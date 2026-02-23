احتلت أغنية الحب الآلية الساحرة هذه المركز الأول لأطول فترة في عام 1960

لم تقض أي أغنية وقتًا أطول في المركز الأول على قائمة Hot 100 لموسيقى البوب في عام 1960 أكثر من أغنية “Theme from A Summer Place”، وهي أغنية حب ممتعة وجذابة لا تحتاج إلى كلمات لإضفاء حالة مزاجية. ساعدت الأسابيع التسعة التي قضتها في موقع الذروة في جعلها الأغنية الأكثر شعبية على Billboard لعام 1960 وثالث أكبر أغنية منفردة في العقد بأكمله، متخلفة عن أغنية “The Twist” لفرقة Chubby Checker وأغنية “Hey Jude” لفرقة البيتلز، والتي احتلت المركز الأول لأطول فترة في عام 1968. يُنسب الفضل إلى بيرسي فيث وأوركسترا له، اللحن حلو ومثير للقلب، مثير ومثير، كما يتم عزفه بلطف، تتراقص النغمات المتقطعة حول جدار الصوت الذي تم بناؤه بواسطة العديد من الآلات الوترية التي يتم عزفها في انسجام تام. من اللافت للنظر أن أغنية “Theme from ‘A Summer Place'” هي أداة موسيقية – ولم تكن هناك حاجة إلى كلمات لنقل كل تلك الرومانسية.
في حين أنه قد يبدو غريبًا أن يكون قائد الفرقة الموسيقية مسؤولاً عن أكبر أغنية بعد مرور عام على وصول موسيقى الروك أند رول، إلا أن فيث كان موسيقيًا محترمًا يعرف طريقه في نقل الموسيقى. بعد أن تجاوزت مبيعات مقطوعته الصوتية “Song from Moulin Rouge” جميع الأغاني المنفردة الأخرى في عام 1953 وحصلت موسيقاه “Love Me or leave Me” على ترشيح لجائزة الأوسكار لعام 1956، قام منتجو فيلم “A Summer Place” عام 1959 بتعيين فيث لإنتاج وتسجيل عمل للملحن ماكس شتاينر. بعد كل ما قيل وفعل، كانت أغنية “Theme From ‘A Summer Place'” أغنية حب ناجحة بشكل هائل وطويلة الأمد – وأكثر شعبية من الفيلم الرومانسي الذي ألهمها.
تفوقت جوهرة بيرسي فيث الصامتة على جميع الأغاني الفردية الأخرى في عام 1960 بالإضافة إلى مصدرها
من المؤكد أن أغنية من عام 1960 تذكرنا بما يعنيه أن تكون شابًا ومحبًا، “موضوع من مكان صيفي” أوفى بالمهمة الموكلة إلى الملحن ماكس شتاينر وقائد الأوركسترا بيرسي فيث. كان عليها أن تدعم وتعكس موسيقيًا المشاعر والأفعال المعروضة في “A Summer Place”، وهي دراما رومانسية مليئة بالصابون والبذاءة تدور حول شعلتين سابقتين تعيدان إشعال حبهما بينما يبدأ أطفالهما المراهقون علاقة عاطفية خاصة بهم. وقد فعلوا كل ذلك بدون قصيدة غنائية واحدة.
مع دخوله نطاق واسع في الولايات المتحدة في نوفمبر 1959، لم يقترب فيلم “A Summer Place” من قائمة الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات لهذا العام. لقد قوبلت برد فعل متوسط لدرجة أن عدم إلمام الجمهور بالفيلم ربما منع “موضوع من مكان صيفي” من بدء عرض مخطط البوب التاريخي في وقت سابق. تم إصدار تسجيل Faith لمتاجر التسجيلات والراديو في سبتمبر 1959، ولم يظهر لأول مرة على Hot 100 حتى يناير 1960. واستغرق الأمر ستة أسابيع أخرى بعد ذلك حتى يصل إلى المركز الأول. وهناك استراح “موضوع من ‘A Summer Place'” لمدة تسعة أسابيع. لم تقترب أي أغنية أخرى تتصدر المخططات تم إصدارها في عام 1960 من هذه العلامة.