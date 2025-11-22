اتجاه كونترتوب المصقول الذي ستشاهده أقل في عام 2026

قد يبدو اختيار سطح الطاولة الذي يضفي على مطبخك المظهر المناسب أمراً سهلاً، لكن اختيار التصميم الصغير هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على المظهر العام للغرفة. نظرًا لأنها تشغل مساحة كبيرة من السطح، تميل أسطح العمل إلى جذب الأنظار على الفور. يجب أن تكون جذابة من الناحية الجمالية وعملية – ففي نهاية المطاف، هذا السطح هو المكان الذي ستقوم فيه بالجزء الأكبر من تحضير طعامك.
على الرغم من ظهور طاولات المطبخ شديدة اللمعان، إلا أن بعض خبراء التصميم الداخلي لا يشعرون بها في عام 2026. يبدو هذا النمط الشبيه بالمرآة أنيقًا، لكنه يسلط الضوء على بصمات الأصابع واللطخات. وبعبارة أخرى، سوف يرغب طهاة المنزل المتحمسون في الابتعاد عن أسطح العمل في هذه اللمسة النهائية عالية الصيانة. إنها تميل إلى أن تكون ذات مظهر عصري للغاية أيضًا، وهو ما قد لا يكون الجمال الذي تبحث عنه. إذا كنت تخطط لاستبدال طاولات مطبخك في العام الجديد، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته لاتخاذ قرار تصميمي لن تندم عليه.
تخلص من أسطح العمل فائقة اللمعان الحديثة وجرب هذه الأنماط بدلاً من ذلك
مع ظهور أسطح المطبخ شديدة اللمعان، قد تتساءل عن الأساليب التي يمكنك تجربتها بدلاً من ذلك. تعد أسطح العمل الحجرية الجريئة والملونة أحد الأنواع التي من المتوقع أن تكون عصرية في العام المقبل. وقال مصمم كونترتوب مور كريشر لشركة Better Homes and Gardens: “لقد برزت أسطح العمل كنقطة محورية حقيقية لتصميم المطبخ اليوم، مع عروق جريئة وابتعاد عن اللون الأبيض والرمادي الذي يمكن التنبؤ به”. يمكنك العثور على أسطح عمل حجرية بمجموعة من الألوان الجذابة والتشطيبات غير اللامعة، بدءًا من اللون الرخامي الأسود المزخرف إلى اللون الذهبي الغني المرقط. إنها طريقة رائعة لمنح مطبخك بعض الشخصية الإضافية.
من ناحية المواد، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام الكوارتز. إنها أفضل مادة لكونترتوب المطبخ لعام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Consumer Reports. هذا الحجر المصمم هندسيًا متعدد الاستخدامات وخالد ومقاوم للبقع وتآكل السطح. وأفضل ما في الأمر هو أنه من المتوقع أن يظل الكوارتز شائعًا في عام 2026 – على عكس الرخام والجرانيت، اللذين من غير المتوقع أن يكونا رائجين بشكل خاص، وفقًا لخبراء الصناعة. يمكنك أيضًا مضاعفة الاتجاهات من خلال اختيار كونترتوب جريء اللون مصنوع من حجر الحمم البركانية، وهو نمط رائع آخر لكونترتوب سيكون في كل مكان في العام المقبل. يمكن أن يكون اختيارًا أكثر تكلفة، ولكن إذا كانت لديك الميزانية اللازمة لذلك، فقد يكون جمال حجر الحمم البركانية ومتانته يستحق الاستثمار. يمكنك تحقيق المظهر اللامع للكونترتوب الحجري التقليدي بدون الضجة.