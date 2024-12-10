اتضح أن لدينا زرًا لإخراج الغاز المحتجز. وإليك كيفية العثور عليه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يمكن أن تكون الأطعمة الرائعة مع الأصدقاء ممتعة، ولكن في بعض الأحيان يعترض جهازك الهضمي عندما يتعين عليه العمل لوقت إضافي لمعالجة الأطعمة الغنية أو غير المألوفة. بعض المكونات سيئة السمعة لأنها تسبب لك الغازات. تجلس في حالة من عدم الراحة، وتحاول تجاهل الغرغرة لأنك تشعر بأن بطنك يتوسع بشكل غير مريح. في بعض الأحيان، يوفر جهاز Gas-X أو TUMS راحة مؤقتة، ولكن لا يكون ذلك في متناول يدك دائمًا.
يمكن أن تساعدك العلاجات البديلة مثل العلاج بالابر عندما تكون أنت وجهازك الهضمي في مأزق. يعد العلاج بالضغط والوخز بالإبر من الأساليب المستخدمة في الطب الصيني التقليدي، ويعتمدان على نظام خطوط الطول التي تمتد في جميع أنحاء الجسم. يعتمد كل خط زوال على عضو رئيسي.
إحدى نقاط العلاج بالإبر التي يمكنك تحفيزها إذا كان لديك غاز محصور هي Ren 12. وتعرف أيضًا باسم CV 12 أو Conception Vessel 12 أو Zhongwan باللغة الصينية. يقع Ren 12 فوق زر البطن مباشرةً. يمكنك تحديد موقعه عن طريق وضع أصابع يدك اليمنى الأربعة فوق زر البطن، مع وضع إصبعك الخنصر على حافة السرة. سيكون Ren 12 على الحافة العلوية لإصبع السبابة على نفس الخط العمودي مثل زر البطن.
كيفية التخلص من الغازات عن طريق تدليك نقطة الضغط الإبري Ren 12
بمجرد العثور على Ren 12، استخدم إصبعين أو ثلاثة أصابع للضغط على النقطة. لا ترغب في الضغط بقوة شديدة بحيث يكون الأمر مؤلمًا، ولكن بما يكفي لتحفيز أي انسداد في خط الطول هذا. قم بتدليك نقطة العلاج بالإبر هذه لبضع دقائق لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على الراحة. لمساعدة جهازك الهضمي على الاسترخاء، خذ نفسًا عميقًا وبطيئًا أثناء تدليك هذه النقطة.
يمكن أن يساعد تدليك Ren 12 في تحريك الطاقة الراكدة عبر الجهاز الهضمي لتحسين عملية الهضم وتقليل الغازات. قد تجد أيضًا راحة من عسر الهضم أو الغثيان أو آلام المعدة عن طريق تحفيز رين 12.
إذا لم تلاحظ أي راحة، فحرك أصابعك إلى المنطقة الموجودة في منتصف القفص الصدري. العظم المسطح هناك هو عظم الصدر. اضغط على المنطقة الناعمة أسفل عظمة الصدر مباشرةً واستمر في الضغط أثناء تحريك أصابعك للأسفل باتجاه زر البطن. توقف عند ملاحظة أي نقاط تشعرك بالتوتر، وقم بتدليك تلك النقاط بخفة.
نقاط الضغط الأخرى لتخفيف الغازات المحتبسة
نقطة أخرى للعلاج بالابر على طول سفينة الحمل هي CV 6 أو بحر الطاقة. يقع بحر الطاقة على بعد حوالي بوصة ونصف أسفل السرة. وهذا أيضًا يمكن أن يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي ويعزز الطاقة الراكدة. قم بتدليك نقطة العلاج بالإبر بلطف بحركة دائرية لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. إذا كنت حاملاً، يجب عليك مراجعة طبيبك لمعرفة ما إذا كانت نقطة العلاج بالإبر هذه آمنة بالنسبة لك.
يمكنك أيضًا تدليك نقطة العلاج بالإبر Weishu، أو BL 21، الموجودة على خط زوال المثانة. تقع نقطة العلاج بالابر هذه على ارتفاع حوالي 6 بوصات فوق المنحنى القطني للعمود الفقري. تقع نقطتا BL 21 على بعد حوالي بوصة ونصف على جانبي الفقرات. قد يكون من الصعب الوصول إلى نقطة العلاج بالإبر هذه إذا كنت تفتقر إلى القدرة على الحركة في كتفيك. يمكن أن تساعدك بساط العلاج بالابر مع وسادة تحتها على الوصول إلى Weishu. يمكنك أيضًا وضع كرتين علاجيتين (مثل كرات إطلاق الليفي العضلي من نقطة الوخز) عند نقطة العلاج بالإبر لتخفيف الألم الناتج عن الغازات والانتفاخ. حتى لو لم تكن تعاني من آلام الغازات، فإن تدليك Weishu بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن جهازك الهضمي. يجب عليك تجنب تدليك هذه المنطقة إذا كنت تعاني من مشاكل في العمود الفقري مثل الانزلاق الغضروفي.