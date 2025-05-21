اجعل باب الخزانة المملّة قطعة بيان بأقل جهد

عندما يتعلق الأمر بتشتيت مساحتك بعناصر التصميم الطبيعي ، لا تنظر إلى أبعد من خشب البقس. يحصل مصنع دائمة الخضرة على اسمه من خشبها مرة واحدة شائعة الاستخدام في الصناديق والخزانات ، لكن في هذه الأيام نفكر في المقام الأول في شجيراتها السميكة والخضراء مع أوراق الشجر المكثفة بشكل مكثف تستخدم في كل شيء بدءًا من الفصح المنحوتة في الحدائق الرسمية إلى المناظر الطبيعية للخصوصية في الفناء الخلفي لعناصر التصميم الداخلي. إذا كنت ترغب في تحديث مساحتك بشعور طبيعي حديث ، فإن لوحات خشب البقس الاصطناعية هي خيار متعدد الاستخدامات وشعبية. عادة ما تكون هذه الألواح المربعة حوالي 20 في 20 بوصة وتأتي في مجموعات من 12 أو أكثر مقابل حوالي 100 دولار. تتشابك الألواح معًا لإنشاء “العشب” العمودي غير الملحوم من خشب البقس ، أو تحول أي جدار ، أو قسم ، أو حتى باب خزانة ممل في قطعة بيان حقيقية.

للحصول على باب خزانة من خشب البقس المستوحى من الطبيعة ، احصل على لوحات خشب البقس (مثل مجموعة خشب البقس Sunnyglade ذات التصنيف العالي) وترتيبها لتغطية الأبواب (الأبواب) بالكامل ، وقطعها إلى الحجم وتتشابك معًا. لا ينبغي أن تتداخل اللوحات مع قدرة الباب على الانفتاح والإغلاق ، ولكن لن يضر بالتحقق أولاً قبل تثبيتها. قم بإزالة مقبض الباب قبل تأمين خشب البقس إلى باب الخزانة باستخدام تدريبات. rettach المقبض ، أو استبدله بمقبض باب خزانة ممتعة ومهارة لإعطاء باب البيان الخاص بك المزيد من الشخصية.