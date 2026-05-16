اتهم برنامج الأطواق النسائية في جامعة ستانفورد بالبيئة “السامة” في ادعاءات مروعة

لا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام في برنامج كرة السلة للسيدات في جامعة ستانفورد.

في تقرير صادم من صحيفة سان فرانسيسكو ستاندرد، اتُهم مدرب الكاردينال كيت باي بخلق “بيئة مختلة وسامة” من قبل اللاعبين السابقين وأولياء الأمور.

أخبر اثنان من لاعبي جامعة ستانفورد السابقين المجهولين المنفذ أن باي وموظفيها “سيقومون بترهيب اللاعبين وتهديدهم” وعقد “اجتماعات الفريق المؤلمة” حيث يهددون بسحب المنح الدراسية وتوصيات الدراسات العليا.

ويُزعم أن اللاعبين قيل لهم إنهم “أضعف من أن يلعبوا للفريق”. وكانت النتيجة الأشد قسوة التي يُزعم أن باي طرحها هي “التخلص من المنح الدراسية أو رفض تقديم توصيات لبرامج الدراسات العليا”.

قال الزوجان من اللاعبين السابقين لصحيفة The Standard إن البعض شعروا “بالاستبعاد” من الممارسات إذا وقفوا في الجانب السيئ من باي و”كانت هناك ثقافة الانتقام للاعبين الذين تحدثوا علنًا ضد ما اعتبروه معاملة غير عادلة”.

من الواضح أن اللاعبين سئموا ذلك.

كان لدى الكاردينال سبعة لاعبين يدخلون إلى بوابة الانتقالات، مما يجعلهم واحدًا من خمسة برامج Power Four التي جعلت العديد من اللاعبين يصلون إلى البوابة في هذا الموسم.

لديهم خمسة لاعبين فقط يعودون للموسم المقبل.

وقال أحد الوالدين للمنفذ: “الفتيات لم يرغبن في مغادرة ستانفورد”. “سوف يتم نسج الأمر بهذه الطريقة، لكن الأمر لا يتعلق بالصفر”.

النتائج في الملعب لم تكن على مستوى الكاردينال التاريخي أيضًا.

بعد المشاركة في بطولة NCAA في جميع المواسم باستثناء موسم واحد منذ عام 1988، بما في ذلك اللقب الوطني في عام 2021، تحت قيادة المدرب الأسطوري تارا فانديرفير، غاب ستانفورد عن البطولة في كل من الموسمين الماضيين تحت قيادة باي.

لقد ذهبوا 16-20 في لعب ACC في موسمين مع باي على رأس الفريق.