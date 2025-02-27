اجعل تربة الحديقة أكثر حمضية مع إضافة بأسعار معقولة وفعالة

رائحة تشبه البيض الفاسدة في الهواء بعد أن تنفث مجموعة من البصل أو الثوم من أسرتك. يتم إنشاء الزيوت المسؤولة عن تلك الرائحة المميزة من Allium بواسطة الكبريت – وهو مغذيات البستنة المهمة والمكون الأساسي في التربة الصحية. في حين أن الكبريت يلعب العديد من الأدوار الأخرى في نمو النبات ، بدءًا من إنتاج الأحماض الأمينية والتمثيل الضوئي إلى مساعدة تثبيت النيتروجين في البازلاء والفاصوليا ، فإن إضافة الكبريت الأولي أيضًا هو أحد أكثر الطرق عملية وأرخص لجعل التربة أكثر حمضية.
معظم النباتات مثل التربة الحمضية قليلاً ، في مكان ما في حدود 6.5 إلى 6.8 درجة الحموضة ، لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه أعلى معدلات العناصر الغذائية المتاحة. آخرون – فكروا في التوت الأزرق ، ورودودندرونز ، والأزاليس ، والهولز ، والكودرانجا ، ودوبود ، وصنوب الصنوبور – مع حموضة أكبر. التربة الحمضية يمكن أن تخفف من المرض. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الحفاظ على درجة الحموضة في التربة من 5.0 إلى 5.2 في تقليل جرب البطاطس. المشكلة هي أن الكثير من غرب الولايات المتحدة لديها تربة قلوية بشكل طبيعي ، مع قراءات تزيد عن 7.0 على مقياس الرقم الهيدروجيني. وبالمثل ، عادةً ما يكون المناخ أكثر جفافًا والحجر الجيري الذي يحدث بشكل طبيعي في الأرض ، وكلما زادت القلوية. علامة واحدة على الكثير من القلوية هي الكلور ، أو الأصفر ، من الأوراق. عندما تقوم بتطبيق الكبريت الأولي (يطلق عليه أحيانًا أيضًا “حديقة” أو “كبريت التربة”) على الأوساخ ، فإنه يحفز تفاعلًا بيولوجيًا في ميكروبات التربة. تعمل هذه المخلوقات المراهقة بجد على تحطيم المركب إلى كبريتات الهيدروجين (أو حمض الكبريتيك) ، وهي عملية تسمى التمعدن في العلوم البستانية ، وهذا ما يقلل من درجة الحموضة في التربة ، وتغييره من القلوية إلى الحمضية.
ما هو نوع الكبريت لشراء وعمل الرقم الهيدروجيني الحالي للتربة
الكبريت الأولي ليس هو الطريقة الوحيدة لإصلاح اختلالات حموضة التربة. كبريتات الحديد ، والأسمدة النيتروجينية الحمضية ، والطحلب الخث ، والسماد العضوي من بين الخيارات الأخرى. تحتوي كبريتات المغنيسيوم (أملاح Epsom) وغجر الحديقة أيضًا على الكبريت (الأخير في شكل كبريتات الكالسيوم) ، لكنهم يستخدمون كأسمدة ولن يغيروا درجة الحموضة في التربة. تعتبر كبريت التربة منتجًا مناسبًا لأنه يمكن الوصول إليه بسهولة وآمنة ورخيصة. والأكثر من ذلك ، في حين أن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلاً من تعديلات التربة القائمة على الكبريت (مثل كبريتات الألومنيوم) ، إلا أنها تبقي التربة حمضية أطول أيضًا. ابحث عن الكبريت الأولي في نطاق نقاء 90 ٪ إلى 99 ٪ في مراكز الحدائق أو الحضانة أو عبر الإنترنت. 4 رطل من 90 ٪ من كبريتات الأوتار في التربة تكاليف أقل بقليل من 28 دولار. تأتي كريات كبريتات التربة في Imustgarden في جرة شاكر مفيدة 5 رطل مقابل حوالي 22 دولارًا. بدلاً من ذلك ، احصل على 25 رطلاً من Hi-Hield (32189) الكبريت القابل للتطوير مقابل حوالي 19 دولارًا.
قبل محاولة إصلاح اختلالات مع الكبريت ، تحتاج إلى إجراء اختبار لقياس مستوى درجة الحموضة في التربة. من الناحية المثالية ، يجب أن يتم ذلك مباشرة قبل زراعة الربيع ، عند معرفة حالة التربة الخاصة بك أمر أكثر حيوية. قم بتمسك مقياس درجة الحموضة في سرير حديقتك أو اتصل بمكتب الإرشاد المحلي لمعرفة ما إذا كانت توفر خدمات اختبار التربة وتحليلها.
شرح الرياضيات الكبريت العنصري ومتى تضافها إلى التربة الخاصة بك
تعتمد كمية الكبريت الأولي التي تحتاجها إلى تقليل مستويات الرقم الهيدروجيني على نوع التربة والحموضة وتركيز العنصر. على سبيل المثال ، لإسقاط مستويات درجة الحموضة في التربة بمقدار وحدة واحدة (على سبيل المثال ، من 7.5 إلى 6.5) في 100 قدم مربع من التربة الرملية ، ستحتاج إلى تطبيق ما بين 1 و 1.5 رطل من الكبريت الأولي 95 ٪. في التربة الطينية ، يجب عليك إضافة المزيد – 2 إلى 2.5 رطل. هناك مبادئ توجيهية أخرى للوقت الإيقاف وهي عبارة عن رطل من الكبريت لكل ساحة مربعة من التربة الرملية ومساحة نصف رطل لكل ساحة مربعة للتربة الطينية الثقيلة. استخدم آلة حاسبة عبر الإنترنت لتحديد مقدار الكبريت الأولي الذي يجب تطبيقه ، مثل هذا الجمعية التي تقدمها الرابطة الوطنية للبستنة. لا تتجاوز 20 رطلاً من الكبريت لكل 1000 قدم مربع في وقت واحد للمناطق غير المزروعة و 5 أرطال في المناطق المزروعة أو تخاطر بحرق نباتاتك.
قم بتطبيق الكبريت الأولي مباشرة على التربة عندما يكون الطقس دافئًا للاستفادة من درجات حرارة التربة التي تعزز النشاط البيولوجي. يمكنك أيضًا تطبيق الكبريت الأولي مباشرة على زراعة الثقوب عندما تقوم بإعداد التربة في أوائل الربيع أو أواخر الخريف. قم بتطبيق تعديل التربة هذا وفقًا لتعليمات الحزمة ومياهها قبل المهاد. الكبريت العنصري يعمل ببطء. قد تستغرق مستويات درجة الحموضة في التربة ما يصل إلى ستة أشهر للتغيير. اختبر التربة كل ستة أشهر وتعديل مع المزيد من الكبريت حسب الحاجة.