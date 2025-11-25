احتلت أغنية الحب الشهيرة هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1975

قد يتمكن أولئك الذين كانوا على قيد الحياة خلال السبعينيات من القرن الماضي من إجراء تخمين جيد جدًا حول أغنية الحب التي تصدرت المخططات في عام 1975، تمامًا مثل أولئك الذين ولدوا لاحقًا لن يكون لديهم أي فكرة على الإطلاق. وذلك لأن Captain & Tennille – الثنائي غير المتوقع الذي يتميز بالجدية والغرابة، وقبعة الكابتن وقصة شعر Pageboy – دخلا إلى دائرة الضوء في موسيقى البوب في عام 1975 بأغنيتين وصلتا إلى المراكز العشرة الأولى، بما في ذلك “The Way I Want to Touch You” في المركز الرابع على Billboard Hot 100. واختفى ثنائي البوب تقريبًا بعد أغنية “Do That to Me One More Time” في الثمانينيات، والتي تصدرت المخططات في المركز الأول. على Billboard Hot 100. لكن أغنية “Love Will Keep Us Together”، وهي أول أغنية من ألبومهم الأول عام 1975 الذي يحمل نفس الاسم، هي التي احتلت المركز الأول لأطول فترة في ذلك الصيف، في أربعة أسابيع مذهلة.
“الحب سيبقينا معًا” هو شهادة على وقته. حققت أغنية البوب القصيرة التي تعتمد على البيانو مع صوت جهير متناثر ونطاط وخطاف لا يمكن إنكاره، نجاحًا هائلاً منذ البداية. لقد قفز إلى أعلى المخططات بعد إصداره في يونيو، وبقي هناك لمدة الثاني عشر من العام. نعم، الأغنية هزلية بعض الشيء ومشتقة، مع جوقة تتناسب مع موسيقاها: “فقط توقف / لأنني أحبك حقًا / توقف، سأفكر فيك / انظر في قلبي / ودع الحب يبقينا معًا.” لكنها لاقت صدى لدى الناس بشكل كبير، ولا شك أن ذلك بفضل الابتسامة التي لا يمكن كبتها لنصف الكابتن وتينيل، المعروفين أيضًا باسم كاثرين أنطوانيت (توني) تينيل. ومع ذلك، تحت الكلمات، كانت هناك مشكلة تختمر مع الثنائي الزوج والزوجة والتي لن تظهر إلا بعد سنوات.
غلاف لأغنية نيل سيداكا عام 1973
سعيدًا ومدفئًا وخاليًا من الهموم، انزلق الكابتن وتينيل بشكل فضفاض جدًا إلى فئة “روك اليخوت” لموسيقى السبعينيات، التي تشغلها مجموعات ناعمة تميل إلى الجيتار مثل هول آند أوتس، وروبي دوبري، وستيلي دان. لكن لم يكن أي من هؤلاء الموسيقيين يرتدي قبعة اليخوت مثل زوج الزوج والزوجة الكابتن وثنائي تينيل، داريل دراجون (نعم، هذا هو اسمه الحقيقي). اعتاد Dragon على ارتداء قبعته المميزة خلال الفترة التي قضاها كعازف لوحة مفاتيح ومغني احتياطي لـ Beach Boys، مما أدى أيضًا إلى غلاف Captain and Tennille لأغنية “God Only Knows” لفرقة Beach Boys (1966) في أول ظهور لهم عام 1975، “Love Will Keep Us Together”. لكن تينيل هو من كتب الأغنية الأولى للثنائي، “The Way I Want to Touch You”، أثناء قيامه بجولة كمغني خلفية لإلتون جون عندما كان في ذروة شهرته في السبعينيات.
بينما وصلت أغنية “The Way I Want to Touch You” إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100، كما ذكرنا سابقًا، أدى غلاف آخر إلى نجاح Captain & Tennille. كانت أغنيتهم الضخمة عام 1975، “Love Will Keep Us Together”، عبارة عن نسخة مُعاد عزفها من مقطوعة راقصة مفعمة بالحيوية عام 1973 من نيل سيداكا. كان Sedaka كبيرًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وخرج عن أعين الجمهور، على الأقل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، في المملكة المتحدة، لم يتلق رعاية سوى رجل الصواريخ نفسه، إلتون جون، الذي وقع Sedaka على علامته التجارية Rocket Record Company. ليس من الواضح ما إذا كان Captain & Tennille سمعا عن أغنية “Love Will Keep Us Together” من خلال Elton John، لكن هذا ممكن. لم تنطلق الأغنية حتى قام الزوجان بتغطيتها، الأمر الذي بث حياة جديدة في مسيرة Sedaka المهنية.
الحب لم يبقيهم معا
اكتسب فيلم “Love Will Keep Us Together” حياة جديدة عبر Captain & Tennille جزئيًا لأنهما كانا زوجين. كان من السهل والطبيعي أن يتخيل المستمعون أن الأغنية كانت نافذة على حياة منزلية حلوة ومحبة. لكن هذا لم يكن هو الحال بالضبط.
عندما تم إصدار فيلم “Love Will Keep Us Together” في مايو 1975، كان داريل دراجون وتوني تينيل يعيشان معًا ولكنهما غير متزوجين. لإبقاء الأمور واضحة في أعين الجمهور (وخاصة والدة تينيل)، قال وكيل الدعاية للثنائي إنهما تزوجا في عيد الحب. لقد تزوجا في نهاية المطاف، في نوفمبر 1975، ولكن بسبب الشعور بالالتزام ولأن محاسبهما قال إن ذلك سيساعدهما في سداد الضرائب. ولكن بغض النظر عن أن تينيل، في مقابلة مع اليوم، قالت إنها “أحببته من كل قلبي”، وعلى الرغم من القشرة اللامعة المقدمة على المسرح أو في أغاني مثل “Love With Keep Us Together”، فإن الأمور لم تكن حلالًا في العلاقة. نحن لا نتحدث عن سوء المعاملة أو أي شيء من هذا القبيل، بل إن Tennille أراد نوعًا من القرب الجسدي والعاطفي من Dragon لم يكن من طبيعته توفيره.
وظل الاثنان متزوجين لمدة 39 عامًا، ثم انفصلا في عام 2014، ولكن ليس بشكل حاد. ظلوا على اتصال حتى وفاة Dragon في عام 2019. وكما نقلت Billboard عن Tennille عن زميلها السابق في الفرقة وزوجها، “لقد كان موسيقيًا لامعًا وله العديد من الأصدقاء الذين أحبوه كثيرًا،” و”كنت في أكثر حالاتي إبداعًا في حياتي عندما كنت معه.” بهذه الطريقة، ربما لم تكن المشاعر التي تم التعبير عنها في “الحب سيبقينا معًا” احتيالية أو عابرة، ولكنها حقيقية في الوقت الحالي ودائمة التأثير.