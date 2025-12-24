احتلت أغنية الحب الكلاسيكية هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1973

“حبي” مريح وتأملي، ويتألف من أربع أبيات قصيرة جدًا والعديد من التكرارات للعنوان بدلاً من جوقة مستقلة. استخدم مكارتني، الصارم والبسيط والبطيء، طريقته النموذجية في كتابة الأغاني: اكتشف الأوتار أولاً، وطوّر اللحن من هناك، ثم كتب الكلمات. كانت العبارة الرئيسية للملحن هي “حبي يفعل الخير”. كتب مكارتني في كتاب “The Lyrics: 1956 to the Present” لبول مولدون: “عبارة كهذه هي حالة كلاسيكية لأن اللغة غير النحوية هي الخيار الأمثل بطريقة أو بأخرى”. لقد استوحى أفكاره من أساليب مماثلة في أغاني البلوز، وأعمال إلفيس بريسلي، وأغنية “Getting Better” لفرقة البيتلز، والتي استخدمت عبارة “لا يمكن أن يصبح الأمر أسوأ”. قال مكارتني: “من المُرضي دائمًا تخريب قواعد النحو”.

بغض النظر عن اللغة الإنجليزية، فإن أغنية “My Love” جادة ورومانسية بلا خجل، وقد كتبها مكارتني لعضو آخر في Wings وعنه. وكتب مكارتني في إشارة إلى ليندا مكارتني: “إنها أغنية حب خالصة لليندا، وإعادة تأكيد حبي لها”. “ولكن، كما هو الحال دائمًا، لا يشير هذا فقط إلى My Linda.” إنها تشير إلى “حبي” حتى يتمكن الآخرون من الارتباط به.”

والناس يرتبطون به بالتأكيد. لم تقض أي أغنية أكثر من أربعة أسابيع متتالية على قمة قائمة Billboard Hot 100 لجميع الأنواع في عام 1973. استمتعت أغنية “My Love” بالإنجاز المميز لذلك العام، حيث أمضت شهر يونيو 1973 بأكمله في المرتبة الأولى، وكانت أغنية الحب الوحيدة التي حققت ذلك في ذلك العام.