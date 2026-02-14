احتل بول سايمون المركز الأول في عيد الحب منذ 50 عامًا بأغنية مثيرة للسخرية تمامًا

بحلول منتصف السبعينيات، كان بول سيمون قد أثبت نفسه كفنان منفرد خارج حدود النجاح الذي حققه كنصف الثنائي الشعبي سيمون وغارفانكيل. بينما كان يواصل استكشاف الموسيقى العالمية (حقق نجاحًا كبيرًا مع أغنية “Graceland” عام 1986، وأقل نجاحًا مع “إيقاع القديسين” عام 1990)، إلا أنه في ذلك الوقت، كان قد زرع بقوة في حارة المغني وكاتب الأغاني. كانت هذه هي البيئة التي سيحقق فيها أكبر نجاح له في الرسم البياني كفنان منفرد، حيث حصل على أول أغنية له – ولا تزال الوحيدة – رقم 1 مع “50 طريقة لترك حبيبك”، قصيدته الساخرة عام 1975 عن الانفصال.
بعد أن قضت ثلاثة أسابيع في صدارة قائمة Billboard’s Hot 100 في فبراير 1976، ظلت أغنية “50 Ways to leave Your Lover” على الرسم البياني لمدة 17 أسبوعًا مثيرة للإعجاب، ولكن – ومن المفارقات إلى حد ما – ظلت في ذروتها في 14 فبراير. فكيف يمكن القول إن أغنية البوب الأكثر شعبية ضد الحب صعدت إلى قمة المخططات، وفي يوم عيد الحب، وهو يوم مخصص تاريخيًا للحب بجميع أشكاله الرائعة؟
“50 طريقة لترك حبيبك” هي أغنية انفصال تحزن على علاقة فاشلة
أغنية واحدة من ألبوم بول سايمون عام 1975 بعنوان “ما زلت مجنونًا بعد كل هذه السنوات”، “50 طريقة لترك حبيبك” تعرض تفاصيل الطرق المختلفة التي يمكن للمرء من خلالها إنهاء علاقة رومانسية. في الكلمات، تقدم امرأة لم يذكر اسمها نصيحة للراوي حول كيفية تخليص نفسه من علاقة مزعجة، وتصر على “يجب أن يكون هناك خمسون طريقة / لترك حبيبك”. تم توضيح العديد من هذه الأشياء في الجوقة، عندما يغني سايمون، “أنت فقط تنزلق من الخلف، جاك/ اصنع خطة جديدة، ستان/ لا تحتاج إلى أن تكون خجولًا، روي/ فقط حرر نفسك/ اصعد إلى الحافلة، جوس/ لا تحتاج إلى مناقشة الكثير/ فقط اترك المفتاح، لي/ وحرر نفسك.”
بهذه الاقتراحات الخمسة، عرض سايمون مجموعة من الأساليب التي يمكن للمرء ببساطة إنهاء العلاقة بها، على الرغم من أن الانزلاق من الخلف أو القفز على الحافلة قد يبدو جبانًا للبعض. وعلى الرغم من عنوان الأغنية، لم يكشف سايمون أبدًا عن الطرق الـ 45 الأخرى لترك الحبيب.
وبالطبع، تبقى المفارقة أن الأغنية وصلت إلى المركز الأول في 7 فبراير 1976، وبقيت هناك طوال عيد الحب. أحد الأسباب المحتملة هو أن “50 طريقة لترك حبيبك” يمكن تفسيرها على أنها تمتد على الحدود بين كونها أغنية انفصال رائعة وأغنية حب رائعة – على الرغم من أنها تحزن بشكل استباقي على فقدان الرومانسية التي أصبحت خانقة.
لم يكشف بول سايمون أبدًا عن موضوع 50 طريقة لترك حبيبك
من الواضح أن “50 طريقة لترك حبيبك” تدور حول علاقة أصبحت سيئة للغاية لدرجة أنها لا تحتاج إلى الخروج فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى التحرر منها. وقد دفع ذلك الكثيرين إلى التساؤل عن هوية كتاب سيمون “50 طريقة لترك حبيبك”. يضع التوقيت الأغنية ضمن الإطار الزمني لزواجه من بيجي هاربر، التي تزوجها عام 1969 وطلقها عام 1975. ومن المثير للاهتمام أن سايمون أصر على أن الأغنية لا تتعلق بهاربر – ومع ذلك لم يكشف أبدًا عن من ألهمها بالفعل.
ومع ذلك، أكد سايمون أن بداية الأغنية جاءت له يومًا ما فجأة. وقال للمؤلف تيموثي وايت في كتابه “Rock Lives”: “الكلمات الافتتاحية خطرت في ذهني”. “قالت لي: “المشكلة كلها داخل رأسك…” كان هذا أول شيء فكرت فيه. لذلك بدأت للتو في البناء على هذا الخط.”
ومع ذلك، فإن الجوقة المنفردة لها قصة أصل مختلفة تمامًا. قال سايمون عند ظهوره في “عرض هوارد ستيرن”: “الجوقة، كلمات ذلك، كنت أعلم ابني هاربر، الذي كان، كما تعلم، صغيرًا في ذلك الوقت، كنت أعلمه القوافي … لذلك كان هذا هو ما كان يدور حوله الأمر”. على الرغم من كونه المقطوعة الموسيقية الوحيدة من مسيرته الفردية التي وصلت إلى المرتبة الأولى، إلا أن سايمون كان رافضًا إلى حد ما لأغنية “50 Ways” عندما قال لـ White، “إنها في الأساس أغنية هراء”.