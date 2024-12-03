احتفظ برطمانات الزبادي الفارغة لعمل أجراس عيد الميلاد المزخرفة الرائعة

إذا كنت من محبي الزبادي، وخاصة العلامات التجارية التي تقوم بتغليف منتجاتها في عبوات زجاجية صغيرة مثل Oui أو La Fermière، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل رمي الأوعية الفارغة في القمامة. هناك في الواقع طريقة ذكية لإعادة استخدام هذه الجرار الزجاجية القديمة في جميع أنحاء المنزل. نظرًا لأن أوعية الزبادي لها شكل منحني قليلاً، فعندما تقلبها رأسًا على عقب، يكون لها شكل مشابه جدًا للجرس. ومن خلال طلاءها وربطها معًا بشريط جميل أو خيوط، يسهل تحويلها إلى أجراس عيد الميلاد الجميلة التي يمكنك استخدامها لديكور العطلات الاحتفالية. إنها ستضفي لمسة جميلة بشكل خاص على رف الموقد أو إكليل الدرج، أو ستتماشى بشكل جميل مع إكليل من الزهور!
يعد هذا مشروعًا سهل التنفيذ بشكل لا يصدق وطريقة رائعة لإعادة استخدام الأشياء الموجودة لديك بالفعل في جميع أنحاء المنزل. لن يوفر لك هذا المال فقط (ومن لا يحب توفير المال خلال العطلات؟)، ولكن يمكنك أيضًا تخصيص مظهر أجراسك بالكامل ليتناسب مع ديكور عطلتك الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، فهو نشاط ممتع وإبداعي يمكنك القيام به أثناء الاستماع إلى موسيقى عيد الميلاد أو مشاهدة أفلام العطلات لتستمتع حقًا بروح الموسم. إذا كنت مستعدًا للبدء، فنحن نقوم بتفصيل تفاصيل البناء الأساسية أدناه بالإضافة إلى تقديم بعض الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها تخصيص أجراسك لإضافة لمسة من سحر العطلة إلى منزلك.
إعادة استخدام مرطبانات الزبادي وتحويلها إلى أجراس احتفالية
لصنع أجراسك، عليك أولاً إزالة الملصقات من الجرار الخاصة بك. إذا واجهت أي ملصقات عنيدة، جرب هذه الحيلة الرائعة التي ستزيل الملصقات من العناصر الزجاجية. من الناحية المثالية، تريد حفظ ثلاث جرار على الأقل لإنشاء مجموعة من الأجراس، ولكن يمكنك استخدام أكثر من ثلاثة. هل تريد عمل هذا ولا تأكل الزبادي؟ ستعمل برطمانات الزبادي من ماسون لايف أيضًا. الآن اقلب الجرار رأسًا على عقب واستخدم الغراء الفائق مثل E6000 لتوصيل وصلة مصباح صغيرة بمركز كل جرة. اترك الغراء حتى يجف تمامًا — هذه الوصلات هي ما ستستخدمه لتعليق أجراسك. بمجرد أن تجف أجراسك، تصبح الآن جاهزة للرسم والتخصيص.
للحصول على مظهر كلاسيكي، قم بطلاء الأجراس بطلاء معدني ذهبي أو فضي. أو امنحهم لمسة من الألوان من خلال طلائهم بلون مشرق مثل اللون الأحمر. إذا كنت ترغب في إضافة لمسة عتيقة، قم بطلاء الأجراس بالطلاء الأسود ثم قم بتغطيتها بشكل غير متساو باستخدام Rub ‘n Buff الذهبي. هل تريد خلق تألق إضافي؟ قم بتوزيع الغراء على السطح بالكامل ثم قم بتغطيته بالجليتر. هناك فكرة أخرى ممتعة تتمثل في دكبج الصور العائلية على الأجراس أو رسم حرف واحد فقط عليها. بمجرد الانتهاء من طلاء الأجراس، قم بربط أطوال مختلفة من الشريط أو الخيوط من خلال أدوات التوصيل واربط الأجراس في مجموعة. قم بتزيينها بقوس جميل أو الهدال أو التوت، وقم بتعليقها!