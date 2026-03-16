احتلت هذه التحفة الفنية للأغنية المركز الأول لأطول فترة في عام 1972

“The First Time Ever I Saw Your Face” هو أحد أبرز الأعمال الفنية والتجارية لموسيقى السبعينيات، وهو تسجيل جميل بشكل مدهش قضى معظم الوقت على قمة قائمة البوب في عام 1972. في الأصل أغنية شعبية لإيوان ماكول، أصبحت “The First Time Ever I Saw Your Face” أغنية مميزة لنجمة السول روبرتا فلاك ببساطة لأنها غنتها بشكل جيد. عندما حصلت فلاك على الأغنية، أضافت طبقات من المشاعر، والكثير من العمق، وكل السعادة المشبعة في الكلمات والمزيد. لقد قدمت أغنية جيدة رائعة، وكذلك غنية ودافئة ومنضبطة بدقة.
في جوهرها، “أول مرة رأيت فيها وجهك” هي قصيدة حب حلوة وبسيطة. وقع الراوي على الفور في حب موضوع الأغنية، وكيف لم يفعلوا ذلك؟ تشرق الشمس في عينيها، واهتزت الأرض واهتزت مثل قلب طائر عند أول قبلة لهما، وكلاهما يعلم أن فرحتهما المتبادلة ستدعمهما حتى نهاية التاريخ. نتج عن تسجيل فلاك واحدة من أقل جوائز جرامي إثارة للجدل على الإطلاق، حيث حصل على جوائز منزلية في عام 1973 لكل من سجل العام وأغنية العام. اتفق ملايين الأمريكيين على أن أغنية “The First Time Ever I Saw Your Face” أمضت ستة أسابيع في المركز الأول، وهي فترة أطول من أي أغنية أخرى في عام 1972. إليكم قصة العمل الفني الذي لا يمكن إنكاره والذي حقق أيضًا نجاحًا هائلاً.
أدى فيلم إلى دفع أغنية الحب المنسية لروبرتا فلاك إلى المرتبة الأولى
على الرغم من أنها تؤكد الحياة بقدر ما هي مبهجة ومبنية بشكل معقد، فقد استغرق الأمر حوالي ثلاث سنوات حتى يتم التعرف على إمكانات “أول مرة رأيت فيها وجهك” كما سجلتها روبرتا فلاك. كانت مغنية السبعينيات التي انتهت مسيرتها المهنية مبكرًا أيضًا واحدة من الموسيقيين الذين توفوا في عام 2025 دون سابق إنذار، لكن موهبتها كانت في مركز الصدارة في ذروة حياتها. في عام 1969، مُنحت فلاك 10 ساعات لتسجيل ثماني أغنيات لألبومها الأول “First Take”، وهو تمرين في التقاط سحر الاستوديو دون الكثير من الحيل في مرحلة ما بعد الإنتاج. كانت أغنية “The First Time Ever I Saw Your Face” واحدة من تلك الأغاني، لكنها لم تظهر على الإطلاق في قائمة Hot 100، على الأقل ليس على الفور. “Play Misty for Me”، فيلم تشويق يدور حول شخصية إذاعية، يحتاج إلى مقطوعة موسيقية رومانسية لموسيقى تصويرية للمشهد. تذكر المخرج كلينت إيستوود فيلم فلاك “The First Time Ever I Saw Your Face”، حيث اتصل بالمغني شخصيًا وسأله عما إذا كان بإمكانه استخدامه.
بعد وقت قصير من بدء عرض أغنية “Play Misty for Me” في نوفمبر 1971، بدأت أغنية فلاك في التحرك وظهرت لأول مرة على قائمة Hot 100 في مارس 1972. وبعد ستة أسابيع، أصبحت أغنية “The First Time Ever I Saw Your Face” هي الأغنية الأولى في البلاد. بقيت في القمة لمدة ستة أسابيع، أطول من أي أغنية أخرى في عام 1972، وهذا سبب كبير وراء بيلبورد أنها أكبر أغنية منفردة لهذا العام.