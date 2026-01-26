احتلت هذه الأغنية الشهيرة المركز الأول لأطول فترة في عام 1968

يعد حصول أغنية على المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 بمثابة إنجاز رائع لأي فنان. وفي ستينيات القرن الماضي، كان فريق البيتلز يحقق ذلك كل بضعة أشهر. حقق فريق Fab Four 20 أغنية في المركز الأول بين عامي 1964 و1970، وهو رقم قياسي لم يتم التغلب عليه بعد. وفي عام 1968، كانت أغنية واحدة لفريق البيتلز لا مفر منها، حيث أمضت تسعة أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100: “Hey Jude”.

تم إصدار أغنية “Hey Jude” في الولايات المتحدة في 26 أغسطس 1968، مع “Revolution” باعتبارها الجانب B. كانت الأغنية الأولى ضمن علامة البيتلز الجديدة، Apple Records، وسرعان ما تسلقت المخططات الأمريكية، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في 28 سبتمبر 1968. ومن المحتمل أن يكون ساعد في صعودها الفيديو الترويجي الذي لا يُنسى للأغنية، والذي تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 8 سبتمبر وفي الولايات المتحدة في 6 أكتوبر. أوركسترا مكونة من 36 قطعة. احتلت الأغنية المركز الأول لمدة تسعة أسابيع، وكانت الأغنية الأطول في الرسم البياني رقم 1 لهذا العام وأطول أغنية في الرسم البياني لفرقة البيتلز رقم 1. (التالي في السطر؟ “أريد أن أمسك يدك،” التي ظلت سبعة أسابيع في المركز الأول في عام 1964.)