احتلت أغنية الحب المشهورة عالميًا المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1985

في عام 1985، لم تقضي أي أغنية أكثر من أربعة أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100. ومع ذلك، فإن أغنية “Like a Virgin” – وهي أغنية حب سرعان ما أصبحت معروفة عالميًا كواحدة من أفضل أغاني مادونا المميزة – أمضت أربعة أسابيع في المركز الأول خلال عام 1985 كجزء من سلسلة متتالية مدتها ستة أسابيع بدأت في أواخر عام 1984.
تحمل مادونا العديد من الأرقام القياسية العالمية، وقد انطلقت مسيرتها الأسطورية بالفعل مع أغنية “Like a Virgin”، وهي رابع أغنية لها على الإطلاق في قائمة أفضل 40 أغنية والأولى من بين 12 أغنية فردية. تستخدم الأغنية طريقة من شأنها أن تحدد أسلوب مادونا تمامًا والتي سيكون لها صدى لدى المعجبين في جميع أنحاء العالم. يحتوي فيلم “Like a Virgin” على عنصر عاطفي جاد وضعيف – فهو اعتراف بالحب والتفاني لحبيب جديد قد يكون رفيقًا للروح – في حين أنه مصاغ أيضًا في حياة جنسية غزلية وواثقة.
كان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها استفزازية أو حتى مبتذلة لاستخدامها المستمر للعذرية كاستعارة، إلا أن أغنية “Like a Virgin” حققت نجاحًا هائلاً. بالإضافة إلى تحقيقها أربعة أسابيع قياسية في المركز الأول في عام 1985، احتلت الأغنية سابقًا المركز الأول في الأسبوعين الأخيرين من عام 1984. وإليك نظرة على أغنية “Like a Virgin”، وكيف ساعدت مادونا في التغلب على عالم موسيقى البوب لأول مرة.
مثل العذراء سراً أحلى من كونها عاهره
في حين أن أغنية “Like a Virgin” هي الأغنية التي تدعي مادونا أنها لم تعد قادرة على تحملها، إلا أن الأغنية التي تتصدر القائمة هي لحظة من الفرح الخالص في حياة مادونا المأساوية أحيانًا. إنها أغنية حب غير تقليدية تتطلب القليل من المشي الذهني، الأمر الذي لم يرغب العديد من المستمعين والنقاد في القيام به. وقالت مادونا لمجلة رولينج ستون: “لقد فوجئت بردة فعل الناس”. “كنت أغني عن كيف أن شيئًا ما جعلني أشعر بطريقة معينة – جديدة تمامًا ومنتعشة – وكان الجميع يفسرونها على أنها “لا أريد أن أكون عذراء بعد الآن”.”
قال الكاتب المشارك بيلي شتاينبرغ لصحيفة لوس أنجلوس تايمز (عبر “مادونا: الدليل الكامل لموسيقاها”): “لم أكن أحاول فقط إدخال هذه الكلمة المفعمة بالحيوية” عذراء “بطريقة أو بأخرى”. القصة من وجهة نظره: “لقد تعرضت للضرب عاطفيًا ورومانسيًا مثل العديد من الأشخاص – لكنني بدأت علاقة جديدة وهذا شعور جيد جدًا، فهو يشفي كل الجروح ويجعلني أشعر أنني لم أفعل هذا من قبل.”
ومع ذلك، يمكن استغلال الحياة الجنسية في فيلم “Like a Virgin”. ظهرت مادونا لأول مرة في عرض حي للأغنية في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards عام 1984، حيث كانت تتلوى منتشية على المسرح، مقلدة بعض الأعمال وتتباهى بأزياءها الراقصه. نجح المزيج بين الحب والشهوة: ظهرت أغنية “Like a Virgin” لأول مرة على قائمة Hot 100 بعد شهرين من حفل VMAs، وبعد خمسة أسابيع فقط، بدأت مسيرتها التي استمرت ستة أسابيع في المركز الأول.