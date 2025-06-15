اجعل نسج الزهور يلوح في الأفق لعرض أزهارك بشكل جميل

أصبح عرض أزهارك شكلًا فنيًا ، مع كل شيء من لوحة الزهور التي ستترك الضيوف في رهبة مطلقة إلى عرض زهرة مع خدعة زيت الأطفال الذكية من Tiktok ، مما يمنح الناس العديد من الطرق الفريدة للتزيين. ولماذا لا تريد إظهار أزهارك كلما استطعت؟ على الرغم من أن المزهريات والباقات هي وسيلة رائعة لملء مساحتك بالزهور ، إلا أنه قد يكون تصميمًا جديدًا يجلب بتلتك حقًا إلى المستوى التالي. من خلال جعل نولك المستوحى من الطبيعة ، يمكنك إنشاء إطار يتيح لك الاحتفاظ بأزهارك التي تم اختيارها ثم تبديلها وقتما تشاء ، مع القليل من الضجة. بديل رائع للوحات الضخمة التي تستغرق لحظة لملءها ، يمنحك هذا DIY مكانًا لجمع بتلاتك الملونة وتعليقها في جميع أنحاء منزلك للحصول على جمالية جديدة. بغض النظر عن موضوعاتك الداخلية ، يمكنك اللعب مع لوحة أزهارك لتتناسب مع أي تصميم.
لإنشاء نولك ، تحتاج فقط إلى بعض العناصر. يمكن أن تعمل الأغصان أو القطع الصغيرة من الخشب كإطارك ، على الرغم من أنه يمكنك استخدام إطار مصنوع مسبقًا قمت بتشغيله أو اشترته جديدًا وأخذت الظهر والزجاج. لهذا الخيار الثاني ، حاول العثور على حدود نحيفة كما تريد أن تكون السلسلة المستخدمة لعقد الزهور هي التركيز الرئيسي. إذا كنت تستخدم الأغصان ، فقم بقطعها لأسفل حتى تتمكن من إنشاء مربع أو مستطيل معهم. يمكن ربطها مع خيوط أو سلسلة ، أو ببساطة لصقها.
إنشاء نول مع سلسلة وإطار
بالنسبة للإطارات التي يتم شراؤها من المتجر والرمل وإما وصمة عار أو طلاء المواد التي تريدها. من هنا يمكنك أن تصبح مبدعًا. ابدأ من الأعلى وأمر إما عبور الخيوط أو السلسلة في نمط متقاطع ، ولفه حول الإطار وجلبه قطريًا عبر أنه يشكل نسجًا. تأكد من إبقاء القطع قريبة بما يكفي بحيث لا تسقط الزهور عند إضافتها إلى طبقات السلسلة. قد تضطر إلى إضافة أكثر من مستوى واحد من السلسلة للحصول على نمط جيد للنسج لوضع الأزهار.
بمجرد إنشاء نولك ، لديك خيار للقيام بعدة أشياء. يمكنك ببساطة إضافة أزهار تركت جذعًا صغيرًا وإنشاء تأثير باقة انتشار فني. يمكنك إضافة المزيد من أوراق الشجر في الزهور وبين الزهور طوال الوقت. إذا كنت تعمل مع موضوع أكثر الحد الأدنى أو البوهيمي ، فأضف عشب Pampas وأوراق الشجر الأخرى بدلاً من الزهور لتتناسب. يمكنك جعل النول في أي حجم ، ومع ذلك ، فإن الخيارات الصغيرة رائعة لأي غرفة ويمكن دعمها على الأسطح أو تعليقها على الحائط. يمكنك حتى استخدام الزهور المجففة المفضلة لديك للحصول على أجواء أكثر عتيقة.
كن مبدعًا مع نولك
من المحتمل أن تبادل السلسلة للأسلاك أيضًا ، على الرغم من أنه قد يكون أكثر صعوبة. استخدم سلكًا أرق إذا كنت ستحاول هذا الخيار. قد يكون هذا جيدًا لإطار كبير بدلاً من سلك الدجاج. يتيح لك ذلك أيضًا عرض عدد الزهور مرتين والاحتفاظ بها ، في حين أن السلسلة يمكن أن ترتدي العمل الإضافي. سيخلق السلك تأثيرًا مختلفًا عن السلسلة ، وهو أكثر من النفق التقليدي. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد في الحفاظ على زهورك في مكانه ، ولا يزال بإمكانك القيام بأسلوب النمط الناعم للحصول على التصميم. سيكون من الأسهل إرفاق قطع واحدة من الأسلاك ، واللف كل نهاية في حلقة حول الإطار كما تفعل مع السلسلة. سيضمن ذلك أن تتمكن من الحصول على سحب ضيق على السلك ، ثم إضافة كل قطعة في نمط متداخل للنول.
لا يوجد سبب للالتزام بإطار مربع أو مستطيل. خيار آخر هو العثور على فرع طبيعي أو غصين مع مساحة سلبية (فكر في شكل y) ثم إضافة سلسلة عن طريق حلقة حول القطعتين على جانبي المساحة الفارغة. هذا يخلق تباينًا على إطار DIY ولكنه لا يزال يمنحك وسيلة لإضافة الزهور ، وهذا سيجعل أيضًا نولًا على طراز باقة يمكن أن يكون أكمل من الإصدار الآخر. استخدم أيًا من هذه الأشياء لتزيين منزلك بالزهور وتحقيق أقصى استفادة من أزهارك!