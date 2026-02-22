احتلت نغمات الروك هذه المركز الأول، لكنها استحوذت على إعجاب النقاد تمامًا

تعتبر الرسوم البيانية بمثابة علامة مصادقة للمعجبين والفنانين على حدٍ سواء، لكنهم لا يقومون بذلك دائمًا بشكل صحيح، على الأقل ليس في ذهن النقاد. في عصر البث المباشر، من الأسهل تجنب الأغاني الناجحة، أو على الأقل عدم الوعي بها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالروك الكلاسيكي، فمن المؤكد أن أي أغنية ناجحة رقم 1 ستكون جديدة في ذهن أي معجب جاد – للأفضل أو للأسوأ. لقد احتلت الأغاني الكلاسيكية المرتبة الأولى، مثل أغنية “Hey Jude” الشهيرة لفرقة البيتلز وأغنية “Livin’ on a Pray” لبون جوفي – ولكن لم يتم إنشاء جميع الأغاني التي احتلت المركز الأول على قدم المساواة.
لقد نظرنا إلى الوراء في تاريخ هذه الأغاني رقم 1، حيث عرض بعضها انتصارات وارتفاعات موسيقى الروك أند رول، وبعضها تلاشى في الغموض، ويفتقر إلى طول العمر والاحترام الممنوح للكلاسيكيات. وفي ذلك الوقت، أصاب بعض النقاد، وبعضهم الآخر أخطأوا بشكل كبير. في بعض الأحيان اتفقوا مع شكوك المعجبين بشأن مسارات معينة، ولكن في مناسبة واحدة على الأقل، وصفوا أغنية لا تُنسى بأنها غير مرضية. في هذه القائمة، سنعود إلى بعض الأغاني الناجحة التي بدا أن المعجبين في ذلك الوقت يحبونها (أو على الأقل يشترونها) والتي لم يكن النقاد يشعرون بنفس الشعور تجاهها.
بيلي جويل – لم نشعل النار
صعد هذا النشيد السريع للأحداث الجارية إلى قمة قائمة Billboard Top 100 في عام 1989، وقضى أسبوعين في الصدارة. تم إصدارها في سبتمبر كأغنية منفردة قبل أن يصل ألبوم جويل “Storm Front” إلى الرفوف في أكتوبر.
قائمة الأغاني، غير المألوفة عادةً بين الأغاني التي تتصدر قائمة الأغاني الأولى، يقوم جويل بتدوير الإشارات إلى أسماء المشاهير والأسماء السياسية والشخصيات التاريخية – إجمالي 59، في الواقع – الأحداث الحالية آنذاك، وأكثر من ذلك بكثير من القرن العشرين: “تحديد النسل، هو تشي مينه / ريتشارد نيكسون يعود مرة أخرى / مون شوت، وودستوك / ووترغيت، موسيقى الروك الشرير / بيغن، ريغان، فلسطين / الإرهاب على متن الخطوط الجوية / آيات الله في إيران / الروس في أفغانستان / عجلة “الحظ، سالي رايد / انتحار موسيقى الهيفي ميتال.”
بدا التنافر ذهابًا وإيابًا بين الأحداث الجادة والموضوعات السخيفة أمرًا طبيعيًا بالنسبة لبعض المعجبين، لكنه لم يلق صدى خاصًا لدى النقاد مع ازدياد قوة الأغنية. أصبح جويل نفسه ينتقد الأغنية في السنوات التي أعقبت إصدارها، واصفًا إياها بأنها “مقطوعة موسيقية رهيبة” (عبر مجلة Far Out). لا تزال هذه لحظة لا تُنسى من المغني الأمريكي الشهير، ولكن يبدو أن جويل قد وافق على أن النقاد فهموا هذه اللحظة بشكل صحيح.
الملكة – الرابسودي البوهيمي
من الغريب أن هذه الأغنية الكلاسيكية التي تحظى بتقدير كبير الآن – والتي جعلت والدة المغني الرئيسي فريدي ميركوري حزينة – لم تكن تحظى بالتقدير دائمًا. منذ ذلك الحين، تحملت كوين إرثًا مثيرًا للإعجاب، حيث سيطرت على الفرق الموسيقية والأغاني المفضلة لعشاق موسيقى الروك في كل العصور، ويُنظر إليها على أنها عدد من الأغاني الكلاسيكية. لكن الاستقبال الأولي لفيلم “Bohemian Rhapsody” كان مختلطًا في أحسن الأحوال.
إن مشهدها الصوتي الملحمي الأوركسترالي هو الجودة التي لا لبس فيها والتي أعطتها مكانة كلاسيكية في عيون المعجبين، ولكن عند إصدارها في عيد الهالوين عام 1975، كان النقاد (ربما إلى حد ما) متشككين في القصيدة التي مدتها ست دقائق مع ظلال من النزوة والأوبرا. تألق غناء ميركوري الأيقوني على القسم المميز من المسار – “ماما، الحياة قد بدأت للتو / لكنني الآن ذهبت وألقيت كل شيء بعيدًا” – وسرعان ما انجذب المشجعون نحو مسار الروك التقدمي غير التقليدي والجذاب.
أمضت أغنية “Bohemian Rhapsody” تسعة أسابيع ممتازة على قمة قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة في عامي 1975 و76، حيث ظهرت لأول مرة في 29 نوفمبر، وبقيت في القمة حتى يناير 1976. وتعمدت كوين أن تخالف التيار، مع أقسام مميزة عبر الأنواع، وكلها ضمن نفس المسار، وقد حققت نجاحًا كبيرًا أتت بثمارها في النهاية، حيث تم تذكر الأغنية من بين أعظم أغاني الروك على الإطلاق.
المركبة الفضائية – بنينا هذه المدينة
لن تكون هذه القائمة مكتملة بدون إدراج هذه الأغنية الناجحة عام 1985، والتي وجدها العديد من المعجبين والنقاد على حد سواء مرادفة لخصخصة موسيقى الروك أند رول. حتى يومنا هذا، تعتبر المنشورات الرئيسية في عمليات المراجعة أنها من بين أسوأ الأغاني على الإطلاق، وقد اتفق النقاد في ذلك الوقت على أنها من بين أسوأ الأغاني على الإطلاق.
وصل المسار إلى المركز الأول في 16 نوفمبر 1985، وقضى أسبوعين في الصدارة. قبل ظهورها مجددًا كـ Starship لتتصدر المخططات، كانت فرقة Jefferson Airplane تنتج أصوات موسيقى الروك المخدرة بشكل محترم في الستينيات، لذا فإن هذا التحول إلى الموسيقى الصديقة للراديو والذي سرعان ما انفجر ترك الكثير من الجمهور السابق للفرقة وراءه. في البداية، كانت الانتقادات خفيفة، حتى أن المسار حصل على ترشيح لجائزة جرامي لأفضل أداء روك صوتي لثنائي أو مجموعة في عام 1986.
لكن تراثها سرعان ما تدهور، وأصبحت أي تقييمات إيجابية قليلة. يُذكر “لقد بنينا هذه المدينة” بسبب كلماتها العشوائية على ما يبدو، والتركيبات المشرقة والجوقة المتكررة: “لقد بنينا هذه المدينة / بنينا هذه المدينة على موسيقى الروك أند رول / بنينا هذه المدينة / بنينا هذه المدينة على موسيقى الروك أند رول.” لم يكن النقاد بعيدين جدًا عن مخاوفهم، حيث أن إرث المسار لا يزال بمثابة ضربة غريبة للخشخاش.