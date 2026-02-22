احتل فيلم Bonnie Tyler’s Total Eclipse Of The Heart المركز الأول في عام 1983 – وقد حقق الآن إنجازًا كبيرًا آخر

على الرغم من أنها حققت المركز الأول في عام 1983، إلا أنها لم تحصل على البلاتينية حتى عام 2001، حيث بيعت مليون نسخة كأغنية منفردة بحلول عام 2001 في الولايات المتحدة. في العام الذي تم إصدارها فيه، بالإضافة إلى شهرها الذي احتلت فيه المركز الأول على Billboard Hot 100، ذهبت الأغنية أيضًا إلى المركز الأول في كل من المملكة المتحدة وكندا، وكانت أول رقم 1 على الإطلاق وفقًا للمعايير الأسترالية. مخطط ARIA.

حصل فيلم “Total Eclipse of the Heart” على ترشيح لجائزة جرامي لأفضل أداء صوتي بوب للإناث. حصل الألبوم الذي ظهرت فيه الأغنية لأول مرة، “Faster Than the Speed ​​of Night”، على إيماءة في فئة أفضل أداء صوتي روك للإناث، وبيع منه نصف مليون نسخة ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى “Total Eclipse of the Heart”.

إنه أيضًا تحطيم لا يمكن إنكاره عندما يتم تسجيل أساليب استهلاك الموسيقى في القرن الحادي والعشرين. خدمات البث هي المكان الذي يستمع فيه معظم الناس إلى الموسيقى في عشرينيات القرن الحالي، ولا يزال الكثير منهم يستمعون إلى بوني تايلر. في يناير 2026، انضمت أغنية “Total Eclipse of the Heart” إلى نادي حصري عندما وصلت إلى مليار تشغيل على Spotify. اكتشفت تايلر ذلك عندما أرسلت لها قرص الجائزة من قبل عملاق الإنترنت. وقال تايلر لبي بي سي عن شعوره بالوصول إلى مليار بث مباشر: “أنا سعيد حقًا”. “عندما تفكر في الأمر، هناك 8.3 مليار شخص فقط في العالم.”