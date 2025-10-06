اجعل غرفة معيشة ضيقة تشعر بمزيد من الاتساع مع مبادلة أثاث بسيطة

هناك طرق عديدة لجعل غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك تبدو أكبر والتي لن تكلف عشرة سنتات. على سبيل المثال ، يتيح التخلص من بطاقة الائتمان الخاصة بك أن تظل بحزم في حقيبتك أو جيبك مع عدم تقديم عائد على الاستثمار المثير للإعجاب. ولكن في بعض الأحيان ، حتى أن أقوى جلسات تخفيف الفوضى ليست كافية لجعل مساحتك الضيقة تشعر بأنها أقل رهبة. إذا كان هذا هو المكان الذي تكون فيه ، فإن تبادل الأثاث البسيط يمكن أن يخلق غرفة التنفس. إن تداول الجدول النهائي المعتاد الخاص بك لآخر يحتوي على تخزين يعني أن العناصر التي لا تحتوي على منزل دائم (أو مريح) يمكن أن يتم خداعها أخيرًا عن الأنظار. يمكن أن يكون رميات إضافية للأمسيات الباردة ، أو مشروع كروشيه أو حياكة تعمل عادةً أثناء مشاهدة التلفزيون أو الكتب التي تقرأها حاليًا أو حتى عناصر التحكم عن بُعد. اعتمادًا على حجم غرفة المعيشة الخاصة بك ، يمكن أن تجعل إضافة واحدة أو اثنين من هذه الطاولات الجانبية المزدوجة أكثر فاعلية.

قد تبدو طاولة جانبية ضيقة مثالية لغرفة المعيشة الصغيرة بمثابة مشروع ممتع ، ولكن عندما تكون المساحة قسطًا ، تحتاج إلى إيجاد طرق لتحقيق أقصى استفادة من لقطات المربعة. في هذه الحالة ، تتمثل الطريقة الأفضل في البحث عن شيء ما يكفي من مساحة السطح لتناول القهوة وملفات تعريف الارتباط وكتابك (معيقة جيدة ، في رأينا) ، بالإضافة إلى تخزين خفي واسع أسفله. شيء بسيط مثل المكعب مع غطاء أو باب أو أدراج مثالية. يمكن أن يقوم اثنان من سلال النزهة المذهلة مع صينية في الأعلى أيضًا بالقيام بالخدعة إذا كنت تستمتع بمزيد من كوتاجيكور في منزلك. ما تذهب معه يعتمد على ما تتطلع إلى وضعه بعيدًا عن الأنظار. الكتب والأدوات التحكم عن بُعد وعناصر أصغر ستعمل بشكل جيد في الأدراج ، في حين أن الرميات ستعمل بشكل أفضل في حل الوصول إلى الأعلى.