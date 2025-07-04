اتهم نجم أرسنال السابق توماس بارتي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

لندن – قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إن لاعب خط وسط أرسنال السابق توماس بارتي قد اتُهم بخمس تهم باغتصاب.

كما تم توجيه الاتهام إلى Partey على تهمة واحدة من الاعتداء الجنسي ، مع إجراء الجرائم المزعومة بين 2021-22.

يعد Partey البالغ من العمر 32 عامًا وكيلًا حرًا بعد انتهاء عقد أرسانة في نهاية الموسم الماضي.

انضم إلى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني (61.8 مليون دولار) من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقالت الشرطة إنه تم افتتاح التحقيق في فبراير 2022 عندما تلقى لأول مرة تقريرًا عن الاغتصاب.

تتعلق رسوم الاغتصاب الخمسة بامرأتين مختلفتين.

تهمة الاعتداء الجنسي تتعلق بامرأة ثالثة.

وقال المشرف المحقق آندي فورفي من شرطة متروبوليتان: “لا تزال أولويتنا تقدم الدعم للنساء اللائي تقدمن”.

من المقرر أن يمثل بارتي في محكمة ويستمنستر الصلح يوم الثلاثاء 5 أغسطس.