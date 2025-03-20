احتضن جنون ديكور الفطر مع حامل شمعة جرة فريد من نوعه

من بين جميع اتجاهات السبعينيات التي عادت ، فإن الفطر كجزء من الديكور هو إلى حد بعيد لطيف. يمكنك القفز على العربة مع حامل شمعة الفطر الراقية الذي سيعيدك إلى الوراء بضع ساعات من الأجور. والأفضل من ذلك ، الحصول على رضا DIY الذي يكلف البنسات. مصنوعًا من جرة مربى مشوهة كطالب ، القليل من الطلاء ، وبعض الجص ، وبعض الجص أو الطين ، يمكنك أن تثير حامل شمعة الفطر المصنوع يدويًا الذي يحب أي Smurf العيش فيه. هذه الطريقة الذكية لإعادة استخدام جرة زجاجية قديمة تتطلب أيضًا القليل من المهارة أو المواد أو الوقت.
بالنسبة إلى ديكور الفطر الرائع DIY ، احصل على جرة زجاجية صغيرة إلى متوسطة الحجم ، وبعض الجص من باريس ، وفرشاة الطلاء ، أو لونين أو أكثر من الطلاء ، ومسدس الغراء الساخن ، وشمعة تيلايت التي تأتي مع قاعدة معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية. من الحكمة أيضًا تخصيص أنبوب من الغراء لتعزيز الرابطة بين غطاء الفطر وغطاء الجرة.
لتشكيل غطاء الفطر ، ابحث عن وعاء بلاستيكي أو قالب سيليكون يبلغ قطره حوالي 2 بوصة أوسع من الجرة. إذا كنت تعيد استخدام حاوية بلاستيكية ، فتأكد من أن جوانبها مرنة بدرجة كافية بحيث تنزلق طاقم الجص بسهولة. سيعطيك هذا سطحًا سلسًا للغاية حتى بالنسبة إلى غطاءك. إذا كنت تريد مظهرًا أكثر عضوية ، فقم بتبديل الجص من باريس والقالب للطين الجاف ؛ يمكنك تشكيله في شكل أكثر طبيعية فقط بيديك.
قالب جرة فطر لطيف كزاح
للحصول على جص طريقة باريس ، قم بإزالة شمعة Tealight الخاصة بك من قاعدة الكأس ، وقم بتعيين القاعدة رأسًا على عقب داخل القالب. الغراء الساخن في مكان مؤقت. امزج الجص الخاص بك من باريس وفقًا للإرشادات ، وصبها فوق قاعدة Tealight ، واملأ القالب على الحافة. اضغط على الجزء العلوي من غطاء الجرة في سطح الجص ، مع التأكد من توسيطه جيدًا. دع الجص يجف لمقدار الوقت المقترح للمنتج.
لا يتطلب الطين الجاف الذي ينقصه الهواء الكثير في طريق القدرة الفنية. لتجربة هذا الإصدار ، قم بفك جزءًا من الطين بنفس حجم الجرة. اعمل على شكل غطاء فطر ، واضغط بعناية على قاعدة Tealight وغطاء جرة في أعلى وأسفل غطاء الطين ؛ من المحتمل أن تضطر إلى لمس شكل الغطاء بعد ذلك قليلاً. دع الطين يجف وفقًا لتوجيهات المنتج.
بمجرد أن يجف الغطاء الخاص بك ، يعزز الحواف حول غطاء الجرة مع القليل من الغراء. إما Gorilla Glue أو E6000 ، وهما نوعان من الغراء يجب أن يكون لديك في متناول اليد ، رائعان لربط موادتين مختلفتين. امنح الجرة طلاءًا جيدًا للطلاء الفاتح. أبيض أو تان أو كريم أقنع بألوان مقنعة لجذع الفطر. قم بتعبئة الغطاء باللون الأحمر اللامع أو البرتقالي العميق أو الأصفر أو البرتقالي ، وإنهائه ببقع مصنوعة من اللون الذي استخدمته على الجرة. اضبط Tealight في الأعلى ، وأضيء إنشاءك. يمكنك أيضًا وضع مباريات صغيرة داخل الجرة.