اجعل امتيازًا يقف للمسرح المنزلي الخاص بك مع DIY شجرة دولار بسيطة

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لا تحتاج إلى أسرّة نهارية فخمة مثل Will و Jada Pinkett Smith أو مقاعد منصة وشاشة 14 قدمًا مثل جورج كلوني لإنشاء مسرح سينمائي منزلي مثالي لمشاهدة الأفلام في المنزل. التفاصيل الصغيرة مثل إضافة موقف امتياز يمكن أن تحول على الفور غرفة المعيشة أو صالة الترفيه في الطابق السفلي إلى تجربة سينمائية غامرة. وأفضل جزء هو أنه يمكنك صنع واحدة من نقطة الصفر مع عناصر الأشجار بقيمة 15 دولارًا فقط (بالإضافة إلى مسدس الغراء وقاطعة أنابيب بلاستيكية تكلف أكثر قليلاً ، ولكن معظم عشاق DIY سيكون لديهم أولئك الموجودين في صندوق الأدوات الخاص بهم بالفعل).

يتطلب هذا DIY البسيط مقابز المكنسة ، وأربع قطع من ألواح الرغوة ، وثلاث سلال شبكية ، وبعض الأرواح البريدية ، ومسدس الغراء الساخن ، وأفضل جزء ، مجموعة مختارة من جميع الوجبات الخفيفة المفضلة لديك. يعد موقف الامتياز هذا رائعًا أيضًا لحفلات أعياد الميلاد أو الأحداث الرياضية والأحداث التي تحمل عنوان الكرنفال ، حيث توفر عرضًا إبداعيًا يمكن الوصول إليه بسهولة للرقائق والحلوى والفشار وملفات تعريف الارتباط ، من بين الكثير من الوجبات الخفيفة الأخرى. للحصول على Pizazz الإضافي ، يمكنك حتى حجز الحامل حصريًا للشوكولاتة والسلع السكرية الأخرى ، وإقرانها مع صانع الفشار ، والتي يمكنك الحصول عليها مقابل 22 دولارًا فقط.