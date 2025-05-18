اجعل نصف الأراضي أكثر تماسكًا مع اختراقات الألوان البسيطة

يتمثل الحل السهل والمباشر في مطابقة لون أو مواد الأرضيات في حوض الدرج الخاص بك ونصف الأطراف مع غرف الاتصال الفورية. يوفر المتسابقون على الدرج أو السجاد من الجدار إلى الجدار الذي يمتد إلى الممرات خيارًا أكثر إبداعًا ، مما يتيح لك اللعب بالألوان والأنماط ، طالما أنها تتناسب مع لوحتك العامة.

إذا كنت منزعجًا من عدم وجود زخرفة في نصف الأطر ، ومع ذلك ، فإن طريقة رائعة لجعلها تنبثق مع ضمان التماسك هو إضافة جدار لهجة. قم برسمه بلون صلب ، أو إضافة خلفية فريدة ، أو تلعب مع قوام مثل صب الألواح الزخرفية أو الطوب المكشوف ، أو إنشاء جدار معرض مع صور أو فن أو سجلات فينيل أو نباتات مفضلة. لا توجد فكرة جريئة للغاية عندما يتعلق الأمر بجدار لهجة – هذا هو الهدف الكامل منه! ومع ذلك ، كن دائمًا على دراية بالألوان التي تستخدمها إذا كنت ترغب في التأكد من أنها تتناسب مع بقية ديكورك.

هناك طريقة بسيطة لمعرفة الظلال التي تعمل بشكل أفضل لجدار لهجتك هي اتباع قاعدة الألوان الخالدة 60-30-10 (60 ٪ من اللون المهيمن ، واللون الثانوي 30 ٪ ، لون لهجة 10 ٪). عادة ، ستوفر لك الجدران أو الأرضيات لونك المهيمن ، في حين أن الأثاث والسجاد الأكبر يجلب اللون الثانوي. العناصر الأصغر والزخارف حولها بشكل جيد بلون لهجة. بعد أن حددت الألوان في منزلك ، تناسب هذه الصناديق ، ستجد لونك لهجة.