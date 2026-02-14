احتل بول سايمون المركز الأول في عيد الحب منذ 50 عامًا بأغنية مثيرة للسخرية تمامًا

أغنية واحدة من ألبوم بول سايمون عام 1975 بعنوان “ما زلت مجنونًا بعد كل هذه السنوات”، “50 طريقة لترك حبيبك” تعرض تفاصيل الطرق المختلفة التي يمكن للمرء من خلالها إنهاء علاقة رومانسية. في الكلمات، تقدم امرأة لم يذكر اسمها نصيحة للراوي حول كيفية تخليص نفسه من علاقة مزعجة، وتصر على “يجب أن يكون هناك خمسون طريقة / لترك حبيبك”. تم توضيح العديد من هذه الأشياء في الجوقة، عندما يغني سايمون، “أنت فقط تنزلق من الخلف، جاك/ اصنع خطة جديدة، ستان/ لا تحتاج إلى أن تكون خجولًا، روي/ فقط حرر نفسك/ اصعد إلى الحافلة، جوس/ لا تحتاج إلى مناقشة الكثير/ فقط اترك المفتاح، لي/ وحرر نفسك.”

بهذه الاقتراحات الخمسة، عرض سايمون مجموعة من الأساليب التي يمكن للمرء ببساطة إنهاء العلاقة بها، على الرغم من أن الانزلاق من الخلف أو القفز على الحافلة قد يبدو جبانًا للبعض. وعلى الرغم من عنوان الأغنية، لم يكشف سايمون أبدًا عن الطرق الـ 45 الأخرى لترك الحبيب.

وبالطبع، تبقى المفارقة أن الأغنية وصلت إلى المركز الأول في 7 فبراير 1976، وبقيت هناك طوال عيد الحب. أحد الأسباب المحتملة هو أن “50 طريقة لترك حبيبك” يمكن تفسيرها على أنها تمتد على الحدود بين كونها أغنية انفصال رائعة وأغنية حب رائعة – على الرغم من أنها تحزن بشكل استباقي على فقدان الرومانسية التي أصبحت خانقة.