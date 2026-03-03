اتجاه مجلس الوزراء الشعبي الذي قد لا يكون خالداً كما تعتقد

عندما يبدأ نمط معين من الخزائن في الظهور في كل مكان – على لوحات Pinterest، أو عروض HGTV، أو التصميمات الجديدة – قد تشعر بالرغبة في الانضمام إليه ودمجه في منزلك. ومع ذلك، لا يمكن لكل صورة ظلية شائعة أن تتحول إلى ميزة خالدة، وقد تعمل بشكل عكسي في تحديد الطابع الزمني لمنزلك. أحد تصميمات الخزانات التي قد تجعل مطبخك يبدو قديمًا سريعًا هو الخزانة شديدة اللمعان والمحببة، وفقًا لأرتيم كروبوفينسكي، مالك Arsight.
وفي حديث حصري لمجلة House Digest حول هذا الاتجاه في مجلس الوزراء، أوضح كروبوفينسكي أن “التشطيبات عالية اللمعان والحبيبات العالية تحظى بشعبية كبيرة، ولكنها مؤقتة”. جزء من الحشد منذ عام 2024، أثارت التشطيبات شديدة اللمعان خيال أصحاب المنازل الذين سئموا من رؤية نفس التشطيبات غير اللامعة عبر الخزانات. لقد بدت منعشة وفاخرة، ومن خلال التقاط الضوء وعكسه، ساعدت في تفتيح المنطقة. ومع ذلك، قد تكون شعبيتها قصيرة الأجل. وقال كروبوفينسكي: “يمكن للخزائن عالية التباين والبيان أن تبدو رائعة في ظل ظروف معينة، ولكن الألوان الساطعة والجريئة للغاية يمكن أن تفقد جاذبيتها مع مرور الوقت”.
لماذا قد لا تكون الخزانات شديدة اللمعان صالحة لكل زمان
خلال مقابلته الحصرية مع House Digest، لم يستبعد Artem Kropovinsky تمامًا جاذبية الخزانات شديدة اللمعان، معترفًا بأنها يمكن أن تكون إضافة ساحرة إلى قلب منزلك. “المطابخ هي المسرح الرئيسي للمنزل، والخزائن هي أكبر سطح. يريد الناس شخصية فريدة، ووجهة نظر قوية، ومساحة تقرأ التصميم. توفر الخزانات عالية التباين هذا التأثير، وتتوافق بشكل جيد مع الطلب اليوم على الإضاءة المنحوتة والحجر الجريء.” ومع ذلك، فإنها قد لا تصمد على المدى الطويل، سواء من الناحية الجمالية أو الوظيفية.
وفقا لكروبوفينسكي، المشكلة لا تكمن في التصميم أو النهاية في حد ذاتها؛ بدلاً من ذلك، إنه الاعتماد الكامل على الجمالية الجريئة. إنهم يشعرون بالانتعاش في البداية، ولكنهم يتقدمون في العمر بشكل سيئ ويبدأون في نهاية المطاف في الظهور في غير مكانهم. وأوضح أن “الحبيبات التعبيرية والتباين القوي يمكن أن يبدو وكأنه طابع زمني بمجرد تطور بقية المساحة”. علاوة على ذلك، فهي ليست عملية جدًا في المنازل التي لديها أطفال وحيوانات أليفة. وقال: “تتآكل العروض شديدة اللمعان بسرعة، وتسلط الأسطح الداكنة جدًا الضوء على بصمات الأصابع والغبار. وعندما تكون اللمسة النهائية هي النقطة الأساسية، تكون فرصة المطبخ أقل للتقادم عضويًا”. لذا، ما لم تكن حريصًا على قضاء وقتك الثمين في تنظيف العلامات واللطخات باستمرار، فمن الأفضل أن تبحث عن بدائل لا تتطلب الكثير من الصيانة.
اختر خزانات شاكر لتصميم خالد
بالنظر إلى سلبياتها، قد تكون إضافة الخزانات شديدة اللمعان خطأً في إعادة التصميم لتجنب الحصول على مظهر أكثر خالدة في مطبخك. إذن، ماذا يمكنك أن تفعل بدلاً من ذلك؟ في مقابلته الحصرية مع House Digest، شارك Artem Kropovinsky، “تعد الأبواب الهزازة التقليدية ذات الإطار أو الرفيعة حلاً أفضل على المدى الطويل – فهي توفر عمقًا ملموسًا وهندسة هادئة.” تتميز خزانة الهزازة الرفيعة، التي تتميز بلمسة عصرية على طراز الهزاز التقليدي، بحواف رفيعة، مما يساعد على إعادة تركيز الاهتمام على الحبوب. توفر الخطوط النظيفة مظهرًا مدمجًا ومدمجًا يناسب معظم المنازل. بالإضافة إلى ذلك، قال: “بالاشتراك مع (أ) لوحة ألوان محايدة دافئة، ستصبح حركة خالدة، وليس اتجاهًا.” فكر على غرار اللون البيج الترابي والكشمير والكريمات. لزيادة جماليات المطبخ، قم بالتلاعب بتركيبات المطبخ الأخرى. وأضاف: “مع إضافة وحدات تخزين مفتوحة ومغلقة مختلطة، أو أجهزة حديثة، أو لون جزيرة مميز، ستظل تشعر بالحداثة”.
كقاعدة نهائية يجب اتباعها لتصميم مطبخ جديد لن يخرج عن الموضة أبدًا، أوصى كروبوفينسكي بالتركيز على عناصر مثل تخطيط الخزانات وبنيتها وألوانها. إنها تشكل جوهر مطبخك وغالبًا ما يكون تغييرها أصعب، ناهيك عن تكلفتها العالية. إذا شعرت بالحاجة إلى التحلي بالجرأة، فاقترح عليك القيام بذلك من خلال “مقهى، أو جدار مخزن طويل، أو جزيرة مطبخ – وليس كل خزانة”.