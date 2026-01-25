احتلت أغنية الحب هذه باللسان في الخد المركز الأول في المرتبة الأطول في عام 1976

كانت كتابة أغاني الحب هي الشيء الوحيد الذي قام به بول مكارتني في السبعينيات. على سبيل المثال، احتلت أغنية “My Love” لفرقة Wings المركز الأول لأطول فترة في عام 1973، مما أدى إلى إدامة فكرة أن مكارتني كان شخصًا عاطفيًا. كتب فريق البيتلز السابق جون لينون وسجل أغنية مكارتني عام 1971 بعنوان “كيف تنام؟” والذي يتضمن قصيدة غنائية تقارن مخرجات مكارتني بموسيقى المصعد. رداً على ذلك، قام مكارتني بتأليف أغنية “Silly Love Songs”، وهي أغنية حب ودفاع عن أغاني الحب. “كانت هناك اتهامات في منتصف السبعينيات – بما في ذلك اتهام من جون – بأنني كنت أكتب فقط” أغاني حب سخيفة “. أفترض أن الفكرة كانت أنني يجب أن أكون أكثر صرامة قليلاً، وأكثر دنيوية قليلاً. “ولكن بعد ذلك أدركت فجأة أن هذا هو بالضبط ما هو الحب – إنه دنيوي” ، كتب الموسيقي في “بول مكارتني: كلمات الأغاني ، 1956 إلى الوقت الحاضر”.

في “أغاني الحب السخيفة”، يشهد مكارتني أن “بعض الناس يريدون ملء العالم بأغاني الحب السخيفة / وما المشكلة في ذلك؟” ثم يتابع الأغنية التي تتضمن اعترافًا بسيطًا بالحب (“أحبك”) وإعلان أن “الحب ليس سخيفًا على الإطلاق”. إذا كان هناك أي نقاش عام حول هذه المسألة، فمن الواضح أن الجماهير انحازت إلى مكارتني بدلاً من لينون. حصلت أغنية “Silly Love Songs” المبهجة والمحبوبة على رقم قياسي ذهبي في عام 1976، احتفالًا بمبيعات بلغت 500000 نسخة، وهو رقم ساعد في جعلها الأغنية الأطول استمرارًا والأفضل في العام.