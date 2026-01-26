احتلت هذه الأغنية الشهيرة المركز الأول لأطول فترة في عام 1968

يعد حصول أغنية على المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 بمثابة إنجاز رائع لأي فنان. وفي ستينيات القرن الماضي، كان فريق البيتلز يحقق ذلك كل بضعة أشهر. حقق فريق Fab Four 20 أغنية في المركز الأول بين عامي 1964 و1970، وهو رقم قياسي لم يتم التغلب عليه بعد. وفي عام 1968، كانت أغنية واحدة لفريق البيتلز لا مفر منها، حيث أمضت تسعة أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100: “Hey Jude”.
تم إصدار أغنية “Hey Jude” في الولايات المتحدة في 26 أغسطس 1968، مع “Revolution” باعتبارها الجانب B. كانت الأغنية الأولى ضمن علامة البيتلز الجديدة، Apple Records، وسرعان ما تسلقت المخططات الأمريكية، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في 28 سبتمبر 1968. ومن المحتمل أن يكون ساعد في صعودها الفيديو الترويجي الذي لا يُنسى للأغنية، والذي تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 8 سبتمبر وفي الولايات المتحدة في 6 أكتوبر. أوركسترا مكونة من 36 قطعة. احتلت الأغنية المركز الأول لمدة تسعة أسابيع، وكانت الأغنية الأطول في الرسم البياني رقم 1 لهذا العام وأطول أغنية في الرسم البياني لفرقة البيتلز رقم 1. (التالي في السطر؟ “أريد أن أمسك يدك،” التي ظلت سبعة أسابيع في المركز الأول في عام 1964.)
معنى يا جود
الأغنية التي تبلغ مدتها أكثر من سبع دقائق كتبها بول مكارتني واستلهمت من جوليان ابن زميله في فريق البيتلز جون لينون. كانت الأغنية تسمى في الأصل “Hey Jools” وكان الهدف منها تشجيع جوليان أثناء طلاق والديه. (والدة جوليان هي زوجة جون لينون الأولى، سينثيا لينون، التي تزوجها عام 1962). في “مختارات البيتلز”، روى مكارتني عملية كتابة الأغاني. أثناء قيادته لزيارة عائلة لينون، قال: “بدأت الغناء، يا جولز – لا تجعل الأمر سيئًا، خذ أغنية حزينة، واجعلها أفضل…” كانت رسالة متفائلة، رسالة مليئة بالأمل لجوليان: “هيا يا رجل، لقد انفصل والديك. أعلم أنك لست سعيدًا، لكنك ستكون بخير”.
تحدث جون لينون عن الأغنية في مقابلة عام 1980 مع بلاي بوي. قال لينون: “قال (بول) إن الأمر كتب عن جوليان. كان يعلم أنني كنت انفصل عن سين وأترك جوليان بعد ذلك”. “كان يقود سيارته لرؤية جوليان لإلقاء التحية. لقد كان مثل عمه. وجاء بـ “يا جود”.” لكنني سمعتها دائمًا كأغنية لي. الآن أبدو وكأنني أحد هؤلاء المعجبين الذين يقرأون الأشياء فيه…”
وأضاف لينون أنه يعتقد أن الأغنية تتعلق جزئيًا بعلاقته مع يوكو أونو. وقال “فكر في الأمر: لقد ظهرت يوكو للتو في الصورة”. “إنه يقول: “مرحبًا، جود” – “مرحبًا، جون”.” كان يقول دون وعي: “هيا، اتركني”. على المستوى الواعي، لم يكن يريدني أن أمضي قدمًا. وكان الملاك الذي فيه يقول: “يباركك”. الشيطان الذي بداخله لم يعجبه ذلك على الإطلاق، لأنه لم يكن يريد أن يفقد شريكه”.