اجعل السحر مع استخدام غير مسموع لمفرسة المائدة المذهلة

إذا كنت قد وجدت نفسك في متجر Thrift الذي يحدق بشوق في مداخن من مداخل Lacy والبياضات القديمة ، وتتساءل عن كيفية منحهم حياة جديدة ، يمكن أن تكون هذه الفكرة السحرية هي الفكرة التي كنت تنتظرها. في حين أن مفارش المائدة المذهلة غالباً ما تحتوي على بقع أو عيوب تجعلها غير مناسبة لاستخدامها الأصلي ، فإن طباعة Sun تتيح لك تسليط الضوء الجديد على العناصر العتيقة العزيزة ، وتحويلها إلى فن النسيج الجميل لمنزلك.
مطبوعات الشمس ، والمعروفة أيضًا باسم الأنماط الزرقاء ، هي رائد في وقت مبكر للتصوير الفوتوغرافي. تم إنشاؤها لأول مرة في عام 1842 من قبل السير جون فريدريك وليام هيرشل ، الذي استخدم الأملاح الحديدية على الورق لإنشاء مطبوعات من ملاحظاته. عندما يتعرض للضوء فوق البنفسجي من الشمس ، يخلق التفاعل الكيميائي لهذه المركبات الحديدية اللون الأزرق البروسي العميق ، مما يمنحنا مصطلح “مخططات”. اليوم ، يستخدم فنانو النسيج الحديث هذه التقنية نفسها لإنشاء مطبوعات مذهلة على الأقمشة الطبيعية.
هناك إمكانيات لا نهاية لها تقريبًا لاستخدام مفارش المائدة المذهلة لإنشاء أقمشة مطبوعة على أشعة الشمس للديكور المنزلي. استخدم البياضات القديمة مع أنماط وقوام مختلفة لإنشاء أقمشة النمط الزرقاء لأغلفة الكرسي ، المفارش ، والمناديل القماش. إطارات upcycle thrifted لصنع جدار النسيج ، تقسم غرفة في الأسلوب مع شاشات الملابس باستخدام المطبوعات lacy ، أو خياطة لحاف من قصاصات نسيج النمط cyanotype. سواء كنت تميل نحو تصميمات الأزهار أو الأنماط الهندسية الجريئة ، يمكن أن يصبح أي شيء من وسائد رمي إلى المتسابقين المائدة لهجة خاصة لمنزلك.
كيف تصنع أقمشة مطبوعة من الشمس مع مفارش المائدة القديمة
في حين تم إجراء الأنماط الزرقاء الأولى على الورق ، كان الفنانون يستخدمون هذه الطريقة تقريبًا من البداية. يستخدم فنانو النسيج الزرقاء الرائدين ، مثل كيلي سوانسون من فن KSX ، أنماطًا زراعية على كل شيء من النسيج الخام إلى الملابس النهائية. تتمثل إحدى الأفكار في الجمع بين الجاذبية الخالدة لمفردات المائدة المذهلة مع الجمال الكلاسيكي لطباعة الشمس لصنع الملابس أو المنسوجات المملوءة بالمنزل.
سواء كنت تصنع ملابس أو وسائد ، تبدأ عملية طباعة الشمس على القماش بمعالجة المواد الخاصة بك. اختر نسيجًا طبيعيًا ، وعلاجه بمحلول كيميائي للزرقاء. على الرغم من أنه يمكنك صنع بنفسك ، إلا أنه من الأسهل على المبتدئين شراء شيء مثل مجموعة محسس Lariceo Cyanotype. ضع نسيجًا مسطحًا وقم بتطبيق المحلول بالتساوي باستخدام فرشاة أو أسطوانة ، ثم اتركه يجف في منطقة خالية من الضوء تمامًا. بمجرد أن تجف ، رتب المائدة الدانتيل في الأعلى ، وقم بتأمينه بالزجاجات أو دبابيس لإبقائه في مكانه.
بعد ذلك ، ضع نسيجك في الشمس أو تحت مصباح الأشعة فوق البنفسجية. قبل التعرض للضوء ، سيكون النسيج لونًا مصفرًا. عندما يتحول إلى البرونز ، يكون جاهزًا للطفول في الماء لوقف التفاعل الكيميائي والكشف عن الأزرق البروسي العميق لطبعة الشمس. قم بتجربة أنماط وقوام مختلفة وخياطةها مع المواد الصلبة التي تكمل النغمات الزرقاء. من خلال هذه الطريقة الممتعة والإبداعية ، يمكنك أيضًا ملء منزلك بالفن الذي تحبه من خلال تحويل تلك التصميمات الرائعة التي قمت بإنشائها باستخدام مقاطع المائدة القديمة القديمة ، إلى قطع فريدة يمكنك تأطيرها والتعليق على جدرانك.