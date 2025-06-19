اجعل امتيازًا يقف للمسرح المنزلي الخاص بك مع DIY شجرة دولار بسيطة

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لا تحتاج إلى أسرّة نهارية فخمة مثل Will و Jada Pinkett Smith أو مقاعد منصة وشاشة 14 قدمًا مثل جورج كلوني لإنشاء مسرح سينمائي منزلي مثالي لمشاهدة الأفلام في المنزل. التفاصيل الصغيرة مثل إضافة موقف امتياز يمكن أن تحول على الفور غرفة المعيشة أو صالة الترفيه في الطابق السفلي إلى تجربة سينمائية غامرة. وأفضل جزء هو أنه يمكنك صنع واحدة من نقطة الصفر مع عناصر الأشجار بقيمة 15 دولارًا فقط (بالإضافة إلى مسدس الغراء وقاطعة أنابيب بلاستيكية تكلف أكثر قليلاً ، ولكن معظم عشاق DIY سيكون لديهم أولئك الموجودين في صندوق الأدوات الخاص بهم بالفعل).
يتطلب هذا DIY البسيط مقابز المكنسة ، وأربع قطع من ألواح الرغوة ، وثلاث سلال شبكية ، وبعض الأرواح البريدية ، ومسدس الغراء الساخن ، وأفضل جزء ، مجموعة مختارة من جميع الوجبات الخفيفة المفضلة لديك. يعد موقف الامتياز هذا رائعًا أيضًا لحفلات أعياد الميلاد أو الأحداث الرياضية والأحداث التي تحمل عنوان الكرنفال ، حيث توفر عرضًا إبداعيًا يمكن الوصول إليه بسهولة للرقائق والحلوى والفشار وملفات تعريف الارتباط ، من بين الكثير من الوجبات الخفيفة الأخرى. للحصول على Pizazz الإضافي ، يمكنك حتى حجز الحامل حصريًا للشوكولاتة والسلع السكرية الأخرى ، وإقرانها مع صانع الفشار ، والتي يمكنك الحصول عليها مقابل 22 دولارًا فقط.
اصنع موقفًا أنيقًا مع منتجات شجرة الدولار
تخيل رف شاشة ، مغلق في الخلف وعلى كلا الجانبين ، ولكن مفتوح في المقدمة. سيتم وضع الوجبات الخفيفة داخل سلال الشبكات ، والتي ستكون بمثابة رفوف مائلة مضغوطة إلى مقابض المكنسة في الوسط وفي المقدمة. أولاً ، قم بتشغيل تجريبي مع المقابض والسلال لتحديد طول الحامل بالضبط من أجل استيعاب الثلاثة. قطع المقابض بعناية مع قاطع الأنابيب وقم بتدوينها ، ثم تطابق ألواح الرغوة بنفس الارتفاع. لتجنب الحواف المسننة ، استخدم مسطرة وقاطعة مربع حادة موضوعة بزاوية حادة تبلغ حوالي 20 درجة. اضبط القطع الإضافية جانباً في وقت لاحق.
الغراء كلا الأنابيب على لوحة الرغوة السفلية ، مع الأخذ في الاعتبار الأخطاء الشائعة لتجنبها عند لصق أنبوب PVC. نعلق كل سلة شبكة ، مائلة قليلاً على بعضها البعض ، تاركًا مساحة كافية للوصول إلى الداخل لتناول الوجبات الخفيفة. قم بذلك باستخدام روابط الرمز البريدي والغراء الساخن حتى يتم تأمينها بإحكام. التمسك لوحين من الرغوة على كل جانب ، وقم بإلصاقهما على طول المدة الخارجية لمقابض المكنسة وإلى اللوحة السفلية.
يذهب اللوحة الرابعة في الخلف لتوفير دعم إضافي ، راحة بين اللوحتين الجانبيتين لترك زاوية خفية صغيرة مخفية لمخزون الطعام الإضافي. من أجل اللمسات الأخيرة ، ستحتاج إلى هذه القطع الإضافية من أنابيب الرغوة. الغراء الأول مباشرة أمام السلال ، والتي سترتبط بها مرة أخرى لإبقائها في مكانها بحزم. قطع قطع رقيقة من الرغوة لتغطية الأنابيب في المقدمة وإنشاء إطارات في أعلى وأسفل.
بدائل أخرى كبيرة لميناء DIY
إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت أو تريد شيئًا أكثر بساطة بعض الشيء ، فهناك الكثير من البدائل ، التي تتضمن عادةً Clockespins متصلة بالكرتون أو نوعًا من الشبكة المعدنية. يوفر أحد الاختراقات الأكثر شعبية طريقة ذكية لاستخدام أصحاب المناشف الورقية في جميع أنحاء المنزل. ببساطة zip-tie رف تبريد معدني إلى حامل منشفة ورقي سلكي ، وكلاهما من شجرة الدولار ، ثم استخدم clockespins لتعليق الوجبات الخفيفة الخاصة بك! ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن Clockespins Tiny Craft قد تبدو رائعة ، لكن لا ينصح بها لهذا المشروع لأنها قد لا تكون قوية بما يكفي لعقد حزم معينة من الطعام.
على الطرف المقابل للمقياس ، يمكن لـ Diyers الأكثر خبرة يبحث عن موقف امتياز مسرح منزلي أكبر وأكثر دائمة (والتحدي!) مبادلة لوحات الرغوة المعاد المعاد تشغيلها ومقابض المكنسة للخشب الفعلي وإنشاء شريط خفيفة يشبه الكشك في كل مرة. إن إضافة بعض الأضواء الخيالية والألوان المشرقة والفوار ستجلب هذه الأثاث الممتع إلى المستوى التالي.