اتخذ القرار في مسابقة ستيف كاري سابرينا أيونيسكو 3 نقاط

ستعود Sabrina Ionescu إلى منزلها إلى منطقة الخليج لصالح NBA All-Star في نهاية هذا الأسبوع ، لكن لا تتوقع أن تشارك نجمة Liberty في أي من الاحتفالات في الملعب.

بعد أن حقق التاريخ في لعبة All-Star في العام الماضي في إنديانابوليس ، لا يعيد نجم إيونيسكو ووريورز ستيفن كاري مسابقة 3 نقاط للعام الثاني.

انطلق Ionescu و Curry-اثنان من أفضل الرماة في بطولات الدوري الخاصة بهما-وجهاً لوجه في مسابقة إطلاق النار من 3 نقاط في لعبة All-Star 2024. فاز كاري في نهاية المطاف بالتحدي برصيد 29 نقطة ، وأصبح أفضل إيونيسكو من ثلاثة.

لكن Ionescu لن يبحث عن الفداء في نهاية هذا الأسبوع بعد عدة محاولات لتوسيع المنافسة.

وقال مايك باس المتحدث باسم الدوري الاميركي للمحترفين في بيان مشترك مع The Post: “لم نتمكن من الهبوط على خطة اعتقدنا أنها سترفع الشريط من اللحظة الخاصة للعام الماضي”. “لقد اتفقنا جميعًا على عدم المتابعة ، وبدلاً من ذلك ، سنحافظ على التركيز على تنسيق الأحد الجديد.”

في الشهر الماضي ، قيل إن نجم الحمى كيتلين كلارك قد رفض الفرصة للمشاركة في مسابقة 3 نقاط في الدوري الاميركي للمحترفين.

بدلاً من ذلك ، تخطط الصاعد الحاكم لهذا العام لجعل مسابقةها المكونة من 3 نقاط لاول مرة هذا الصيف في WNBA All-Star.

الأخبار ، التي أبلغ عنها The Athletic لأول مرة ، تضع حداً للتكهنات فيما يتعلق بما إذا كانت معركة مسابقة Battle of the Senses 3 نقاط ستحدث.

كانت Ionescu قد تجولت حول أسئلة حول ما إذا كانت ستشارك في مسابقة تبادل لإطلاق النار أخرى حيث يحدث حدث هذا العام في منطقة الخليج الأصلية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قامت بها شركة Unvaleded الشهر الماضي ، قالت Ionescu إنها ستكون في عطلة نهاية الأسبوع في الدوري الاميركي للمحترفين ، لكنها لم تكشف عن تفاصيل جدولها عن الحدث.

في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي ، أخبرت Ionescu USA Today بأنها سترحب بفرصة التراجع ضد كاري مرة أخرى ، ولكن لم يتم وضع أي شيء في الحجر حتى الآن.