احتلت هذه التحفة الفنية للأغنية المركز الأول لأطول فترة في عام 1972

“The First Time Ever I Saw Your Face” هو أحد أبرز الأعمال الفنية والتجارية لموسيقى السبعينيات، وهو تسجيل جميل بشكل مدهش قضى معظم الوقت على قمة قائمة البوب ​​في عام 1972. في الأصل أغنية شعبية لإيوان ماكول، أصبحت “The First Time Ever I Saw Your Face” أغنية مميزة لنجمة السول روبرتا فلاك ببساطة لأنها غنتها بشكل جيد. عندما حصلت فلاك على الأغنية، أضافت طبقات من المشاعر، والكثير من العمق، وكل السعادة المشبعة في الكلمات والمزيد. لقد قدمت أغنية جيدة رائعة، وكذلك غنية ودافئة ومنضبطة بدقة.

في جوهرها، “أول مرة رأيت فيها وجهك” هي قصيدة حب حلوة وبسيطة. وقع الراوي على الفور في حب موضوع الأغنية، وكيف لم يفعلوا ذلك؟ تشرق الشمس في عينيها، واهتزت الأرض واهتزت مثل قلب طائر عند أول قبلة لهما، وكلاهما يعلم أن فرحتهما المتبادلة ستدعمهما حتى نهاية التاريخ. نتج عن تسجيل فلاك واحدة من أقل جوائز جرامي إثارة للجدل على الإطلاق، حيث حصل على جوائز منزلية في عام 1973 لكل من سجل العام وأغنية العام. اتفق ملايين الأمريكيين على أن أغنية “The First Time Ever I Saw Your Face” أمضت ستة أسابيع في المركز الأول، وهي فترة أطول من أي أغنية أخرى في عام 1972. إليكم قصة العمل الفني الذي لا يمكن إنكاره والذي حقق أيضًا نجاحًا هائلاً.