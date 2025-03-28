احتفل بالعيد بصواني وجبة خفيفة مخصصة سهلة

يوجد عيد الفطر في الأفق ، والمسلمين مستعدون للاحتفال بعد شهر التضحية برامضان. عندما تجمع عائلتك وأصدقائك معًا من أجل وليمة وفيرة ، قم بتجميع الحفلة في الروح من خلال صنع مجموعة من صواني الوجبات الخفيفة التي تهب “عيد” ، كما هو موضح في مقطع فيديو Tiktok من usersu_homeliving. مملوءة بالحلويات والعلاجات أو المستخدمة بشكل زخرف ، سيقلبك هذا المشروع السهل (وربما المدونة) بروح الاحتفال.

يمكنك إنشاء هذا الثلاثي من الصواني مع لوحة رغوة أو من الورق المقوى المموج ، بالإضافة إلى ورق الخردة ، ومسطرة ، وشريط تقنيع ، وسكين فائدة ، وقلم رصاص ، ومقص ، ومسدس غراء. اختر لونًا من الطلاء الذي يناسب الموسم ، ومصدر بعض القطع الممتعة لتغطية الحواف المقطوعة. مغطاة بالطلاء وتقليم ، يمكنك اختيار تجنب الوجبات الخفيفة وجعلها زخرفة نقية. إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الصواني لتناول الوجبات الخفيفة ، ومع ذلك ، تخصيص لفة من ورق الشمع.

لجعل الصواني الديكور بحتة ، حاول التمسك بها مباشرة على الحائط مع شرائط لاصقة ، أو تركيبها على إطارات الصور لجدار لذيذ معلق. يمكن أن تصبح إطارًا كبيرًا كبيرًا أو مجموعة من ثلاثة إطارات صور شجرة بالدولار (والتي يمكنك أيضًا استخدامها لصنع رف تخزين أنيق) خلفية جذابة لخطاباتك المزينة. قم بإزالة الزجاج أو الالتزام بالنسيج أو الورق الزخرفي على دعم كل إطار ، وقم بإلغاء كل حرف إلى الدعم. في الواقع ، لماذا لا تحتفظ بالصواني في مكانها مع مرفقات قابلة للإزالة بحيث يمكن أن تكون بمثابة حاملي للوجبات الخفيفة والديكور؟