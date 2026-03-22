احتفظ بهذا الأسمدة الطبيعية بعيدًا عن نباتات الكرنب

يلجأ العديد من البستانيين إلى الحصول على كيس من الجذور الفطرية لتعزيز حديقتهم الخلفية، لكن استخدام هذه المادة المضافة على صف من نباتات البراسيكا غالبًا ما يكون مضيعة للوقت والمال والمنتج. يتكون هذا التعديل الشائع للتربة من فطريات مفيدة تلتصق بجذور النباتات لمساعدتها على سحب المزيد من الماء والمواد المغذية. في حين أن هذه العلاقة مفيدة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من نباتات الحدائق مثل الطماطم والفلفل والبصل، فإن عائلة Brassicaceae هي استثناء نادر لا يشارك في هذا التبادل الفطري.
تُعرف هذه العائلة، والتي تسمى غالبًا بالخضروات الصليبية، بأزهار ذات أربع بتلات تشكل شكل الصليب وقرون البذور المعروفة باسم السيليكات. نظرًا لقدرتها على قمع الفطريات في التربة، فإن نبات البراسيكا من النباتات التي ستحتاج إلى إبعادها عن الفلفل. يتضمن ذلك العناصر الأساسية الشائعة في الحديقة مثل اللفت والفجل والقرنبيط والملفوف والقرنبيط واللفت والفجل وكرنب بروكسل والمزيد. لن تؤدي إضافة هذه الفطريات إلى التربة إلى الحصول على النتائج التي قد تتوقعها من الخضروات الأخرى.
ويرتبط سبب عدم استفادة هذه النباتات من الفطريات الجذرية بنظام الدفاع الكيميائي الفريد الخاص بها. ينتج أفراد عائلة البراسيكا الجلوكوزينات، وهي المركبات المسؤولة عن نكهاتهم المرة المميزة. تعمل هذه المواد الكيميائية أيضًا كرادع طبيعي في التربة، مما يمنع بشكل فعال الجراثيم الفطرية من استعمار منطقة الجذر. عند وضع هذه الفطريات على قطعة من هذه الخضار، لا تستطيع الفطريات إيجاد طريقة للتواصل مع الجذور. وبدون وجود نبات مضيف يزودها بالسكريات، ستبقى الفطريات غير نشطة. هذه السمة البيولوجية تجعل نباتات البراسيكا “غير فطرية”، مما يعني أنها تطورت لتزدهر بالكامل من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى مساعدة من شبكة فطرية تحت الأرض.
كيفية تسميد نباتات البراسيكا دون استخدام الفطريات الميكوريزا
من المفترض أن يُظهر الاستثمار في تعديلات التربة فرقًا ملحوظًا في أداء حديقتك، لكن إضافة الجذور الفطرية إلى نباتات البراسيكا لا يقدم أي ميزة حقيقية. لقد أمضت هذه النباتات ملايين السنين في تطوير استراتيجية نمو منفردة لا تعتمد على الفطريات الخارجية. في حين أن العديد من الخضروات الأخرى تستخدم الفطريات لمساعدتها على تعقب الفوسفور والرطوبة، فإن البراسيكا لديها أنظمة جذر فعالة بشكل لا يصدق يمكنها التعامل مع هذه المهام من تلقاء نفسها. إنها مغذيات قوية بطبيعتها يمكنها سحب كل جزء من التغذية التي تحتاجها من الأوساخ دون أي مساعدة من وسيط مجهري.
عندما يتم إدخال هذه الفطريات إلى سرير مخصص فقط لمحاصيل الكول، فإن المادة المضافة تجلس في التربة دون أن تفعل شيئًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل غير متوقعة، مثل تشجيع نمو الحشائش القريبة التي لها علاقة بالفطريات. قد تجد نفسك تقوم عن طريق الخطأ بإطعام النباتات غير المرغوب فيها في حديقتك بينما لا يتأثر ملفوفك تمامًا. تعد إضافة المواد العضوية مثل السماد طريقة أكثر فعالية لدعم نباتات البراسيكا، لأنها توفر مستويات عالية من النيتروجين والمعادن التي تحتاجها هذه النباتات للنمو بمفردها. هذا مهم لأن الكرنب من الخضروات الأكثر حساسية للتسميد الزائد. يتيح لك استخدام نهج مستهدف لصحة التربة توفير المال مع الحفاظ على توازن البيئة للخضروات التي تزرعها.
يمكن أن تؤثر الإضافات الفطرية سلبًا على دوران محصول البراسيكا
يمكن أن يكون لإضافة الفطريات الفطرية إلى أسِرَّة حديقتك تأثيرات دائمة قد تجعل من الصعب التخطيط للمكان الذي تريد وضع نباتاتك فيه في الموسم المقبل. في حين أن الفطريات لا تستطيع استعمار جذور النباتات مثل بوك تشوي أو الكرنب، إلا أن الجراثيم يمكن أن تبقى في التربة لفترة طويلة من الوقت. إذا قمت بإضافة الجذور الفطرية بكثرة، فقد تغير عن غير قصد التوازن الميكروبي لحديقتك النباتية. قد يؤدي هذا التحول في بعض الأحيان إلى تفضيل نمو مسببات الأمراض في التربة التي تتنافس مع الميكروبات المفيدة التي تحتاجها نباتات البراسيكا بالفعل، مثل البكتيريا التي تحطم النيتروجين.
قد لا تكون بيئة التربة المليئة بالمضافات الفطرية أفضل نقطة انطلاق لحصاد ناجح للبراسيكا. نظرًا لأن هذه النباتات تقمع الفطريات بشكل طبيعي، فإن إجبار الفطريات الجذرية على الدخول إلى منطقة جذرها يخلق نوعًا من المواجهة في التراب. فبدلاً من التربة الصحية، ينتهي بك الأمر إلى وجود نسبة عالية من الفطريات التي تكافح من أجل البقاء والنباتات التي تحاول جاهدة طردها بعيدًا. للحفاظ على إنتاجية أسرة حديقتك، من الأفضل حفظ العلاجات الفطرية لأشجار الفاكهة أو أحواض الزهور. بالنسبة لخضر الخردل والكرنب، فإن الالتزام بالسماد البسيط الغني بالمغذيات والسماد يوفر بيئة عالية النيتروجين تفضلها دون إضافة أشياء لا يمكن للنباتات استخدامها. فقط كن على علم بأن استخدام النفايات الخام أو غير المتحللة هو خطأ يجب تجنبه عند استخدام السماد في حديقتك، لأنه يمكن أن يدخل مسببات الأمراض غير المرغوب فيها إلى سرير حديقتك.