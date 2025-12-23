احتلت أغنية الحب الشهيرة هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1969

كان أداء فرقة Archies جيدًا جدًا في أغنيتها الأولى، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بالنجاح الدولي الهائل الذي حققته أغنية “Sugar, Sugar” في العام التالي. ظهرت الأغنية لأول مرة في يوليو 1969 في المركز 91، وصعدت على قائمة بيلبورد لتصل إلى المركز الأول في سبتمبر، وبقيت هناك لمدة أربعة أسابيع مذهلة. أمضت الأغنية ما مجموعه 22 أسبوعًا على الرسم البياني، قضى 12 منها في المراكز العشرة الأولى. وحققت الأغنية أيضًا نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة، حيث أمضت ثمانية أسابيع في الجزء العلوي من مخطط الفردي. في المجمل، بيعت من هذه الأغنية أكثر من 6 ملايين نسخة حول العالم، وكانت الأغنية المنفردة الأكثر مبيعًا في عام 1969 في كلا البلدين.

قد تبدو الأغنية مبتذلة ومبسطة الآن – في الواقع، من المحتمل أنها فعلت ذلك للعديد من المستمعين في ذلك الوقت – لكن المعلقين لم يجدوا صعوبة كبيرة في تفسير جاذبية أغنية “Sugar, Sugar،” بالنظر إلى سياق أواخر الستينيات الذي تم إصدارها فيه.

لقد تطورت موسيقى البوب بسرعة كبيرة على مدار العقد، وهي حقيقة يمكنك سماعها بنفسك بمجرد الاستماع إلى الاختلاف الهائل في الموسيقى التي ابتكرتها فرقة البيتلز في عامي 1962 و1967. ومع ذلك، في حين أن موسيقى العديد من أعمال الروك أصبحت أكثر قتامة لتعكس المشهد السياسي المقلق والاضطرابات الاجتماعية التي خلقتها حرب فيتنام، فضلاً عن الكفاح المستمر من أجل الحقوق المدنية، كان المستمعون حريصين أيضًا على الاستماع إلى مقطوعة عرضية خالية من الشوائب. الهروب. كما يشير جيسون أنكيني من All Music، فإن أغنية “Sugar, Sugar” لفرقة The Archies هي بالضبط أغنية حب تعبدية حلوة ومريضة كما يوحي عنوانها، ولكنها مع ذلك أعطت ما يكفي من السكر لإثبات الإدمان على جمهور شراء الموسيقى.