اتضح أن لدينا زرًا لإخراج الغاز المحتجز. وإليك كيفية العثور عليه

يمكن أن تكون الأطعمة الرائعة مع الأصدقاء ممتعة، ولكن في بعض الأحيان يعترض جهازك الهضمي عندما يتعين عليه العمل لوقت إضافي لمعالجة الأطعمة الغنية أو غير المألوفة. بعض المكونات سيئة السمعة لأنها تسبب لك الغازات. تجلس في حالة من عدم الراحة، وتحاول تجاهل الغرغرة لأنك تشعر بأن بطنك يتوسع بشكل غير مريح. في بعض الأحيان، يوفر جهاز Gas-X أو TUMS راحة مؤقتة، ولكن لا يكون ذلك في متناول يدك دائمًا.

يمكن أن تساعدك العلاجات البديلة مثل العلاج بالابر عندما تكون أنت وجهازك الهضمي في مأزق. يعد العلاج بالضغط والوخز بالإبر من الأساليب المستخدمة في الطب الصيني التقليدي، ويعتمدان على نظام خطوط الطول التي تمتد في جميع أنحاء الجسم. يعتمد كل خط زوال على عضو رئيسي.

إحدى نقاط العلاج بالإبر التي يمكنك تحفيزها إذا كان لديك غاز محصور هي Ren 12. وتعرف أيضًا باسم CV 12 أو Conception Vessel 12 أو Zhongwan باللغة الصينية. يقع Ren 12 فوق زر البطن مباشرةً. يمكنك تحديد موقعه عن طريق وضع أصابع يدك اليمنى الأربعة فوق زر البطن، مع وضع إصبعك الخنصر على حافة السرة. سيكون Ren 12 على الحافة العلوية لإصبع السبابة على نفس الخط العمودي مثل زر البطن.