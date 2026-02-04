احتلت أغنية الحب الجذابة هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1967

“أنا مؤمن”، مع كل طاقتها المعدية والهذيانية للحب من النظرة الأولى، أمضت ستة أسابيع في المركز الأول على قائمة البوب في عام 1967، وهو إنجاز لا يمكن لأي أغنية أخرى أن تضاهيه أو تتفوق عليه. صاعدًا إلى المرتبة الأولى بعد أغنية “Last Train to Clarksville” مباشرة، كانت أغنية “I’m a Believer” هي الثانية من بين ثلاثة أغاني تتصدر قائمة الأغاني لفرقة Monkees، وهي فرقة قام بتجميعها منتجو التلفزيون والموسيقى لتكون ردًا أمريكيًا متعدد الوسائط على فرقة البيتلز البريطانية.
إنه جزء من القصة الحقيقية لـ Monkees أن فناني الأداء التلفزيوني والمضحك الذين لعبوا دور البطولة في “The Monkees” غنوا أغنية “I’m a Believer” وأغاني أخرى بشكل حقيقي، في حين تم تسجيل الأجزاء الموسيقية، على الأقل في البداية، بواسطة موسيقيي الاستوديو. كانت هناك دفعة كبيرة في الصناعة وراء المونكيز، وقامت بتجنيد بعض أفضل كتاب الأغاني في الستينيات، بما في ذلك نيل دايموند. قبل أن يبدأ مسيرته المهنية كعازف منفرد لموسيقى الروك، كتب دايموند عددًا من الأغاني الناجحة للآخرين، بما في ذلك أغنية “I’m a Believer” لفرقة Monkees.
ويا لها من أغنية ألفها دايموند. مليء بالخطافات، ومثير للدوار تمامًا مع وصفه المباشر لرجل يؤمن بالحب فجأة بعد أن وقع في حب امرأة للوهلة الأولى، فلا عجب أن “أنا مؤمن” كان في المرتبة الأولى لفترة طويلة في نفس العام الذي سجل فيه المونكيز أربعة ألبومات رقم 1.
نيل دايموند هو المسؤول عن تحطيم المونكيز
ساعد ناشر الموسيقى دون كيرشنر في إدارة مشروع مونكيز، وبعد فيلم “Last Train to Clarksville”، سأل المنتج جيف باري إذا كان لديه شيء أكثر جاذبية وجاذبية على نطاق أوسع. في ذلك الوقت، كان باري يرعى مهنة نيل دايموند بعد رؤيته وهو يلعب في مقهى في نيويورك. سأل دايموند عما إذا كان على استعداد للسماح للمونكيز بتسجيل إحدى مؤلفاته غير المنشورة وغير المسجلة، وسمح المغني وكاتب الأغاني بضم أغنية “أنا مؤمن”.
تصف أغنية البوب جزءًا من الموسيقى التي تهم أكبر مجموعة ممكنة من الأشخاص بالإضافة إلى صوت معين. “أنا مؤمن” هي أغنية بوب حقيقية في كلتا الحالتين. إنها فقاعات وتومض بإيقاعها الصاخب والحثالة التي تتحرك لأعلى ولأسفل لوحة الفريتس للجيتار. يتطابق اللحن مع الكلمات لأن دايموند كتب أغنية تجسد المفاجأة والفرح والدفء الذي يأتي من الأيام الأولى للرومانسية. إنها أيضًا ترنيمة علمانية، أغنية مدح وشكر للكون لإرساله الحب إلى شخص لم يؤمن حقًا بهذا المفهوم.
حتى قبل طرح أغنية “I’m a Believer” رسميًا للبيع، حققت نجاحًا كبيرًا، حيث حققت أكثر من مليون طلب مسبق لـ RCA Records. وصل فيلم “أنا مؤمن” إلى المركز الأول بعد ثلاثة أسابيع فقط من صدوره، وقضى الأسبوع الأخير من عام 1966 في القمة ثم الأسابيع الستة الأولى من عام 1967 أيضًا.