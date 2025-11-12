اجعل شجرة الفستق تزدهر هذا الشتاء مع بعض النصائح الحكيمة

أصبحت أشجار الفستق (Pistacia vera) تحظى بشعبية كبيرة بين البستانيين بفضل عمرها الطويل وتحملها للجفاف ومحاصيلها المجزية. توجد المناطق التي تنمو فيها أشجار الفستق بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11. تعتبر المواقع التي يكون فيها الصيف حارًا وجافًا ويظل الشتاء معتدلًا نسبيًا وليس رطبًا بشكل مفرط مثالية. يعد الفستق واحدًا من أفضل أشجار الجوز التي تنمو في حديقتك، لكنها قد تستغرق بعض الوقت لبدء إنتاج الفاكهة، لذا من المهم التحلي بالصبر. على الرغم من أنها قوية وسهلة العناية بها وخالية من الآفات بمجرد إنشائها، إلا أن أشجار الفستق لا تزال بحاجة إلى الاهتمام مع حلول أواخر الخريف والشتاء وانخفاض درجات الحرارة. للحفاظ على صحة أشجار الفستق وإنتاج الكثير من المكسرات عامًا بعد عام، من المهم فهم كيفية مساعدتها على النمو في الشتاء عن طريق تقليم الأشجار وحمايتها من الصقيع ودرجات الحرارة شديدة البرودة.

يلعب التقليم دورًا رئيسيًا في تشكيل الشجرة لتحقيق نمو قوي وتحسين إنتاج الجوز في المستقبل. خلال فصل الشتاء عندما تكون الأشجار في حالة سبات، فإن إزالة الفروع التالفة أو الخارجة عن مكانها يمهد الطريق لتدفق هواء أفضل وأطراف شجرة أقوى وتسهيل الحصاد. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي نوبات البرد الشديدة والصقيع غير المتوقع، خاصة في أواخر الربيع، إلى الإضرار بالأشجار الصغيرة والبراعم النامية، لذا فإن اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة أشجارك.