احتلت أغنية الحب الكلاسيكية هذه المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1970

تتصدر الكثير من الأغاني المخططات ثم تختفي على ما يبدو دون أن يترك أثراً. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تصبح الأغنية نجاحًا فوريًا وكلاسيكيًا يستمر صداها في الظهور بعد عقود من صدورها. في يناير 1970، أصدر ثنائي الروك الشعبي سيمون وغارفانكل أغنية “جسر فوق المياه العكرة” التي تسابقت في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وبقيت، وبقيت، وبقيت. لقد احتلت المركز الأول لمدة ستة أسابيع وظلت على الرسم البياني لمدة 14 أسبوعًا. وكانت هذه مجرد بداية لنجاحها الهائل.
كتب بول سايمون الأغنية، وغنى آرت غارفانكيل – بناءً على إصرار سيمون – في هذه النغمة الإنجيلية العلمانية حول تقديم الراحة لشخص ما في وقت الحاجة، جسر فوق المياه العكرة. فازت بالعديد من جوائز جرامي، بما في ذلك أغنية العام، وسرعان ما غناها العديد من الفنانين من أريثا فرانكلين إلى إلفيس بريسلي، الذي غناها في حفلته الأخيرة قبل وفاته. وكانت ستكون أغنية مختلفة تمامًا لولا قيام Garfunkel بدفع شريكه الموسيقي لتوسيعها. لكن، للأسف، ألبوم الاستوديو الذي يتضمن الأغنية سيكون الأخير للثنائي معًا.
دفع Art Garfunkel بول سيمون لكتابة بيت شعر ثالث
في أوائل عام 1969، جلس بول سايمون في شقته في مانهاتن وهو يعمل على أغنية جديدة. كان لديه بدايات الموسيقى، ولكن فقط عدد قليل من كلمات الأغاني. لقد أضاف جزءًا يعتمد على كورال باخ قبل أن يعلق. كان سايمون يستمع باستمرار إلى مجموعة إنجيلية تسمى Swan Silvertones وأدرك أنه يستطيع إضافة بعض زخارف الإنجيل إلى نغمته الجديدة. كما حصل أيضًا على كلمات الأغنية الرئيسية وعنوانها من أداء المجموعة لأغنية القرن التاسع عشر “يا ماري لا تبكي،” والتي يصرخ فيها المغني القس كلود جيتر، “سأكون جسرًا فوق المياه العميقة إذا كنت تثق في اسمي.” كان للخط صدى لدى المغني وكاتب الأغاني. “حسنًا، أعتقد أنني سرقتها بالفعل،” اعترف سايمون في إحدى حلقات برنامج “The Dick Cavett Show”. قام سيمون على الفور بإخراج أول مقطعين، وهي تجربة أسهل من تجربة كتابة الأغاني عادةً.
ربما كانت الأغنية ستنتهي بشكل مختلف تمامًا لولا Garfunkel، الذي دفع شريكه الموسيقي لكتابة بيت شعر ثالث. سيمون، وهو يفكر في كيف كانت زوجته آنذاك بيجي هاربر تشكو من العثور على شعر رمادي، جاء بالبيت الثالث هناك وبعد ذلك. أضافت الآية التي بدأت “Sail on Silver Girl / Sail on by / Your Time to Shine” الدراما الموسيقية والغنائية إلى الأغنية، مما يمنحها إحساسًا أكثر تعقيدًا.
أغنية ناجحة كانت بمثابة أغنية البجعة
أراد بول سايمون من Art Garfunkel أن يغني أغنية “Bridge Over Troubled Water”. رفض Garfunkel ذلك، ولم يكن حريصًا على اللحن، معتقدًا أنه كان جيدًا ولكنه ليس أفضل عمل لسيمون. في النهاية، وافق Garfunkel. سيندم سيمون لاحقًا على قراره، خاصة بعد أن حقق نجاحًا هائلاً، حيث كان Garfunkel يحصل على نصيب الأسد من المجد لأغنية كتبها سيمون. كان هذا مجرد أحد أعراض الحدة المتزايدة بين سيمون وغارفانكيل والتي ستتحول في النهاية إلى عداء سيئ. ظهرت المشاكل حتى قبل “Bridge Over Troubled Water”، عندما لعب Garfunkel دور البطولة في فيلم “Catch-22” وظل لعدة أشهر يصور الفيلم، بينما كتب سايمون الألبوم بأكمله. قرر سيمون أنه لا يحتاج إلى Garfunkel لأنها كانت موسيقاه.
ومع صعود الأغنية إلى المخططات، تآكلت العلاقة بين الشركاء الموسيقيين بشكل أكبر، وهو مجرد جزء من القصة المأساوية للثنائي. إلى جانب كونه صاحب أطول أغنية ناجحة في عام 1970 وفاز بالعديد من جوائز جرامي، فقد ساعد نجاحه في دفع الألبوم إلى القمة. كان الألبوم رقم 1 في 10 دول، وهو ألبوم جرامي لهذا العام، وباع أكثر من 25 مليون نسخة حول العالم، وساعد سيمون في كسب ما مجموعه سبع جوائز جرامي. لكنه كان آخر ألبوم استوديو صنعه سيمون وغارفانكيل معًا. ومع ذلك، فقد اجتمعوا مرة أخرى على مر السنين لتقديم العروض، مع بقاء أغنية “Bridge Over Troubled Water” هي الأغنية المميزة للثنائي والتي تحظى بإعجاب الجماهير المستمر.