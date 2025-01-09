احتفظ بالضوء الطبيعي في الداخل واختلس النظر من خلال طريقة سهلة الاستخدام لشجرة الدولار

إذا كانت الستائر القماشية لا تتناسب مع جمالك – أو ميزانيتك – ولكنك تحتاج إلى طريقة سريعة وسهلة لتوفير المزيد من الخصوصية في منزلك، فهذه الحيلة البسيطة ستجعل يومك مميزًا. هناك أداة منزلية متواضعة من شأنها أن تحجب خطوط الرؤية في منزلك بشكل فعال مع السماح للضوء الطبيعي بالمرور. الجواب يكمن في لفافة من ورق الشمع المتواضع.
كما شاركه مستخدم Reddit atXNola في منتدى r/lifehacks، يمكن قطع ورقة من ورق الشمع حسب الحجم ولصقها على زجاج النافذة القياسية. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لأي شخص يعيش في الطابق الأرضي بالقرب من منطقة ذات حركة مرورية عالية، حيث يكون ضوء الشمس مرتفعًا في تلك الوحدات ذات المستوى الأدنى، ولكن قد يكون من السهل أن تشعر وكأنك تعيش في حوض سمك. قد يستمتع أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا بعازل من العالم الخارجي، حيث يمكن أن يمنع الكلاب من النباح عند كل حركة طفيفة بعيدة عن متناول أيديهم. ستكلفك لفة من ورق الشمع تبلغ مساحتها 65 قدمًا مربعًا 1.25 دولارًا أمريكيًا في Dollar Tree، على الرغم من أنه إذا كنت تشتري عبر الإنترنت، فهناك حد أدنى مطلوب يبلغ 24 صندوقًا سيكلفك 30 دولارًا أمريكيًا. ربما لا تحتاج إلى الكثير من ورق الشمع، لذلك من الجيد إما التسوق في المتجر أو استكشاف بعض البدائل.
لماذا قد لا يكون ورق الشمع هو الخيار الأفضل
إذا كانت نوافذك تحصل على الكثير من الضوء المباشر أو إذا كنت تعيش في بيئة دافئة بشكل خاص، فقد لا يكون ورق الشمع هو الخيار الأفضل بالنسبة لك. في التعليقات على المنشور الأصلي في منتدى r/lifehacks، أفاد المستخدم Misfitdevil99 أنهم جربوا اختراق ورق الشمع على نوافذهم لكنهم ندموا بعد ذلك على القيام بذلك. وبما أن نوافذهم تتعرض للكثير من أشعة الشمس المباشرة، فإن الشمع الموجود في الورق يذوب على الزجاج ويترك وراءه بقايا عنيدة. لا ينبغي أن يمثل هذا مشكلة إذا كانت نافذتك في مساحة معتمة أو باردة إلى حد ما، ولكن من المهم أخذ هذا الاعتبار في الاعتبار، خاصة إذا كنت تخطط فقط لاستخدام هذا الاختراق كحل مؤقت.
علق آخرون في المنتدى بأن حيواناتهم الأليفة مزقت أو مزقت الورقة أثناء محاولتها القفز على حافة النافذة، لذلك إذا كانت هناك حيوانات في منزلك (أو أطفال صغار)، فإن اختيار الإصلاح شبه الدائم يمكن أن يوفر عليك الصداع على المدى الطويل. ولكن إذا كانت أدراجك مليئة بالفعل بالأشياء وكنت متحمسًا لاحتمال استخدام لوازم المطبخ هذه بشكل جيد، فلا تقلق: هناك طرق ذكية أخرى لإعادة استخدام ورق الشمع في جميع أنحاء المنزل.
المزيد من الخيارات لإنشاء شاشة خصوصية على النوافذ الزجاجية
يحتفظ كل من ورق الأرز وورق التتبع وورق البرشمان بالعديد من خصائص ورق الشمع (بدون الشمع) ويسمح للضوء الطبيعي بالمرور من خلاله. تبلغ تكلفة حزمة الأوراق المقطعة مسبقًا من ورق Surefresh Parchment 1.25 دولارًا أمريكيًا في Dollar Tree، ولكنها تحتوي على حوالي ثلث الحجم الإجمالي لورقة الشمع بنفس السعر. إذا كنت تتطلع إلى استخدامها في مكان آخر بالمنزل – مثل الاستخدام المقصود في المطبخ – فقد يظل هذا هو الأفضل بالنسبة لك.
بالطبع، إذا كنت تحب المظهر وترغب في اختيار شيء شبه دائم لا يستطيع الأطفال أو الحيوانات الأليفة سحبه، فإن ورق الاتصال القابل للتقشير واللصق بلمسة نهائية بلوري يمكن أن يساعدك على تحقيق نفس الهدف. يمكنك العثور على أفلام الخصوصية على أمازون، مثل ورق الاتصال Ismoon Frosted، مقابل أقل من 10 دولارات. هناك أيضًا المزيد من الخيارات الزخرفية، مثل Lemon Cloud Window Film، والتي يبلغ سعرها حوالي 20 دولارًا. إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الحرف اليدوية، يمكنك تجربة حيلة ملح إبسوم لإضافة الخصوصية إلى نوافذك والتي تتضمن خلط 4 ملاعق كبيرة من ملح إبسوم مع كوب واحد من البيرة الخفيفة، أو الحصول على علبة من الرذاذ المُجهز مسبقًا للحصول على نفس الشعور.