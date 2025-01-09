احتفظ بالضوء الطبيعي في الداخل واختلس النظر من خلال طريقة سهلة الاستخدام لشجرة الدولار

إذا كانت الستائر القماشية لا تتناسب مع جمالك – أو ميزانيتك – ولكنك تحتاج إلى طريقة سريعة وسهلة لتوفير المزيد من الخصوصية في منزلك، فهذه الحيلة البسيطة ستجعل يومك مميزًا. هناك أداة منزلية متواضعة من شأنها أن تحجب خطوط الرؤية في منزلك بشكل فعال مع السماح للضوء الطبيعي بالمرور. الجواب يكمن في لفافة من ورق الشمع المتواضع.

كما شاركه مستخدم Reddit atXNola في منتدى r/lifehacks، يمكن قطع ورقة من ورق الشمع حسب الحجم ولصقها على زجاج النافذة القياسية. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لأي شخص يعيش في الطابق الأرضي بالقرب من منطقة ذات حركة مرورية عالية، حيث يكون ضوء الشمس مرتفعًا في تلك الوحدات ذات المستوى الأدنى، ولكن قد يكون من السهل أن تشعر وكأنك تعيش في حوض سمك. قد يستمتع أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا بعازل من العالم الخارجي، حيث يمكن أن يمنع الكلاب من النباح عند كل حركة طفيفة بعيدة عن متناول أيديهم. ستكلفك لفة من ورق الشمع تبلغ مساحتها 65 قدمًا مربعًا 1.25 دولارًا أمريكيًا في Dollar Tree، على الرغم من أنه إذا كنت تشتري عبر الإنترنت، فهناك حد أدنى مطلوب يبلغ 24 صندوقًا سيكلفك 30 دولارًا أمريكيًا. ربما لا تحتاج إلى الكثير من ورق الشمع، لذلك من الجيد إما التسوق في المتجر أو استكشاف بعض البدائل.