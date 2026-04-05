احتفظ بكرتونة البيض الخاصة بك لإنشاء مظلة معلقة داخل منزلك

الربيع هو الوقت الذي يجد فيه الكثير من الناس أنفسهم مع جبل من علب البيض الإضافية، سواء كانت متبقية من صبغ البيض أو صنع حلويات خاصة بالعطلات. إذا لم تقبل بلديتك المحلية إعادة تدويرها، أو كنت تبحث فقط عن مشروع حرفي، فهناك العديد من الطرق الرائعة لتحويل علب البيض الكرتونية إلى ديكور منزلي أنيق. يعد أحد أعمال DIY التي تحول الورق الكرتوني إلى ديكور زهري رقيق مثاليًا بشكل خاص لهذا الموسم. يمكنك توفير المزيد من كرتونة البيض وصنع مظلة معلقة لمنزلك باستخدام بعض خيوط التطريز والطلاء والزخارف الأخرى. من خلال قطع الأعمدة البارزة التي تدعم البيض (أو الخلية التي تم حفظ البيض فيها)، وتمرير الخيط عبر الأجزاء العلوية من “الزهور” المصنوعة حديثًا، يمكنك بسرعة إنشاء مجموعة من هذه الزخارف، والتي يمكن تعليقها من فرع مستصلح أو أي هيكل طويل آخر. وعلى عكس الزهور المقطوفة من الحديقة أو محل بيع الزهور، فهذه الزهور ستدوم!

إلى جانب كرتونة البيض الورقية التي قمت بحفظها، فإن الإمدادات الأساسية لهذا DIY هي المقص والطلاء الأكريليك وفرشاة الرسم وورق الكريب وإبرة التطريز والخيط ومسدس الغراء الساخن. على الرغم من أن بعض كراتين البيض مصنوعة من الستايروفوم، إلا أن هذه الأعمال اليدوية والتنوعات في المشروع تستخدم كرتونًا ورقيًا، مما يمنح الزهور مظهرًا طبيعيًا ومزخرفًا قليلاً. أيضًا، نظرًا لأن الفكرة تتمثل في إنشاء سلسلة من الزهور، وتستفيد إحدى التقنيات من وجود قطع إضافية يمكن أن تبدو مثل أجزاء الجذع، فستحتاج بالتأكيد إلى أكثر من كرتونة واحدة. كلما كان لديك استعداد للحرفية، كلما كان ذلك أفضل. إذا كان لديك أي شيء متبقي، يمكنك استخدامه من خلال صنع إكليل ربيعي جميل لم تكن تعرفه من قبل أنه DIY.