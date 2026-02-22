احتل فيلم Bonnie Tyler’s Total Eclipse Of The Heart المركز الأول في عام 1983 – وقد حقق الآن إنجازًا كبيرًا آخر

لمدة أربعة أسابيع في عام 1983، كانت الأغنية الأولى في الولايات المتحدة هي “Total Eclipse of the Heart” لبوني تايلر، وهي الأغنية التي استمرت في حصد الجوائز خلال أكثر من 40 عامًا منذ إصدارها، بما في ذلك إنجاز نادر مكون من 10 أرقام في قطاع البث المباشر. لقد كانت بمثابة ضربة غير متوقعة لفنانيها ومثلت عودة كبيرة لمبدعها. تم تصنيفها لأول مرة كمغنية ريفية في السبعينيات وحققت نجاحًا محدودًا فقط، تخلت تايلر عن علامتها التجارية القديمة ومديريها في أوائل الثمانينيات وتمكنت من العثور على متعاونين لصنع نوع الموسيقى التي أرادت صنعها بالفعل: ملاحم كبيرة ودرامية وكاسحة. وكان الشخص الوحيد الذي فعل ذلك في ذلك الوقت هو جيم ستاينمان، الكاتب والمنتج الذي كان وراء النجاحات المهنية الكبيرة لفيلم Meat Loaf. قام ستاينمان بتأليف “الكسوف الكلي للقلب” لتايلر، والذي كتب في الأصل لمسرحية موسيقية عن مصاص الدماء نوسفيراتو، ثم اقتبسها من جزء من المقطوعة الموسيقية التي ألفها لفيلم “دائرة صغيرة من الأصدقاء” عام 1980.
بعد ظهوره لأول مرة على Hot 100 في يوليو 1983، وصل فيلم “Total Eclipse of the Heart” الميلودرامي والمجهد بشكل لا يقاوم إلى المركز الأول بعد ثمانية أسابيع فقط. وبعد أقل من 43 عامًا بقليل، ظهر فيلم “Total Eclipse of the Heart” في الأخبار مرة أخرى عندما تم بثه للمرة المليار.
الكسوف الكلي للقلب هو تحطيم متدفق
على الرغم من أنها حققت المركز الأول في عام 1983، إلا أنها لم تحصل على البلاتينية حتى عام 2001، حيث بيعت مليون نسخة كأغنية منفردة بحلول عام 2001 في الولايات المتحدة. في العام الذي تم إصدارها فيه، بالإضافة إلى شهرها الذي احتلت فيه المركز الأول على Billboard Hot 100، ذهبت الأغنية أيضًا إلى المركز الأول في كل من المملكة المتحدة وكندا، وكانت أول رقم 1 على الإطلاق وفقًا للمعايير الأسترالية. مخطط ARIA.
حصل فيلم “Total Eclipse of the Heart” على ترشيح لجائزة جرامي لأفضل أداء صوتي بوب للإناث. حصل الألبوم الذي ظهرت فيه الأغنية لأول مرة، “Faster Than the Speed of Night”، على إيماءة في فئة أفضل أداء صوتي روك للإناث، وبيع منه نصف مليون نسخة ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى “Total Eclipse of the Heart”.
إنه أيضًا تحطيم لا يمكن إنكاره عندما يتم تسجيل أساليب استهلاك الموسيقى في القرن الحادي والعشرين. خدمات البث هي المكان الذي يستمع فيه معظم الناس إلى الموسيقى في عشرينيات القرن الحالي، ولا يزال الكثير منهم يستمعون إلى بوني تايلر. في يناير 2026، انضمت أغنية “Total Eclipse of the Heart” إلى نادي حصري عندما وصلت إلى مليار تشغيل على Spotify. اكتشفت تايلر ذلك عندما أرسلت لها قرص الجائزة من قبل عملاق الإنترنت. وقال تايلر لبي بي سي عن شعوره بالوصول إلى مليار بث مباشر: “أنا سعيد حقًا”. “عندما تفكر في الأمر، هناك 8.3 مليار شخص فقط في العالم.”