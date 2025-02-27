اجعل تربة الحديقة أكثر حمضية مع إضافة بأسعار معقولة وفعالة

رائحة تشبه البيض الفاسدة في الهواء بعد أن تنفث مجموعة من البصل أو الثوم من أسرتك. يتم إنشاء الزيوت المسؤولة عن تلك الرائحة المميزة من Allium بواسطة الكبريت – وهو مغذيات البستنة المهمة والمكون الأساسي في التربة الصحية. في حين أن الكبريت يلعب العديد من الأدوار الأخرى في نمو النبات ، بدءًا من إنتاج الأحماض الأمينية والتمثيل الضوئي إلى مساعدة تثبيت النيتروجين في البازلاء والفاصوليا ، فإن إضافة الكبريت الأولي أيضًا هو أحد أكثر الطرق عملية وأرخص لجعل التربة أكثر حمضية.

معظم النباتات مثل التربة الحمضية قليلاً ، في مكان ما في حدود 6.5 إلى 6.8 درجة الحموضة ، لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه أعلى معدلات العناصر الغذائية المتاحة. آخرون – فكروا في التوت الأزرق ، ورودودندرونز ، والأزاليس ، والهولز ، والكودرانجا ، ودوبود ، وصنوب الصنوبور – مع حموضة أكبر. التربة الحمضية يمكن أن تخفف من المرض. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الحفاظ على درجة الحموضة في التربة من 5.0 إلى 5.2 في تقليل جرب البطاطس. المشكلة هي أن الكثير من غرب الولايات المتحدة لديها تربة قلوية بشكل طبيعي ، مع قراءات تزيد عن 7.0 على مقياس الرقم الهيدروجيني. وبالمثل ، عادةً ما يكون المناخ أكثر جفافًا والحجر الجيري الذي يحدث بشكل طبيعي في الأرض ، وكلما زادت القلوية. علامة واحدة على الكثير من القلوية هي الكلور ، أو الأصفر ، من الأوراق. عندما تقوم بتطبيق الكبريت الأولي (يطلق عليه أحيانًا أيضًا “حديقة” أو “كبريت التربة”) على الأوساخ ، فإنه يحفز تفاعلًا بيولوجيًا في ميكروبات التربة. تعمل هذه المخلوقات المراهقة بجد على تحطيم المركب إلى كبريتات الهيدروجين (أو حمض الكبريتيك) ، وهي عملية تسمى التمعدن في العلوم البستانية ، وهذا ما يقلل من درجة الحموضة في التربة ، وتغييره من القلوية إلى الحمضية.