اجذب الطيور الجميلة آكلة براعم الربيع عن طريق زراعة هذه الأشجار

إذا كنت بستانيًا يحب الترحيب بالزوار ذوي الريش في مساحتك الخارجية، فقد تعلم أن هناك العديد من الخطوات المختلفة التي يمكنك اتخاذها لتحويل حديقتك إلى ملاذ للطيور. يمكنك تنظيف مغذيات الطيور الخاصة بك مثل المحترفين، وزراعة النباتات المحلية، وتوفير إمدادات المياه، وتوفير مصادر الغذاء في فصل الشتاء من أنواع مثل هوليز (Ilex spp.) أو السماق (Rhus spp.). ولكن هناك خطوة إضافية قد تغفل عنها: زراعة الأشجار التي تحبها الطيور آكلة البراعم كمصدر للغذاء الربيعي.

هناك العديد من النباتات المحلية وغير المحلية التي ستجذب الزوار المجنحين الجميلين إلى حديقتك باستخدام وسيلة التغذية غير المتوقعة هذه. وهي تشمل أنواعًا من أشجار القيقب (Acer spp.) وأشجار الكرز (Prunus spp.). يعد نمو الأوراق والزهور المبكرة على الأشجار بمثابة طعام ربيعي للطيور التي تأكل البراعم. من بين الزائرين ذوي الريش الذين يتناولون أوراق الشجر أو الأزهار غير الناضجة أنواع مثل قيق الفرك وأجنحة شمع الأرز. زوار تغذية الطيور العاديين مثل العصافير الأرجوانية ذات الألوان الزاهية، والعصافير الجذابة، والعصافير الرائعة ذات التاج الأبيض سوف يأكلون أيضًا البراعم كجزء من نظامهم الغذائي. تعتمد طيور الطيهوج المطوقة التي تعشش على الأرض – وهي الطيور التي تتميز بعروض جميلة من الريش الطويل حول أعناقها – بشكل كبير على هذا الطعام باعتباره أحد مصادر التغذية الرئيسية. وإذا كنت تأمل في إلقاء نظرة على المزيد من نقار الخشب في حديقتك، فيجب أن تعلم أن نقار الخشب ذوي البطون الصفراء سيستمتعون بعرض براعم الربيع أيضًا.