع أحداً”.

بجرعات أصغر، يمكن أن ينجح استخدام الرخام المقلد، سواء كان ذلك في قطع صغيرة مميزة أو في مشروع ممتع مثل نهايات الكتب الرخامية المذهلة التي تصنعها بنفسك. عندما يتعلق الأمر بأسطح مطبخك، سيكون للمادة تأثير بصري كبير يجعل من السهل ملاحظة أي صفات غير مرغوب فيها. عندما يبدو جانب كبير من تصميم مطبخك قديمًا، فإنه يترجم إلى بقية المساحة. يتم تصنيع الرخام الصناعي من البوليمر الاصطناعي الذي يفشل في الارتقاء إلى مستوى المظهر العضوي المتطور للمواد الأصلية، وبدلاً من ذلك يقدم مظهرًا يُقرأ على أنه بلاستيكي وخالي من أي نسيج أو جمال طبيعي. يتحدث الرخام الأصيل عن الاتجاهات الترابية الراسخة التي يميل إليها أصحاب المنازل حاليًا، في حين أن الصفات غير الأصيلة بشكل ملحوظ للرخام الصناعي تعارض هذا النمط بشكل مباشر وتجعل المطبخ يبدو قديمًا.