احتفظ بهذا الأسمدة الطبيعية بعيدًا عن نباتات الكرنب

يلجأ العديد من البستانيين إلى الحصول على كيس من الجذور الفطرية لتعزيز حديقتهم الخلفية، لكن استخدام هذه المادة المضافة على صف من نباتات البراسيكا غالبًا ما يكون مضيعة للوقت والمال والمنتج. يتكون هذا التعديل الشائع للتربة من فطريات مفيدة تلتصق بجذور النباتات لمساعدتها على سحب المزيد من الماء والمواد المغذية. في حين أن هذه العلاقة مفيدة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من نباتات الحدائق مثل الطماطم والفلفل والبصل، فإن عائلة Brassicaceae هي استثناء نادر لا يشارك في هذا التبادل الفطري.

تُعرف هذه العائلة، والتي تسمى غالبًا بالخضروات الصليبية، بأزهار ذات أربع بتلات تشكل شكل الصليب وقرون البذور المعروفة باسم السيليكات. نظرًا لقدرتها على قمع الفطريات في التربة، فإن نبات البراسيكا من النباتات التي ستحتاج إلى إبعادها عن الفلفل. يتضمن ذلك العناصر الأساسية الشائعة في الحديقة مثل اللفت والفجل والقرنبيط والملفوف والقرنبيط واللفت والفجل وكرنب بروكسل والمزيد. لن تؤدي إضافة هذه الفطريات إلى التربة إلى الحصول على النتائج التي قد تتوقعها من الخضروات الأخرى.

ويرتبط سبب عدم استفادة هذه النباتات من الفطريات الجذرية بنظام الدفاع الكيميائي الفريد الخاص بها. ينتج أفراد عائلة البراسيكا الجلوكوزينات، وهي المركبات المسؤولة عن نكهاتهم المرة المميزة. تعمل هذه المواد الكيميائية أيضًا كرادع طبيعي في التربة، مما يمنع بشكل فعال الجراثيم الفطرية من استعمار منطقة الجذر. عند وضع هذه الفطريات على قطعة من هذه الخضار، لا تستطيع الفطريات إيجاد طريقة للتواصل مع الجذور. وبدون وجود نبات مضيف يزودها بالسكريات، ستبقى الفطريات غير نشطة. هذه السمة البيولوجية تجعل نباتات البراسيكا “غير فطرية”، مما يعني أنها تطورت لتزدهر بالكامل من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى مساعدة من شبكة فطرية تحت الأرض.