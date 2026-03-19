احتمالات، اختيارات، أفضل رهان لـ March Madness 2026 لجولة الـ 64 يوم الخميس

تستمر منافسات الجولة الأولى من بطولة NCAA لعام 2026 في المنطقة الغربية، حيث يواجه بطل Big South رقم 12 High Point فريق Wisconsin رقم 5 في الساعة 1:50 مساءً بالتوقيت الشرقي على TBS.

تم تحديد هذا التطابق بين الجرائم القوية على أنه مسابقة حيث يقوم الكثير بوضع البادجر في حالة من الانزعاج.

من المؤكد أن حركة خط هذا الانتشار تحولت لصالح الفهود.

تم افتتاح ولاية ويسكونسن كمرشح مفضل بمقدار 12.5 نقطة، لكن هذا الخط انخفض إلى 10.5 في DraftKings Sportsbook.

يبقى مؤشر Over/Under عند 163.5 نقطة.

توقع هاي بوينت مقابل ويسكونسن، أفضل رهان

لا يمكن الاستخفاف بأي فريق حقق سلسلة انتصارات مكونة من 14 مباراة يدخل March Madness. سيكون لدى البادجر أيديهم ممتلئة يوم الخميس.

هاي بوينت هي وحدة هجومية متماسكة يبلغ متوسطها 90 نقطة في المباراة الواحدة، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى البلاد، بقيادة الثلاثي تيري أندرسون وروب مارتن وكامرون فليتشر.

تصنف المقاييس هجومهم أقل بكثير مما يوحي به متوسطهم الليلي، حيث احتلت المرتبة 67 على KenPom والمرتبة 74 في تصنيفات الكفاءة المعدلة لـ Torvik، على التوالي.

يمكن للمرء أن يجادل أيضًا بأن الجنوب الكبير ليس بالضبط أفضل المحصول مقارنة بالعشرة الكبار، وهذا صحيح.

ومع ذلك، لم يخسر هاي بوينت أي مباراة منذ 14 يناير أمام وينثروب، الذي تغلبوا عليه في نهائي المؤتمر ليضمنوا هذا العرض الشامل.

لكي تحافظ ولاية ويسكونسن على مكانتها، سيكون ثنائي المنطقة الخلفية المكون من نيك بويد وجون بلاكويل في المقدمة.

اندلع بويد برصيد 38 نقطة في فوز فريق بادجرز المفاجئ على إلينوي في ربع نهائي بطولة Big Ten.

بلغ متوسطه 20.6 نقطة لكل نزهة في الموسم العادي، وهو ثالث أفضل لاعب في المؤتمر، بينما يوفر بلاكويل ما يقرب من 2.8 نقطة من نطاق 3 نقاط لكل نزهة.

تتوسع القياسات الهجومية لفريق Badgers بشكل أفضل، حيث احتلت المرتبة الثامنة على Torvik والمركز الحادي عشر على KenPom، على التوالي.

يمنحهم نولان وينتر وأوستن راب ميزة ارتفاع معقولة على الألواح، حيث إن الممتلكات الإضافية مهمة عندما يأتي وقت البطولة.

الرهان على كرة السلة الكلية؟

يجب أن يعتني بويد وبلاكويل بكرة السلة، لكن بشكل عام، قد يكون عدم فوز هاي بوينت بأي فوز جيد هذا الموسم سببًا في سقوط عرض سندريلا المحتمل.

أمام منافسي فريق Quad 2 هذا الموسم، فاز فريق Badgers بنتيجة 4-1، بينما فاز فريق Panthers بنتيجة 0-2.

أنا أفوز بالنقاط ولكي يتصدر فريق Badgers لوحة النتائج في هذا اللقاء المحتمل.

المسرحيات: أكثر من 163.5 نقطة (-110، bet365 Sportsbook) | مجموع نقاط ولاية ويسكونسن أكثر من 88.5 (+112، DraftKings)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.