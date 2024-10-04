اجعل مساحة التخزين أسفل السرير أكثر سرية باستخدام هذه الحيل البسيطة

عندما تعيش في مساحة صغيرة، مثل شقة استوديو، غالبًا ما تبحث عن طرق لتوسيع لقطاتك المربعة، وتتجادل بشأن استخدام كل بوصة ثمينة أخيرة. أحد أفضل الأماكن للحصول على مساحة تخزين إضافية هو تحت قدميك مباشرة، أي سريرك. مع خيارات الحاويات التي تتراوح من السلال المنسوجة إلى الصناديق الدوارة، يمكن لحلول التخزين تحت السرير أن تساعدك بسهولة على زيادة المساحة الخاصة بك لأنها يمكن أن تستوعب العديد من العناصر. في بعض الأحيان، استخدام التخزين تحت السرير يعني التنازل عن الشكل والأداء. قد يتم تخزين العناصر الخاصة بك بأمان، ولكن معدات التخزين هي الآن أول ما تراه عند دخول الغرفة. يمكنك أيضًا وضع لافتة نيون عملاقة تحت سريرك. لا تعتقد أنه يتعين عليك التخلص من وحدة التخزين الخاصة بك، لأن جعل التخزين تحت السرير أكثر سرية هو أمر سهل بحيل بسيطة، مثل استخدام مفارش السرير، وإضافة رافعات السرير، وغيرها من الحركات العملية.

بمجرد أن تقرر استغلال المساحة الموجودة أسفل سريرك للتخزين، ستقدر المساحة التي اكتسبتها، سواء كنت تقوم بتخزين الأغراض اليومية أو الملابس في غير موسمها. تأكد من أن لديك الحاويات المناسبة وقم بتخزين العناصر بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة إذا لزم الأمر. بدلاً من التحديق في الصناديق أو الصناديق في حالة من الإحباط، اتبع هذه النصائح للاستفادة من الإمكانات الكاملة لمساحة التخزين الجديدة الخاصة بك دون أن تصبح قبيحة للعين، بغض النظر عن ميزانيتك.