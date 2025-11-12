اجعل شجرة الفستق تزدهر هذا الشتاء مع بعض النصائح الحكيمة

أصبحت أشجار الفستق (Pistacia vera) تحظى بشعبية كبيرة بين البستانيين بفضل عمرها الطويل وتحملها للجفاف ومحاصيلها المجزية. توجد المناطق التي تنمو فيها أشجار الفستق بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11. تعتبر المواقع التي يكون فيها الصيف حارًا وجافًا ويظل الشتاء معتدلًا نسبيًا وليس رطبًا بشكل مفرط مثالية. يعد الفستق واحدًا من أفضل أشجار الجوز التي تنمو في حديقتك، لكنها قد تستغرق بعض الوقت لبدء إنتاج الفاكهة، لذا من المهم التحلي بالصبر. على الرغم من أنها قوية وسهلة العناية بها وخالية من الآفات بمجرد إنشائها، إلا أن أشجار الفستق لا تزال بحاجة إلى الاهتمام مع حلول أواخر الخريف والشتاء وانخفاض درجات الحرارة. للحفاظ على صحة أشجار الفستق وإنتاج الكثير من المكسرات عامًا بعد عام، من المهم فهم كيفية مساعدتها على النمو في الشتاء عن طريق تقليم الأشجار وحمايتها من الصقيع ودرجات الحرارة شديدة البرودة.
يلعب التقليم دورًا رئيسيًا في تشكيل الشجرة لتحقيق نمو قوي وتحسين إنتاج الجوز في المستقبل. خلال فصل الشتاء عندما تكون الأشجار في حالة سبات، فإن إزالة الفروع التالفة أو الخارجة عن مكانها يمهد الطريق لتدفق هواء أفضل وأطراف شجرة أقوى وتسهيل الحصاد. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي نوبات البرد الشديدة والصقيع غير المتوقع، خاصة في أواخر الربيع، إلى الإضرار بالأشجار الصغيرة والبراعم النامية، لذا فإن اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة أشجارك.
التقليم لشجرة الفستق صحية وكيفية حمايتها من الصقيع
يعد التقليم بشكل صحيح وفي الوقت المناسب أمرًا مهمًا لصحة ورفاهية أشجار الفستق لأسباب عديدة. بالمعرفة الصحيحة، يمكنك تجنب ارتكاب هذه الأخطاء الشائعة عند تقليم أشجارك. أفضل وقت للتقليم هو أواخر الشتاء أو أوائل الربيع عندما تكون الشجرة نائمة. يساعد التقليم في الحفاظ على الشجرة في حالة جيدة ويسمح بتدوير الهواء والضوء بشكل أفضل، وبالتالي تحسين الحصاد. عندما تقوم بإزالة الفروع الميتة أو التالفة، يمكن للشجرة أن تركز كل طاقتها على زراعة فروع صحية. هناك بضعة أنواع مختلفة من التقليم التي يمكنك استخدامها على شجرتك خلال حياتها: التقليم التدريبي، الذي يتم إجراؤه خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الشجرة بهدف تثبيتها بشكل صحيح؛ التقليم الصيانة، الذي يحافظ على حجم الشجرة وشكلها العام؛ تقليم الإنتاج، مما يزيد من إنتاج الجوز وجودته؛ والتقليم التجديدي، يتم إجراؤه على الأشجار القديمة بغرض تجديد الشجرة وإعطائها جولة ثانية في إنتاج الجوز ونموه.
إذا كنت تتوقع طقسًا متجمدًا أو صقيعًا، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية أشجار الفستق الخاصة بك. احتفظ بقطعة قماش الصقيع في متناول اليد حتى يكون لديك ما تحتاجه قبل أن يضرب الصقيع. لف مظلة الشجرة والجذع بقطعة قماش الصقيع، ليس بإحكام شديد، لتوفير العزل من الصقيع. بالإضافة إلى القماش، استخدم الأضواء حول أشجارك. تعمل أضواء عيد الميلاد المتوهجة بشكل جيد لهذه المهمة. لن تعمل مصابيح LED لأنها لا تطفئ ما يكفي من الحرارة. الأضواء رائعة مع القماش، ولكنها ليست فعالة بنفسها.