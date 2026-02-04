احتلت أغنية الحب الجذابة هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1967

“أنا مؤمن”، مع كل طاقتها المعدية والهذيانية للحب من النظرة الأولى، أمضت ستة أسابيع في المركز الأول على قائمة البوب ​​في عام 1967، وهو إنجاز لا يمكن لأي أغنية أخرى أن تضاهيه أو تتفوق عليه. صاعدًا إلى المرتبة الأولى بعد أغنية “Last Train to Clarksville” مباشرة، كانت أغنية “I’m a Believer” هي الثانية من بين ثلاثة أغاني تتصدر قائمة الأغاني لفرقة Monkees، وهي فرقة قام بتجميعها منتجو التلفزيون والموسيقى لتكون ردًا أمريكيًا متعدد الوسائط على فرقة البيتلز البريطانية.

إنه جزء من القصة الحقيقية لـ Monkees أن فناني الأداء التلفزيوني والمضحك الذين لعبوا دور البطولة في “The Monkees” غنوا أغنية “I’m a Believer” وأغاني أخرى بشكل حقيقي، في حين تم تسجيل الأجزاء الموسيقية، على الأقل في البداية، بواسطة موسيقيي الاستوديو. كانت هناك دفعة كبيرة في الصناعة وراء المونكيز، وقامت بتجنيد بعض أفضل كتاب الأغاني في الستينيات، بما في ذلك نيل دايموند. قبل أن يبدأ مسيرته المهنية كعازف منفرد لموسيقى الروك، كتب دايموند عددًا من الأغاني الناجحة للآخرين، بما في ذلك أغنية “I’m a Believer” لفرقة Monkees.

ويا لها من أغنية ألفها دايموند. مليء بالخطافات، ومثير للدوار تمامًا مع وصفه المباشر لرجل يؤمن بالحب فجأة بعد أن وقع في حب امرأة للوهلة الأولى، فلا عجب أن “أنا مؤمن” كان في المرتبة الأولى لفترة طويلة في نفس العام الذي سجل فيه المونكيز أربعة ألبومات رقم 1.