اجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك باستخدام زهرة لا تحتاج إلى صيانة تقريبًا

هناك شيء واحد أفضل من إنشاء حديقة الملقحات لجذب المزيد من الطيور الطنانة: القيام بذلك دون متاعب النباتات الدقيقة التي تتطلب صيانة عالية والتي يعاني منها حتى البستانيون الخبراء. تتمتع البستنة بمجموعة متنوعة من فوائد الصحة العقلية، ولكن إذا كنت تضغط باستمرار على تفاصيل الرعاية، فقد لا تتمكن من الاستمتاع بالاسترخاء الذي توفره هذه الهواية. إذا كنت ترغب في خلق بيئة أكثر ملاءمة للطيور الطنانة دون أي متاعب، فكر في هذه الزهرة التي من السهل جدًا أن تنمو، ولا تحتاج إلى صيانة تقريبًا.

حكيم تكساس (Leucophyllum frutescens) المعروف أيضًا باسم المريمية الأرجوانية أو الورقة الفضية، هو شجيرة دائمة الخضرة موطنها تكساس والمكسيك. في موطنه الأصلي، يواجه تحديات البيئة الصحراوية القاسية، لذلك فهو يتحمل الجفاف والتربة الصخرية بسهولة. إلى جانب عدم حاجته إلى الأسمدة أو مكافحة الآفات، فإن هذا النبات لا يحتاج إلى صيانة تقريبًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للبستانيين الذين يرغبون في جذب الطيور الطنانة (والملقحات الأخرى مثل الفراشات والنحل) دون اتباع روتين صارم للعناية بالحديقة. هناك العديد من أصناف حكيم تكساس ذات الزهور الأرجوانية أو الأنبوبية البيضاء، وكلها تتفتح في الصيف والخريف وتحظى بشعبية لدى الطيور الطنانة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة قزمة، “Compacta”، والتي يمكن أن تكون مثالية لإنشاء حديقة حاويات منخفضة الصيانة ولكنها صديقة للطيور الطنانة.

على الرغم من عدم استخدام اليدين كما هو الحال مع حكيم تكساس، إلا أنه ليس حر اليدين تمامًا. إن اختيار المكان المناسب لهذه الزهرة يقطع شوطًا طويلًا، خاصة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك وفناءك، بالإضافة إلى معرفة أساسيات العناية اليومية بها.