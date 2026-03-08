احتلت أغنية الحب المشهورة عالميًا المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1985

في عام 1985، لم تقضي أي أغنية أكثر من أربعة أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100. ومع ذلك، فإن أغنية “Like a Virgin” – وهي أغنية حب سرعان ما أصبحت معروفة عالميًا كواحدة من أفضل أغاني مادونا المميزة – أمضت أربعة أسابيع في المركز الأول خلال عام 1985 كجزء من سلسلة متتالية مدتها ستة أسابيع بدأت في أواخر عام 1984.

تحمل مادونا العديد من الأرقام القياسية العالمية، وقد انطلقت مسيرتها الأسطورية بالفعل مع أغنية “Like a Virgin”، وهي رابع أغنية لها على الإطلاق في قائمة أفضل 40 أغنية والأولى من بين 12 أغنية فردية. تستخدم الأغنية طريقة من شأنها أن تحدد أسلوب مادونا تمامًا والتي سيكون لها صدى لدى المعجبين في جميع أنحاء العالم. يحتوي فيلم “Like a Virgin” على عنصر عاطفي جاد وضعيف – فهو اعتراف بالحب والتفاني لحبيب جديد قد يكون رفيقًا للروح – في حين أنه مصاغ أيضًا في حياة جنسية غزلية وواثقة.

كان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها استفزازية أو حتى مبتذلة لاستخدامها المستمر للعذرية كاستعارة، إلا أن أغنية “Like a Virgin” حققت نجاحًا هائلاً. بالإضافة إلى تحقيقها أربعة أسابيع قياسية في المركز الأول في عام 1985، احتلت الأغنية سابقًا المركز الأول في الأسبوعين الأخيرين من عام 1984. وإليك نظرة على أغنية “Like a Virgin”، وكيف ساعدت مادونا في التغلب على عالم موسيقى البوب ​​لأول مرة.