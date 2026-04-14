احتفظ بكرتونة البيض الخاصة بك لإنشاء زهور صناعية رائعة يمكنك صنعها بنفسك

دعونا نواجه الأمر: ليست كل الأعمال اليدوية تبدو عالية الجودة – خاصة عندما تكون حرفيًا مبتدئًا. في معظم الأحيان، تكون الأعمال اليدوية إما معقدة للغاية بحيث لا يمكن تحقيق مظهر نهائي “يستحق عرضه على موقع Pinterest” أو بسيطة للغاية بحيث لا يكون لها نفس تأثير أي شيء يمكنك شراؤه من المتجر. ومع ذلك، فإن بعض الحرف اليدوية تصل إلى النقطة المثالية بين البساطة والذوق الرفيع. تمامًا كما يمكنك حفظ كرتونة البيض الخاصة بك لإنشاء مظلة معلقة، يمكنك صنع باقة جميلة من الزهور الاصطناعية التي تبدو في الواقع أنيقة للغاية.

كل ما تحتاجه لهذه الحرفة هو كرتونة بيض من الورق المقوى ومقص وغراء ساخن. ابدأ بقطع كل كوب من حاوية البيض. بعد ذلك، قم بقص خمسة خطوط حول حافة الكأس. استخدم المقص لتقريب الزوايا. هذا سوف يحاكي البتلات. كرر هذه الخطوة مع كل أكواب كرتونة البيض. ثم حان وقت التجميع.

قطع من بتلة واحدة إلى وسط زهرة الورق المقوى. الآن قرصة كل بتلة معًا للداخل. خذ بتلة واحدة مجمعة وأدخلها في البتلة المجاورة. لف البتلة الثانية حول الأولى. الآن قم بقرص جميع البتلات الأخرى باتجاه البتلة الداخلية حتى يتشكل برعم صغير. استخدم الغراء الساخن لتثبيته في مكانه. الآن قم بلصق برعمك مباشرة في وسط شكل زهرة آخر. قرصة البتلات الخارجية إلى الداخل. كرر هذه الخطوة مع طبقتين إضافيتين من بتلات الزهور.

في المجمل، ستكون قد استخدمت أربعة أشكال من الزهور من الورق المقوى. خذ هذا الوقت لضبط أي من البتلات لجعل الزهرة تبدو أكثر طبيعية. يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات كما تريد لإنشاء مجموعة كاملة من الزهور.