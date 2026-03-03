اتجاه مجلس الوزراء الشعبي الذي قد لا يكون خالداً كما تعتقد

عندما يبدأ نمط معين من الخزائن في الظهور في كل مكان – على لوحات Pinterest، أو عروض HGTV، أو التصميمات الجديدة – قد تشعر بالرغبة في الانضمام إليه ودمجه في منزلك. ومع ذلك، لا يمكن لكل صورة ظلية شائعة أن تتحول إلى ميزة خالدة، وقد تعمل بشكل عكسي في تحديد الطابع الزمني لمنزلك. أحد تصميمات الخزانات التي قد تجعل مطبخك يبدو قديمًا سريعًا هو الخزانة شديدة اللمعان والمحببة، وفقًا لأرتيم كروبوفينسكي، مالك Arsight.

وفي حديث حصري لمجلة House Digest حول هذا الاتجاه في مجلس الوزراء، أوضح كروبوفينسكي أن “التشطيبات عالية اللمعان والحبيبات العالية تحظى بشعبية كبيرة، ولكنها مؤقتة”. جزء من الحشد منذ عام 2024، أثارت التشطيبات شديدة اللمعان خيال أصحاب المنازل الذين سئموا من رؤية نفس التشطيبات غير اللامعة عبر الخزانات. لقد بدت منعشة وفاخرة، ومن خلال التقاط الضوء وعكسه، ساعدت في تفتيح المنطقة. ومع ذلك، قد تكون شعبيتها قصيرة الأجل. وقال كروبوفينسكي: “يمكن للخزائن عالية التباين والبيان أن تبدو رائعة في ظل ظروف معينة، ولكن الألوان الساطعة والجريئة للغاية يمكن أن تفقد جاذبيتها مع مرور الوقت”.