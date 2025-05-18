اجعل نصف الأراضي أكثر تماسكًا مع اختراقات الألوان البسيطة

يمكن أن تحبط الدرج نصف الأراضي حتى أكثر الأراضي الاسترخاء. يمكن أن يؤثر البروز داخل الدرج ، والشعور بالمنطقة الفارغة الضائعة ، وكذلك وضعها بين طابقين مختلفين على تماسك المساحة. مفتاح فتح لغز الديكور هذا هو اللون. كواحد من العناصر الأساسية للتصميم الداخلي ، يعد اللون أسهل طريقة لجعل منزلك يبدو أكثر توحدًا.
من خلال التمسك بلوحة ألوان متماسكة ، يمكنك تحقيق الاستمرارية بين المساحات (حتى لو كنت تحب تجربة أنماط مختلفة عبر المنزل). يجب أن يشمل هذا دائمًا سلالمك ، وبالتالي ، هبوطها. قد يتم تجاهلها كمساحات عابرة وظيفية ، لكنها بالضبط هذا الانتقالية ، مما يربط الطبيعة التي تجعلهم لاعبين حيويين في تحقيق كامل متماسك. لهذا ، قم بتطبيق اختراقات ألوان بسيطة مثل مطابقة السجادة أو أرضيات نصف الأطر والدرج على الغرف المجاورة ورسم الجدار بنفس لون اللكنة المستخدم في جميع أنحاء المنزل.
كيفية دمج نصف الأراضي في ديكورك العام
يتمثل الحل السهل والمباشر في مطابقة لون أو مواد الأرضيات في حوض الدرج الخاص بك ونصف الأطراف مع غرف الاتصال الفورية. يوفر المتسابقون على الدرج أو السجاد من الجدار إلى الجدار الذي يمتد إلى الممرات خيارًا أكثر إبداعًا ، مما يتيح لك اللعب بالألوان والأنماط ، طالما أنها تتناسب مع لوحتك العامة.
إذا كنت منزعجًا من عدم وجود زخرفة في نصف الأطر ، ومع ذلك ، فإن طريقة رائعة لجعلها تنبثق مع ضمان التماسك هو إضافة جدار لهجة. قم برسمه بلون صلب ، أو إضافة خلفية فريدة ، أو تلعب مع قوام مثل صب الألواح الزخرفية أو الطوب المكشوف ، أو إنشاء جدار معرض مع صور أو فن أو سجلات فينيل أو نباتات مفضلة. لا توجد فكرة جريئة للغاية عندما يتعلق الأمر بجدار لهجة – هذا هو الهدف الكامل منه! ومع ذلك ، كن دائمًا على دراية بالألوان التي تستخدمها إذا كنت ترغب في التأكد من أنها تتناسب مع بقية ديكورك.
هناك طريقة بسيطة لمعرفة الظلال التي تعمل بشكل أفضل لجدار لهجتك هي اتباع قاعدة الألوان الخالدة 60-30-10 (60 ٪ من اللون المهيمن ، واللون الثانوي 30 ٪ ، لون لهجة 10 ٪). عادة ، ستوفر لك الجدران أو الأرضيات لونك المهيمن ، في حين أن الأثاث والسجاد الأكبر يجلب اللون الثانوي. العناصر الأصغر والزخارف حولها بشكل جيد بلون لهجة. بعد أن حددت الألوان في منزلك ، تناسب هذه الصناديق ، ستجد لونك لهجة.