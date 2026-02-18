احتفظ دائمًا بوبر المجفف الخاص بك لمشاريعك الحرفية. وهنا لماذا

يعد تنظيف مصيدة الوبر المجففة من أهم المهام المنزلية. إذا لم تقم بالتنظيف قبل أو بعد كل حمولة من الغسيل، فإنك تزيد من خطر اشتعال النار في مجففك. في الواقع، قد تكون مصيدة الوبر هي الجزء الوحيد من مجففك الذي لم تفكر أبدًا في غسله، لكن القيام بذلك يمكن أن يساعد في جعل مجففك أكثر أمانًا وكفاءة. عادة، يقوم الناس بإزالة الوبر من المصيدة وإلقائه في سلة المهملات، ولكن قد يكون حفظه فكرة أفضل. هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الوبر المجفف في جميع أنحاء المنزل، وهو بديل رائع لحشو ألياف البوليستر في مشاريع الأعمال اليدوية الصغيرة.

تخلق المجففات الكثير من الاحتكاك وتتسبب في سقوط الملابس داخل الحلة. أثناء هذه الحركة، تتساقط قطع من الزغب والقماش والخيوط من الملابس. يلتقط المجفف أكبر عدد ممكن من هذه القطع الصغيرة في مصيدة الوبر، وهذا ما تراه عندما تفتح مصيدة الوبر. عادة ما يكون قوامه ناعمًا ورقيقًا، وغالبًا ما يكون له رائحة لطيفة ونظيفة لأنه مغسول ومجفف حديثًا. يأتي الوبر من الألياف الطبيعية، مثل القطن أو الحرير الصناعي، والمواد الاصطناعية، مثل البوليستر. بغض النظر عن المواد التي تقوم بتجفيفها، فإن الوبر قابل للاشتعال للغاية، ولهذا السبب من المهم جدًا إزالته. تعني القابلية للاشتعال أنك ستحتاج إلى توخي الحذر قليلاً بشأن المشاريع التي تختار استخدامها كحشوة لها.