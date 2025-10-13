اجعل الطيور تأتي إلى حديقتك هذا الخريف باستخدام وحدة تغذية طيور اليقطين سهلة الصنع

مع انخفاض الطقس خلال أشهر الخريف، تهاجر العديد من الطيور جنوبًا للحصول على طقس أكثر دفئًا والمزيد من خيارات الطعام. أثناء هجرتها، تحصل على فرصة مثيرة لرؤية مجموعة واسعة من الطيور. ومع ذلك، قد تحتاج إلى اتباع بعض النصائح البسيطة لإبقاء الطيور تتدفق إلى حديقتك في الخريف، مثل إجراء بعض التغييرات على وحدة التغذية الخاصة بك للتأكد من أنك تقدم الطعام المناسب. كميزة إضافية، فإن ضبط نوع طعام الطيور الذي تستخدمه يمنحك أيضًا الفرصة للتبديل إلى وحدة تغذية رائعة ذات طابع خريفي يمكن أن تساعدك في إنشاء شرفة أمامية خريفية من شأنها أن تحبس أنفاسك. إذا كنت ترغب في الاستمرار في جذب الطيور إلى حديقتك هذا الخريف، فإن إنشاء وحدة تغذية لطيور اليقطين بنفسك يعد مشروعًا مثاليًا.
لإنشاء وحدة تغذية الطيور على شكل اليقطين، تحتاج فقط إلى عدد قليل من المواد ووصفة جيدة لطعام الطيور الخريفية. بالنسبة لوحدة التغذية الفعلية، كل ما تحتاجه هو قرع العنب وطريقة لتعليق وحدة التغذية، مثل السلك أو الخطاف. يمكن شراء قرع العنب بمبلغ زهيد يصل إلى 2.99 دولارًا أمريكيًا من متاجر الحرف اليدوية أو يمكنك إنشاء قرع العنب الخاص بك عن طريق إصلاح بعض أكاليل العنب. بمجرد حصولك على اليقطين، تكون عملية تحويله إلى وحدة تغذية للطيور بسيطة مثل تغطيته بالطعام المناسب وتعليقه في حديقتك.
ما الطعام الذي يجب إضافته إلى وحدة تغذية الطيور التي تصنعها بنفسك؟
الآن بعد أن قمت بشراء أو تشكيل شجرة العنب الخاصة بك، يمكنك الانتقال إلى الجزء المحوري من وحدة تغذية الطيور التي تصنعها بنفسك: صنع الطعام وإضافته. في حين أن العديد من الطيور تتمتع بنظام غذائي غني بالبروتين خلال أشهر الصيف، إلا أن احتياجاتها الغذائية تتغير في الخريف. تحتاج الطيور المهاجرة بشكل خاص إلى المزيد من الدهون والسعرات الحرارية للحفاظ عليها أثناء الرحلات الطويلة. غالبًا ما يُنصح باستخدام الفول السوداني وزبدة الفول السوداني للمساعدة في توفير العناصر الغذائية الضرورية، وزبدة الفول السوداني هي طعام مثالي لدهنه على قرع العنب الخاص بك. ابحث عن زبدة الفول السوداني الطبيعية والعضوية مع القليل من الإضافات أو بدونها. تعتبر زبدة عباد الشمس أو زبدة الفول السوداني المقرمشة من الخيارات أيضًا، ويمكنك إضافة البذور أو الشحم الخاص بك لإعطاء المزيد من الملمس وجعل وحدة التغذية الخاصة بك أكثر جاذبية للطيور.
إذا قررت تجربة وحدة تغذية الطيور هذه، فقد تحتاج إلى الاطلاع على أفضل النصائح والحيل لجذب الطيور إلى وحدة تغذية جديدة. قد تحتاج أيضًا إلى إيجاد طرق لردع السناجب، نظرًا لأن الطيور ليست الحيوانات الوحيدة التي تحب زبدة الفول السوداني في حديقتك. نظرًا لأن وحدة التغذية على شكل اليقطين يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل أي سناجب تصل إليها، فيجب عليك وضعها على ارتفاع 4 أقدام على الأقل فوق سطح الأرض وعلى بعد 8 أقدام على الأقل من أي مكان يمكن أن يتسلق فيه السنجاب ويقفز أفقيًا نحو وحدة التغذية. ومع ذلك، مع الموضع المناسب، يجب أن تكون قادرًا على الاستمتاع بمغذي الطيور العملي والزخرفي الجديد الذي تصنعه بنفسك ومجموعة متنوعة من الطيور التي تجذبها.