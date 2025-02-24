اتهامات ستيف سميث القتلة تزعج شانون شارب ، تشاد جونسون

دخلت شانون شارب وتشاد “Ochocinco” جونسون الدردشة.

كان مستقبل All-Pro السابق ستيف سميث الأب موضوعًا ساخنًا عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث اتُهم بوجود علاقة مع امرأة لم تسمها ، وهي عضو في مجموعة موسيقى بالتيمور رافينز.

كان شارب وجونسون يثقلان في الوضع يوم الأحد على البودكاست الخاص بهم “Nightcap”.

تتفاعل UNC & OCHO مع ستيف سميث SR مع وجود علاقة غرامية “لا أعرف اسم الرجل ، لكن هذا الموقف الذي عليك أن تتناوله مع زوجتك” – UNC shannonsharpe Ochocinco shayshaymedia_ pic.twitter.com/j6dtqj0cym – Nightcap (@nightcapshow_) 24 فبراير 2025

قال جونسون: “أنت لا تواجه الفرد أبدًا لأن ستيف سميث مدين لك بأي ولاء” ، في إشارة إلى مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي “توني مارتينيز” الذي نشر ثم حذف الاتهامات على X. من تتزوج. الطبيعة البشرية غير مهزومة “.

وافق شارب.

“لقد عرفت Smitty 20 عامًا. كان فقط في حفلتي في Super Bowl ، أجرى محادثة رائعة معه. قال شارب: “أنا أحب الرجل”. “قاسي ، الطريقة التي يلعب بها ، X ، Y و Z. ولكن Bro ، تحتاج إلى أخذ ذلك مع زوجتك. سميتي مدين لك لا ولاء.

“سيتعين عليه التعامل مع الوضع في المنزل ، ووضعه الخاص. لا أعرف اسم الرجل ، لكن هذا موقف يجب أن تأخذه مع زوجتك. هي التي لديها التزام تجاهك “.

سميث ، 45 عامًا ، الذي لعب مع Ravens من 2014-16 وهو حاليًا محلل شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي ، تزوج من زوجته Angie خلال سنته العليا في ولاية يوتا في عام 2000.

لديهم أربعة أطفال.

ادعى مارتينيز زوجته وسميث التقى في العمل.

“تعمل زوجتي في مسيرة Ravens @Ravens” ، كتب في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على X ، لكل نسج. قابلت ستيف سميث الأب في العمل. كان ستيف سميث (بليفينغ) زوجتي. حصلت على إيصالات ، حصلت على الكثير من homie. “

وشملت المنشور أيضًا لقطات شاشة للنصوص المزعومة بين سميث والمرأة.

كان رد فعل Sharpe و Johnson أيضًا على مقطع فيديو نشره Martinez والذي أظهر له مواجهة رجل ، يعتقد أنه سميث ، عبر الهاتف.

واتهم الفرد تسجيل الفيديو الرجل بممارسة الجنس مع زوجته وسأل ، “ماذا عليك أن تقول لنفسك؟”

قال الرجل على الهاتف ، “آسف”.

لم يعالج سميث الوضع علنًا بعد.