اترك ما يعيب ماسورة التصريف والمزاريب خلفك باستخدام حل مذهل يمكنك تنفيذه بنفسك

يعد نظام إدارة مياه الأمطار أمرًا بالغ الأهمية لحماية أساس منزلك من أضرار المياه. وبدون ذلك، يمكن أن تتجمع المياه تحت المنزل، مما يضعف الأساس ويخلق الظروف لنمو العفن. تعتبر المزاريب ومواسير التصريف من الحلول النموذجية لإدارة هذه المياه عن طريق توجيه مياه الأمطار إلى الأرض وبعيدًا عن منزلك، لكنها ليست جذابة للغاية، ويعتبرها الكثيرون قذرة إلى حد ما. من ناحية أخرى، تعتبر سلاسل المطر بدائل جميلة تفعل الشيء نفسه ولكنها أكثر جمالية. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت سلاسل المطر أو ماسورة التصريف أفضل لمنزلك. من السهل أيضًا تركيب سلاسل المطر بنفسك، خاصة إذا كنت تتطلع إلى استبدال ماسورة التصريف الموجودة بالفعل في منزلك.

قامت مستخدمة TikTok، Andi Phipps (@andi_phipps27) وشريكها بإزالة ماسورة التصريف بسهولة وتركيب سلسلة مطر جميلة تتميز بمظلات مقلوبة، مما أدى إلى تحويل منظر قبيح إلى ميزة مياه الشرفة الأمامية. بدأوا مشروعهم عن طريق حفر بعض فتحات التصريف في قاع إناء زهور من الطين، والتي ستكون بمثابة قاعدة لتدفق المياه إليها. ثم قاموا بإزالة ماسورة التصريف عن طريق فكها من منزلهم. يمكن القيام بذلك في كثير من الأحيان عن طريق فك الأقواس من الحائط التي تثبتها في مكانها. بعد ذلك، تم تركيب لوحة محول على الحضيض حيث تم توصيل ماسورة التصريف في الأصل. يساعد هذا في توجيه تدفق المياه بشكل صحيح إلى السلسلة.