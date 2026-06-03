احتفظ بإبريق ماء قديم لإنشاء حامل أدوات مناسب للميزانية باستخدام أداة سهلة الصنع

سواء كنت تشتريها للحصول على الماء البارد المفلتر مباشرة من الثلاجة أو تختار واحدة لحفلة، فإن أباريق المياه البلاستيكية ذات الصنبور المدمج لديها طريقة للتراكم بشكل أسرع من المتوقع. أضف تراكمًا من أباريق الماء القديمة إلى سقيفة مزدحمة بالفعل بالأدوات والأشياء الخارجية، ويمكن أن تبدأ المساحة في الشعور وكأنها فوضى عارمة في أي وقت من الأوقات. إحدى الطرق لمنع هذه الزجاجات البلاستيكية من شغل مساحة قيمة والمساعدة في تنظيم تخزين الأدوات الخاصة بك دفعة واحدة هي صنع حامل أدوات من الإبريق. هذا النمط الخاص من إبريق الماء يجعل من السهل قطع المقاطع وصنع علبة بسيطة باستخدام عدد قليل من المواد المطلوبة فقط!

قد لا ترى ضرورة لإيجاد طرق لإعادة استخدام أباريق المياه التي يبلغ حجمها جالونًا، ولكن هذه الحاويات غير الواضحة يمكن أن تزيد من مشكلة النفايات الأكبر بمرور الوقت. بدلاً من السماح لهم بالتراكم أو سحبهم إلى الرصيف في كل يوم قمامة، يمكنك إنشاء علبة تخزين محمولة مثالية لتنظيم الأدوات والمواهب الصغيرة. بالإضافة إلى إبريق الماء، ستحتاج إلى قلم تحديد في متناول اليد لتحديد النمط، بالإضافة إلى سكين أو مقص حاد لإكمال القطع. على الرغم من أنه أمر اختياري، يمكنك أيضًا دمج عناصر مثل الطلاء أو الزخارف لتحسين مظهر المنتج النهائي.