اجعل منزلك يبدو أكبر مما هو عليه مع نصائح من كريستينا هاك من HGTV

على الرغم من أن الحجم ليس كل شيء في عالم تصميم المنزل ، إلا أنه من المؤكد أنه يمكن أن يشعر بأنه عامل مهم. سواء كنت في منزل على طراز مزرعة أو بنغل مريح ، مما يجعل منزلك يبدو ويشعر بمزيد من الفوائد لديه ثروة من الفوائد. يمكن أن يحسن من جاذبية منزلك الجمالية ، ويضيف قيمة إلى الممتلكات الخاصة بك ، وحتى جعل معيشتك اليومية أكثر متعة. لهذا السبب يبحث كل من مالكي المنازل والمصممين دائمًا عن اختراقات ذكية تخلق وهم مساحة أكبر في المنزل – كل ذلك دون إضافة أي لقطات مربعة فعلية. تعتبر كريستينا هاك من HGTV واحدة من أصوات عالم التصميم لتحويل المنازل الضيقة إلى مساحات مشرقة مفتوحة. اثنان من أفضل نصائحها؟ قم برسم البيت الأبيض الخارجي للمنزل واستخدم نفس الأرضيات في جميع أنحاء منزلك.

واحدة من أبرز نصائحها لها علاقة مع خارج المنزل. لتعزيز نداء كبح الممتلكات الخاصة بك ، توصي برسم أبيض خارج المنزل في منزلك. خلال حلقة من “Flip Off” من HGTV ، أطلق هاك على هذه النصيحة “خدعة صغيرة لجعل المنزل يبدو أكبر مما هو عليه.” كما ترون ، من المعروف أن الأبيض يعكس الضوء ، مما يجعل السطح يبدو أكثر انفتاحًا ، و Airier ، وأكبر بشكل عام. كما أنه يمنح المنزل فيبيًا عصريًا واضحة ونظيفة وملوثات العضوية الثابتة بشكل جميل ضد أي الأشجار المحيطة والعشب. تبرز الخارجيات البيضاء ، وتبدو خالدة ، وتمنح جمالية جديدة وجديدة تطرد عيون المشترين وحتى المارة.