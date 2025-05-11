اتجاه لون طلاء الباب الأمامي الذي يعيدنا إلى الأرض

الباب الأمامي هو العنصر الأول في منزلك للترحيب بضيف قادم. لجعل أفضل انطباع ، من المهم اختيار لون لبابك الأمامي الذي يدعو ودود. يختار بعض مالكي المنازل لونًا كلاسيكيًا وبسيطًا للتنفس الألفة ، في حين أن البعض الآخر يستخدم بابهم كقماش لتصميم مثير وجذاب. ولكن هناك حل يجمع بين الممارسين: النظر إلى الطبيعة للإلهام ، واختيار الباب الأمامي منغم الخشب لتمثيل أفضل ما في العالمين.
سيواجه بابك الأمامي الخارج ، لذلك من المناسب أن ترسم الباب بلون يطابق محيطه الطبيعي. يثير لون الخشب التقليدي على الباب الأمامي شعورًا بالجمال والخلود. سوف تنسيق الأشجار والزهور وغيرها من المناظر الطبيعية وأوراق الشجر بشكل جيد مع هذا العنصر الريفي. هذه أيضًا طريقة رائعة لدمج بصرية خالدة على السطح الخارجي لمنزلك والتي ليست ساحقة للغاية ، بينما لا تزال مبدعة ولذيذة. إذا كان الباب المصنوع من الخشب الصلب خارج النطاق السعري الخاص بك ، فيمكن تحقيق مظهر من الخشب مع تقنيات الرسم الصحيحة.
الباب الأمامي منغم الخشب هو الكلاسيكية الخالدة
بقدر ما تذهب ألوان الباب الأمامي الخالدة ، فإن نغمة الخشب مثالية للإحساس الترابي والمريح. إنه يثير شعورًا بالهدوء والهدوء من شأنه أن يقف لاختبار الوقت لأنه ينقر بذوق في إلهام البستنة. هذه أيضًا طريقة لتعكس شخصيتك وتفضيلات التصميم الخاصة بك. إن اختيارك من الباب الأمامي يمنح الناس معاينة لما سيجدونه عندما يدخلون إقامتك. وما زالت هناك فرصة لتجربة التصميم حيث يمكنك تحديد نوع الظل الخشبي الذي يجب تكراره – الظلام أو الخفيف.
إن طلاء الباب الأمامي لتبدو وكأنه الخشب سوف يستمر بصريًا أطول من الخشب الصلب الحقيقي الذي قد يتلاشى العمل الإضافي. إذا كانت هناك حاجة إلى لمسة عرضية ، فلن يستغرق استخدامك كثيرًا من وقتك أو تمسك ببابك الأمامي. بالإضافة إلى ذلك ، سيتطلب باب الخشب الصلب الحقيقي صيانة منتظمة مثل الظهور ، في حين أن الباب المطلي لن يحتاج إلى قدر كبير من الصيانة. يمكن أيضًا تلف الخشب الحقيقي بسبب المطر والرياح ، لكن العناصر نفسها يمكن أن تجعل الباب المطلي على الطراز الخشب يبدو أكثر واقعية من خلال إضافة شخصية إلى المظهر.
كيف ترسم بابك الأمامي بنبرة الخشب
وفقًا لـ HGTV’s Erin و Ben Napier ، فإن تغيير بابك الأمامي يمكن أن يحول منزلك. لحسن الحظ ، يمكنك تحديث المظهر لتشمل نغمة خشبية أنيقة. أولاً ، حدد ظلال الخشب التي ترغب في الحصول عليها. تتراوح الأنواع الخشبية من القيقب الشاحب المذهل والبلوط الأبيض إلى درجات أعمق مثل الجوز والماهوغوني ، لذلك سيكون لديك اختيارك من الظلال الجميلة. امسح بابك للتأكد من أنه خالي من الأوساخ والحطام ، ثم انتزاع فرشاة الطلاء.
رسمت كارين بيترز من مدونة الإيمان التي تم تجديدها الباب الأمامي المعدني لتكرار ظلال الخشب. أولاً ، قامت برمل بابها لمنحه نسيجًا شبيهًا بالخشب. للطلاء ، استخدمت معطفًا قاعدة واحد ولون جيبان. لقد رسمت القاعدة وبينما كانت لا تزال رطبة ، طبقت الصقيل الأول. “ستخلق ضربات الفرشاة تأثير الحبيبات مثل الخشب” ، أوضح بيترز. “عندما تجف تلك الطبقة الأولى من الطلاء … فرشاة على طبقة التزجيج الثانية التي تعمل كمعطف للحبوب الخشبية.” يمكنك حتى إنشاء مظهر الخشب المزيف باستخدام الطلاء ومزيل شعر الحيوانات الأليفة المطاطية.
على مدونة Come Stay Awhile ، رسمت أماندا فيرناسي بابها الألياف الزجاجية الخشبية المزيفة لتبدو وكأنها خشب أصيل. بعد رسم قاعدة الباب ، تضخمت نسيج الخشب عن طريق تطبيق وصمة عار مع فرشاة. أوصى Vernaci بالقيام بنفس الشيء في إطار الباب أيضًا لجعل المظهر الخارجي موحدًا. مع اللون المناسب وبعض النصائح المحترفة ، يمكنك بسهولة رسم طريقك إلى الباب الأمامي الخشبي.