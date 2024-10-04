اجعل مساحة التخزين أسفل السرير أكثر سرية باستخدام هذه الحيل البسيطة

عندما تعيش في مساحة صغيرة، مثل شقة استوديو، غالبًا ما تبحث عن طرق لتوسيع لقطاتك المربعة، وتتجادل بشأن استخدام كل بوصة ثمينة أخيرة. أحد أفضل الأماكن للحصول على مساحة تخزين إضافية هو تحت قدميك مباشرة، أي سريرك. مع خيارات الحاويات التي تتراوح من السلال المنسوجة إلى الصناديق الدوارة، يمكن لحلول التخزين تحت السرير أن تساعدك بسهولة على زيادة المساحة الخاصة بك لأنها يمكن أن تستوعب العديد من العناصر. في بعض الأحيان، استخدام التخزين تحت السرير يعني التنازل عن الشكل والأداء. قد يتم تخزين العناصر الخاصة بك بأمان، ولكن معدات التخزين هي الآن أول ما تراه عند دخول الغرفة. يمكنك أيضًا وضع لافتة نيون عملاقة تحت سريرك. لا تعتقد أنه يتعين عليك التخلص من وحدة التخزين الخاصة بك، لأن جعل التخزين تحت السرير أكثر سرية هو أمر سهل بحيل بسيطة، مثل استخدام مفارش السرير، وإضافة رافعات السرير، وغيرها من الحركات العملية.
بمجرد أن تقرر استغلال المساحة الموجودة أسفل سريرك للتخزين، ستقدر المساحة التي اكتسبتها، سواء كنت تقوم بتخزين الأغراض اليومية أو الملابس في غير موسمها. تأكد من أن لديك الحاويات المناسبة وقم بتخزين العناصر بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة إذا لزم الأمر. بدلاً من التحديق في الصناديق أو الصناديق في حالة من الإحباط، اتبع هذه النصائح للاستفادة من الإمكانات الكاملة لمساحة التخزين الجديدة الخاصة بك دون أن تصبح قبيحة للعين، بغض النظر عن ميزانيتك.
إخفاء التخزين الموجود أسفل السرير للحصول على مظهر أنظف
النصيحة الجيدة لإنشاء تخزين تحت السرير هي التفكير بشكل عمودي، مثل استخدام رافعات السرير لتوفير أقصى مساحة للتخزين. إنها تتيح لك رفع سريرك وزيادة الخلوص بالأسفل بما يصل إلى 12 بوصة، مثل هذه المجموعة المكونة من أربعة من أمازون بأقل من 20 دولارًا، اعتمادًا على نوع ونمط الناهض. إن إضافة حامل سرير يجعل اختراق التخزين الخاص بك يبدو أكثر سرية لأنه يوفر لك مساحة أكبر للانزلاق في الصناديق والحاويات الخاصة بك. تسوق بعناية، حيث تختلف خيارات الناهض حسب المادة والحد الأقصى للوزن. للتخزين المبسط والسهل، يمكنك تبديل هيكل السرير الخاص بك بنموذج يحتوي على أدراج تخزين مدمجة. ستستمتع بمظهر موحد عند إغلاق الأدراج، ولن داعي للقلق بشأن شراء صناديق أو صناديق فردية.
هل لديك حاويات تخزين تناسب تمامًا أسفل السرير، ولكنها أول ما تراه عند دخولك إلى الغرفة؟ اختر تنورة سرير لتغطي جوانب سريرك خلف القماش وتبقي مساحة التخزين الخاصة بك بعيدًا عن الأنظار. لا تعتقد أن تنانير السرير كلها مفارش ودانتيل كما كانت عندما بقيت في منزل الجدة. الآن، يمكنك الحصول على خيار أكثر أناقة، مثل نسج الوافل المحايد، مقابل 23.99 دولارًا على أمازون. إذا كانت لديك ميزانية أكبر، ففكر في استخدام الفراش كبير الحجم لتغطية جوانب سريرك خلف القماش وإبقاء مساحة التخزين الخاصة بك بعيدًا عن الأنظار. مهما كانت الخيارات التي تختارها لإخفاء التخزين تحت السرير، قم بقياس عرض المرتبة وارتفاع المساحة بعناية للتأكد من أنها تلبي احتياجاتك.