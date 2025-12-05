احتلت أغنية الحب الكلاسيكية هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1970

تتصدر الكثير من الأغاني المخططات ثم تختفي على ما يبدو دون أن يترك أثراً. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تصبح الأغنية نجاحًا فوريًا وكلاسيكيًا يستمر صداها في الظهور بعد عقود من صدورها. في يناير 1970، أصدر ثنائي الروك الشعبي سيمون وغارفانكل أغنية “جسر فوق المياه العكرة” التي تسابقت في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وبقيت، وبقيت، وبقيت. لقد احتلت المركز الأول لمدة ستة أسابيع وظلت على الرسم البياني لمدة 14 أسبوعًا. وكانت هذه مجرد بداية لنجاحها الهائل.

كتب بول سايمون الأغنية، وغنى آرت غارفانكيل – بناءً على إصرار سيمون – في هذه النغمة الإنجيلية العلمانية حول تقديم الراحة لشخص ما في وقت الحاجة، جسر فوق المياه العكرة. فازت بالعديد من جوائز جرامي، بما في ذلك أغنية العام، وسرعان ما غناها العديد من الفنانين من أريثا فرانكلين إلى إلفيس بريسلي، الذي غناها في حفلته الأخيرة قبل وفاته. وكانت ستكون أغنية مختلفة تمامًا لولا قيام Garfunkel بدفع شريكه الموسيقي لتوسيعها. لكن، للأسف، ألبوم الاستوديو الذي يتضمن الأغنية سيكون الأخير للثنائي معًا.