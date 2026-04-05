احتفظ بكرتونة البيض الخاصة بك لإنشاء مظلة معلقة داخل منزلك

الربيع هو الوقت الذي يجد فيه الكثير من الناس أنفسهم مع جبل من علب البيض الإضافية، سواء كانت متبقية من صبغ البيض أو صنع حلويات خاصة بالعطلات. إذا لم تقبل بلديتك المحلية إعادة تدويرها، أو كنت تبحث فقط عن مشروع حرفي، فهناك العديد من الطرق الرائعة لتحويل علب البيض الكرتونية إلى ديكور منزلي أنيق. يعد أحد أعمال DIY التي تحول الورق الكرتوني إلى ديكور زهري رقيق مثاليًا بشكل خاص لهذا الموسم. يمكنك توفير المزيد من كرتونة البيض وصنع مظلة معلقة لمنزلك باستخدام بعض خيوط التطريز والطلاء والزخارف الأخرى. من خلال قطع الأعمدة البارزة التي تدعم البيض (أو الخلية التي تم حفظ البيض فيها)، وتمرير الخيط عبر الأجزاء العلوية من “الزهور” المصنوعة حديثًا، يمكنك بسرعة إنشاء مجموعة من هذه الزخارف، والتي يمكن تعليقها من فرع مستصلح أو أي هيكل طويل آخر. وعلى عكس الزهور المقطوفة من الحديقة أو محل بيع الزهور، فهذه الزهور ستدوم!
إلى جانب كرتونة البيض الورقية التي قمت بحفظها، فإن الإمدادات الأساسية لهذا DIY هي المقص والطلاء الأكريليك وفرشاة الرسم وورق الكريب وإبرة التطريز والخيط ومسدس الغراء الساخن. على الرغم من أن بعض كراتين البيض مصنوعة من الستايروفوم، إلا أن هذه الأعمال اليدوية والتنوعات في المشروع تستخدم كرتونًا ورقيًا، مما يمنح الزهور مظهرًا طبيعيًا ومزخرفًا قليلاً. أيضًا، نظرًا لأن الفكرة تتمثل في إنشاء سلسلة من الزهور، وتستفيد إحدى التقنيات من وجود قطع إضافية يمكن أن تبدو مثل أجزاء الجذع، فستحتاج بالتأكيد إلى أكثر من كرتونة واحدة. كلما كان لديك استعداد للحرفية، كلما كان ذلك أفضل. إذا كان لديك أي شيء متبقي، يمكنك استخدامه من خلال صنع إكليل ربيعي جميل لم تكن تعرفه من قبل أنه DIY.
قم بطلاء قطع كرتون البيض ولصقها وتعليقها لتزيين الأزهار في فصل الربيع
ابدأ هذا المشروع الذي سينعش منزلك لفصل الربيع عن طريق قطع إما أعمدة الدعم الموجودة في منتصف الكرتونة أو الأكواب الصغيرة أو الخلايا التي كانت تحتوي على البيض في السابق بحيث يكون لديك ما يكفي من أشكال الزهور لربطها. يعد استخدام الدعامات (الأجزاء البارزة في منتصف الكرتونة) أمرًا أنيقًا وسهلاً، حيث أن شكلها يشبه بشكل طبيعي الزهور الصغيرة على شكل جرس. تصنع الخلايا أيضًا زهورًا جيدة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من التشكيل. إذا كنت تستخدم الخلايا، فاقطع شكلًا مثلثًا في منتصف كل جانب، ثم قم بقص ما تبقى لتشكيل “بتلات” مستديرة أو مدببة، واسحب شرائح الخلية للخارج لإعطاء وهم الزهرة المتفتحة. بالإضافة إلى الزهور، قم بقطع قمم بعض أعمدة الدعم فقط. سيكون هذا الجزء العلوي من زهورك، والتي يمكنك طلاءها باللون الأخضر بحيث تشبه الكأس.
بمجرد الانتهاء من قطع ما يكفي من أجزاء الزهرة الورقية، فإن الخطوة التالية هي طلاءها. الطلاء الأكريليكي هو النوع الأكثر الموصى به، كما أن طلاء الزهور باللون الأبيض سيمنحها تنوعًا على خلفيات مختلفة. إذا كنت تفضل لونًا أكثر إشراقًا، فقم بطلاء الزهور باللون الأبيض أولًا، ثم أضف اللون المطلوب في الأعلى. يمتص الورق الطبقة الأولى، لذا تساعد القاعدة على بروز الطلاء بشكل أكبر. في هذه المرحلة يمكنك دمج ورق الكريب (باللون الأصفر أو الأبيض الذي يمكنك الطلاء عليه) لتمثيل الجزء الداخلي من الزهرة. قم بلف ورق الكريب وألصقه في المنتصف للحصول على هذه اللمسة الواقعية. عندما يجف الطلاء، مرر إبرة واسحبها عبر الجزء العلوي الذي رسمته باللون الأخضر، ثم ألصقه بجزء الزهرة، وكرر العملية لشاشة العرض المعلقة الجديدة المفضلة لديك.