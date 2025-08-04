اتخذ NCAA قرار توسيع March Madness لعام 2026

رياضة
اتخذ NCAA قرار توسيع March Madness لعام 2026

لن يتوسع جنون مارس – ليس بعد ، على الأقل.

أعلنت NCAA يوم الاثنين أنها لن تتطلع إلى توسيع ملاعب بطولة NCAA الحالية من 68 فريقًا في بطولة 2026 ، لكن المناقشات ستستمر في التوسع المحتمل بعد العام المقبل.

وقال دان جافيت ، نائب رئيس كرة السلة في NCAA ، في بيان “إن توسيع نطاق دورات البطولة لم يعد يتم التفكير فيه في بطولة كرة السلة للرجال والسيدات لعام 2026”. “ومع ذلك ، ستواصل اللجان محادثات حول ما إذا كانت ستوصي بالتوسع إلى 72 أو 76 فريقًا قبل بطولة 2027.”

كان رئيس NCAA تشارلي بيكر قد قال سابقًا إن هدفه هو توسيع البطولة بحلول عام 2026 ، لكن هذا يعزز أن NCAA سوف ينفصل عن هذا الهدف.

بدأ March Madness في عام 1939 بحقل من ثمانية فرق ، يتضاعف إلى 16 فريقًا في عام 1951.

توسعت البطولة إلى 22 فريقًا في عام 1953 ثم نمت مرة أخرى إلى 32 فريقًا في عام 1975 قبل الانتقال في النهاية إلى 64 فريقًا في عام 1985.

نما “First Four” في الحقل إلى 68 فريقًا في عام 2011 ، على الرغم من أن هذه بطولة من الناحية الفنية للوصول إلى قوس 64 فريق.

لم تتوسع بطولة المرأة إلى 68 فريقًا حتى عام 2022.

نظرت NCAA إلى التوسع على أنه إيجابي على الرغم من بعض الاحتجاج من عشاق الرياضة الذين يعتقدون أن البطولة سيتم تخفيفها.

وقال جافيت لصحيفة بوست في فبراير: “لقد نشأت من قبل ، ولكن لم يكن هناك نوع من الاهتمام الإجماعي كما هو الحال الآن”. “لا يعني أن هذا سيحدث ، ولكن هناك اهتمام أكبر بكثير مما كان عليه حتى في العقد الماضي.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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