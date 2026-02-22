احتلت نغمات الروك هذه المركز الأول، لكنها استحوذت على إعجاب النقاد تمامًا

تعتبر الرسوم البيانية بمثابة علامة مصادقة للمعجبين والفنانين على حدٍ سواء، لكنهم لا يقومون بذلك دائمًا بشكل صحيح، على الأقل ليس في ذهن النقاد. في عصر البث المباشر، من الأسهل تجنب الأغاني الناجحة، أو على الأقل عدم الوعي بها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالروك الكلاسيكي، فمن المؤكد أن أي أغنية ناجحة رقم 1 ستكون جديدة في ذهن أي معجب جاد – للأفضل أو للأسوأ. لقد احتلت الأغاني الكلاسيكية المرتبة الأولى، مثل أغنية “Hey Jude” الشهيرة لفرقة البيتلز وأغنية “Livin’ on a Pray” لبون جوفي – ولكن لم يتم إنشاء جميع الأغاني التي احتلت المركز الأول على قدم المساواة.

لقد نظرنا إلى الوراء في تاريخ هذه الأغاني رقم 1، حيث عرض بعضها انتصارات وارتفاعات موسيقى الروك أند رول، وبعضها تلاشى في الغموض، ويفتقر إلى طول العمر والاحترام الممنوح للكلاسيكيات. وفي ذلك الوقت، أصاب بعض النقاد، وبعضهم الآخر أخطأوا بشكل كبير. في بعض الأحيان اتفقوا مع شكوك المعجبين بشأن مسارات معينة، ولكن في مناسبة واحدة على الأقل، وصفوا أغنية لا تُنسى بأنها غير مرضية. في هذه القائمة، سنعود إلى بعض الأغاني الناجحة التي بدا أن المعجبين في ذلك الوقت يحبونها (أو على الأقل يشترونها) والتي لم يكن النقاد يشعرون بنفس الشعور تجاهها.