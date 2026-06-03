احتفظ بإبريق ماء قديم لإنشاء حامل أدوات مناسب للميزانية باستخدام أداة سهلة الصنع

سواء كنت تشتريها للحصول على الماء البارد المفلتر مباشرة من الثلاجة أو تختار واحدة لحفلة، فإن أباريق المياه البلاستيكية ذات الصنبور المدمج لديها طريقة للتراكم بشكل أسرع من المتوقع. أضف تراكمًا من أباريق الماء القديمة إلى سقيفة مزدحمة بالفعل بالأدوات والأشياء الخارجية، ويمكن أن تبدأ المساحة في الشعور وكأنها فوضى عارمة في أي وقت من الأوقات. إحدى الطرق لمنع هذه الزجاجات البلاستيكية من شغل مساحة قيمة والمساعدة في تنظيم تخزين الأدوات الخاصة بك دفعة واحدة هي صنع حامل أدوات من الإبريق. هذا النمط الخاص من إبريق الماء يجعل من السهل قطع المقاطع وصنع علبة بسيطة باستخدام عدد قليل من المواد المطلوبة فقط!
قد لا ترى ضرورة لإيجاد طرق لإعادة استخدام أباريق المياه التي يبلغ حجمها جالونًا، ولكن هذه الحاويات غير الواضحة يمكن أن تزيد من مشكلة النفايات الأكبر بمرور الوقت. بدلاً من السماح لهم بالتراكم أو سحبهم إلى الرصيف في كل يوم قمامة، يمكنك إنشاء علبة تخزين محمولة مثالية لتنظيم الأدوات والمواهب الصغيرة. بالإضافة إلى إبريق الماء، ستحتاج إلى قلم تحديد في متناول اليد لتحديد النمط، بالإضافة إلى سكين أو مقص حاد لإكمال القطع. على الرغم من أنه أمر اختياري، يمكنك أيضًا دمج عناصر مثل الطلاء أو الزخارف لتحسين مظهر المنتج النهائي.
اتبع هذه الخطوات البسيطة لإنشاء علبة أدوات DIY الخاصة بك
الخطوة الأولى لهذا المشروع البسيط الذي يساعد على تنظيم مجموعة أدوات المرآب الخاصة بك وتنظيمها هي شطف إبريق الماء جيدًا وتركه يجف. قبل تحديد الخطوط المقطوعة، حاول أن تتخيل الإبريق كسلة بمقبض. سيصبح الجزء السفلي هو قاعدة العلبة، بينما سيبقى المقبض الأوسط في مكانه حتى تتمكن من حملها. ستقوم فقط بقطع الأجزاء من الألواح الجانبية العلوية لتترك ما يكفي من البلاستيك حول الجزء السفلي والمقبض للحفاظ على ثبات الإبريق. بعد ذلك، استخدم قلم التحديد لرسم فتحة على كل جانب من جوانب الإبريق وتأكد من عدم امتداد الخطوط إلى المقبض أو النصف السفلي. قطع بعناية على طول الخطوط المحددة وتخلص من المواد البلاستيكية الزائدة.
يتبقى لك الآن حامل ذو مقبض مناسب يمكنك استخدامه لنقله من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، يمكنك أيضًا حفظ القطع الجانبية المقطوعة لإنشاء صندوق أدوات مغلق. بدلًا من التخلص من المواد، قم بصفها مرة أخرى على طول الحواف الخارجية للإبريق حيث تمت إزالتها. قم بإرفاق كل قطعة بمفصلات صغيرة حتى تتمكن الألواح من التأرجح للفتح والإغلاق مثل الأبواب الصغيرة. هناك طريقة أخرى لإعادة استخدام الأباريق البلاستيكية القديمة في المنزل من خلال هذا المشروع وهي الإبداع عندما يتعلق الأمر بالتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك طلاء الجزء الخارجي باستخدام طلاء رش مصنوع من البلاستيك أو طلاء أكريليك صديق للأماكن الخارجية لجعل حاملات الأدوات هذه ليست عملية فحسب، بل أنيقة أيضًا.