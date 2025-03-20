احتضن جنون ديكور الفطر مع حامل شمعة جرة فريد من نوعه

من بين جميع اتجاهات السبعينيات التي عادت ، فإن الفطر كجزء من الديكور هو إلى حد بعيد لطيف. يمكنك القفز على العربة مع حامل شمعة الفطر الراقية الذي سيعيدك إلى الوراء بضع ساعات من الأجور. والأفضل من ذلك ، الحصول على رضا DIY الذي يكلف البنسات. مصنوعًا من جرة مربى مشوهة كطالب ، القليل من الطلاء ، وبعض الجص ، وبعض الجص أو الطين ، يمكنك أن تثير حامل شمعة الفطر المصنوع يدويًا الذي يحب أي Smurf العيش فيه. هذه الطريقة الذكية لإعادة استخدام جرة زجاجية قديمة تتطلب أيضًا القليل من المهارة أو المواد أو الوقت.

بالنسبة إلى ديكور الفطر الرائع DIY ، احصل على جرة زجاجية صغيرة إلى متوسطة الحجم ، وبعض الجص من باريس ، وفرشاة الطلاء ، أو لونين أو أكثر من الطلاء ، ومسدس الغراء الساخن ، وشمعة تيلايت التي تأتي مع قاعدة معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية. من الحكمة أيضًا تخصيص أنبوب من الغراء لتعزيز الرابطة بين غطاء الفطر وغطاء الجرة.

لتشكيل غطاء الفطر ، ابحث عن وعاء بلاستيكي أو قالب سيليكون يبلغ قطره حوالي 2 بوصة أوسع من الجرة. إذا كنت تعيد استخدام حاوية بلاستيكية ، فتأكد من أن جوانبها مرنة بدرجة كافية بحيث تنزلق طاقم الجص بسهولة. سيعطيك هذا سطحًا سلسًا للغاية حتى بالنسبة إلى غطاءك. إذا كنت تريد مظهرًا أكثر عضوية ، فقم بتبديل الجص من باريس والقالب للطين الجاف ؛ يمكنك تشكيله في شكل أكثر طبيعية فقط بيديك.