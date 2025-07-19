احتفال IGA Swiatek يثير ذكريات مهزلة ويمبلدون

لم أكن ولدت ساخرًا ، ناهيك عن متشكك. اعتقادا لما قيل لي-خاصة أنه تم تسليمه من خلال زينيث بالأبيض والأسود ، والانتظار حتى يزداؤه-لقد تم بيعها بالكامل على وزرة جينز للسيد جرين كونها خضراء ، مثل زي ريد سوكس الجديد.

لقد جعلني تغطية الرياضة ساخرًا. حتى أني أراقب احتفالات المنتصرين في ويمبلدون بشكوى مشروطة.

يوم السبت الماضي ، بعد أن سحنت إيغا سوياتيك أماندا أنيسيموفا 6-0 ، 6-0 في 57 دقيقة لتفوز في تخصصها السادس وولاية ويمبلدون ، بدت استجابة سوياتيك بعد النقطة الأخيرة ، بشكل جيد ، مفرطة-كما لو كانت تعرض عرضًا للمصورين ، وجميعهم من وسائل الإعلام التي تم جمعها.

بدا ، كما يقولون هناك ، أن الحلوى كانت تتفوق بشكل مفرط ، كما لو أن استنتاج المباراة قد انتهى بماراثون ملحمة. ألقت نفسها على الأرض ، ووجهها ، وقبضة منتشرة في صيد كبير – كما لو أنها لم تكن تعلم أن هذه المباراة كانت مهزلة.