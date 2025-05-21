اجعل باب الخزانة المملّة قطعة بيان بأقل جهد

عندما يتعلق الأمر بتشتيت مساحتك بعناصر التصميم الطبيعي ، لا تنظر إلى أبعد من خشب البقس. يحصل مصنع دائمة الخضرة على اسمه من خشبها مرة واحدة شائعة الاستخدام في الصناديق والخزانات ، لكن في هذه الأيام نفكر في المقام الأول في شجيراتها السميكة والخضراء مع أوراق الشجر المكثفة بشكل مكثف تستخدم في كل شيء بدءًا من الفصح المنحوتة في الحدائق الرسمية إلى المناظر الطبيعية للخصوصية في الفناء الخلفي لعناصر التصميم الداخلي. إذا كنت ترغب في تحديث مساحتك بشعور طبيعي حديث ، فإن لوحات خشب البقس الاصطناعية هي خيار متعدد الاستخدامات وشعبية. عادة ما تكون هذه الألواح المربعة حوالي 20 في 20 بوصة وتأتي في مجموعات من 12 أو أكثر مقابل حوالي 100 دولار. تتشابك الألواح معًا لإنشاء “العشب” العمودي غير الملحوم من خشب البقس ، أو تحول أي جدار ، أو قسم ، أو حتى باب خزانة ممل في قطعة بيان حقيقية.
للحصول على باب خزانة من خشب البقس المستوحى من الطبيعة ، احصل على لوحات خشب البقس (مثل مجموعة خشب البقس Sunnyglade ذات التصنيف العالي) وترتيبها لتغطية الأبواب (الأبواب) بالكامل ، وقطعها إلى الحجم وتتشابك معًا. لا ينبغي أن تتداخل اللوحات مع قدرة الباب على الانفتاح والإغلاق ، ولكن لن يضر بالتحقق أولاً قبل تثبيتها. قم بإزالة مقبض الباب قبل تأمين خشب البقس إلى باب الخزانة باستخدام تدريبات. rettach المقبض ، أو استبدله بمقبض باب خزانة ممتعة ومهارة لإعطاء باب البيان الخاص بك المزيد من الشخصية.
تخصيص باب البيان الخاص بك في الخشب الخزانة
إذا كنت ترغب أيضًا في تضمين علامة إضاءة مخصصة لإكمال المظهر ، فستحتاج فقط إلى بعض المواد الإضافية وقليلًا من الصبر. قم بتصميم لفة من سلك مقياس 12 في التصميم أو البيان المطلوب. ثم ، Superglue بعناية ضوء سلك LED رفيع إلى السلك. (يعد سلك EL Wire Neon Light خيارًا جيدًا) يمكنك إرفاق العلامة بأحواك بوكس باستخدام المزيد من الأسلاك للخيوط عبر الألواح. فقط تأكد من مراعاة المكان الذي ستذهب فيه حزمة بطارية LED الخاصة بـ LED – يمكنك تأمينها بشكل خاص إلى الجزء الخلفي من لوحة خشب البقس بالقرب من حافة الباب لسهولة الوصول إليها. بقدر ما هي علامة LED ، فإن الإصدار الأسهل هو تعليق علامة أو لافتة منتظمة على الباب مع رسالتك المفضلة. استخدم خيار Banner القابل للتخصيص مثل Banner Crafala Creative Custom Party Glitter لإنشاء علامة فريدة من نوعها.
هناك العديد من الطرق لجعل باب خزانة خشب البقس هذا صحيحًا لديكرك. فكرة واحدة هي إضافة إطار إلى معلمة الباب. سيؤدي ذلك إلى إنشاء خطوط أنيقة بدلاً من الحواف غير المحددة لألواح خشب البقس إذا كان هذا هو أكثر أسلوبك. يمكنك أيضًا إضافة بعض الزهور المزيفة للملوثات العضوية الثابتة من الألوان مقابل بطانية أوراق الشجر الخضراء. أو ، قم بتوصيل مرآة كاملة الطول أعلى الألواح للترقية المذهلة على اتجاه باب الخزانة المرآة القديم. لإنشاء تأثير باب خزانة مخفي أكثر ، قم بتوصيل باب خشب البقس بمسارات الأدراج المنزلق الشاقة لتحويله إلى باب منزلق “عائم”.