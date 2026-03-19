احتضن لون Etsy لعام 2026 مع لون الطلاء هذا الذي يبرز اتجاه باتينا

تصدر كل شركة تقريبًا ذات صلة بتحسين المنازل أو الطلاء أو الديكور لونًا من ألوان العام، كوسيلة لتسليط الضوء على الاتجاهات القادمة والتنبؤ بها. مع وجود العديد من الخيارات، حتى أولئك الملتزمين باتباع أحدث البدع قد يواجهون صعوبة في اختيار الظل لاستخدامه في منازلهم. إذا كنت تبحث عن شيء جريء لا يزال قادرًا على أن يكون مهدئًا ومتعدد الاستخدامات، فإن لون Etsy لهذا العام يستحق الاهتمام. اختارت هذه الشركة ظلًا جميلًا يسمى “الزنجار الأزرق”، استمرارًا لفكرة أن اللونين الأزرق والأخضر من المؤكد أنهما سيحتلان المرتبة الأولى في لوحات الألوان الرائجة هذا العام.
إذا كنت تستمتع بجمع العناصر العتيقة، فربما تعرف بالفعل ما هو الزنجار. ولكن إذا لم تقم بذلك، فهي طبقة تتشكل فوق العناصر القديمة المحبوبة وتمنحها مظهرًا فريدًا وتغيرًا في اللون. غالبًا ما يرتبط هذا المصطلح بالمعدن، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لوصف ملمس ولون الخشب القديم.
في بعض المواد مثل النحاس، يكون اللون أخضرًا زاهيًا مثل زبد البحر. ومع ذلك، Etsy يسعى لتفسير أعمق لهذه النغمة. لا تزال الشركة تختار ظل اللون الأزرق المخضر – وهو لون الثمانينيات النابض بالحياة الذي لم يتوقع أحد عودته – ولكن مع المزيد من التركيز على اللون الأزرق. إذا كنت تتطلع إلى مطابقة نماذج الصور من Etsy بشكل وثيق، فإن Valspar’s Mykonos Reflection وBenjamin Moore’s Champion Cobalt هما خياران قريبان. الآن بعد أن أصبح لديك بعض ألوان الطلاء لمساعدتك على البدء، فقد حان الوقت لمعرفة كيفية استخدام هذا اللون في منزلك.
كيفية استخدام الزنجار الأزرق في منزلك في عام 2026
نظرًا لأن لون Etsy لهذا العام هو اللون الأزرق المائل إلى الأزرق المخضر، فهو متسامح ومتعدد الاستخدامات إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تصبح جريئًا، فإن اللون الأزرق الفاتح هو لون رائع يمكنك استخدامه لتغطية الغرفة بالكامل. أفضل المناطق في منزلك لتجربة اتجاه الطلاء الملون تشمل غرف النوم والمساحات الأصغر مثل غرف المساحيق.
إذا كنت لا تريد غمر الألوان أو اختيار لوحة ألوان أحادية اللون، فأنت بحاجة إلى معرفة الألوان الأخرى التي يجب تضمينها في غرفتك. وفقًا لـ Etsy، فإن إضافة بعض العناصر المعدنية الدافئة مثل النحاس أو النحاس الأصفر يمكن أن يدعم الزنجار. كما أنه يعمل بشكل جيد مع ظلال أخرى من اللون الأزرق والأخضر. يعد اللون الأبيض والبني والأصفر الغامق أيضًا من الخيارات الرائعة. حقًا، سيعمل أي شيء تقريبًا مع هذه النغمة المستوحاة من الباتينا، على الرغم من أنه من الأفضل أن تقترن بالمواد والألوان التي تشعر أيضًا بالنعومة والشيخوخة إذا كان هدفك هو الاعتماد على التأثير العتيق.
يضيف اللون الأزرق عمومًا إحساسًا بالهدوء والرقي إلى المساحات، لذلك تعمل هذه النغمة أيضًا في المناطق الخاصة المخصصة للاسترخاء، مثل غرف النوم. ومع ذلك قررت استخدام هذا الطلاء في منزلك، يمكنك تنفيذه من خلال التصميم الخاص بك بسهولة تامة مع بعض القطع الملونة. بعد كل شيء، ستجد لون Etsy لهذا العام في كل متجر للتوفير، والذي يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على المظهر الذي تبحث عنه وإضافة القليل من اللمسة العتيقة إلى منزلك.