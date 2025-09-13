احتمالات ، أفضل رهان ، التنبؤ باشتباك يوم السبت في توسكالوسا

رياضة
احتمالات ، أفضل رهان ، التنبؤ باشتباك يوم السبت في توسكالوسا

لا أحد يعرف ما يمكن توقعه من رقم 19 ألاباما (1-1) لبقية الموسم.

كان السوق فاترًا على مد قرمزي ، بالنسبة لما اعتدنا عليه ، وصوله إلى الموسم ، ولكن كان هناك الكثير من المراهنات الحادة وتصنيفات السلطة ، بما في ذلك SP+، التي كانت متفائلة في “Bama” في عام 2 من عهد Kalen Deboer.

هزيمة غير ملهمة غير ملهمة إلى ولاية فلوريدا في الأسبوع الأول ، كل ذلك في الماء البارد.

ثم أجاب ألاباما على الجرس بقذف 73-0 من UL-Monroe في الأسبوع الثاني ، لكن هذا لن يهدئ أيًا من المتشككين حول DeBoer.

أي شيء أقل من فوز مدوي على ويسكونسن ، الذي سيكون دون بدء قورتربك بيلي إدواردز جونيور مرة أخرى يوم السبت ، يعتبر غير مقبول من قبل وسطاء السلطة في توسكالوسا.

Crimson Tide هي مفضلة من ثلاثة درجات على البادجر.

ويسكونسن مقابل ألاباما احتمالات ، التنبؤ

ربما لا أحد من هذا الجانب من بيلي نابير في فلوريدا يخضع للتدقيق أكثر من ديبوير في الوقت الحالي ، لكن لوك فيكل سيشعر أيضًا بالحرارة إذا لم تكن ولاية ويسكونسن أفضل في عام 2025.

جاء فيكل إلى ماديسون على أمل إضافة بعض الطنانة إلى جريمة ويسكونسن ، لكنه يبدو أنه ابتعد عن المسار ، وكانت النتائج سجلًا 13-13 في أول عامين له ، حيث قاد البادجر.

يجلس فيكيل ويسكونسن في 2-0 هذا الموسم ، لكن يفوز على ميامي (أوهايو) وميد تينيسي ستيت لن يحركوا الإبرة.

رحلة ناجحة إلى ألاباما ، على الرغم من؟ يمكن أن يشتري لك بعض التصالح الجاد مع التعزيز.

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

سيكون من الأسهل قوله من القيام به ، حيث سوف يلجأ Fickell و Badgers إلى داني أونيل ، وهو طالب في السنة الثانية قضى العام الماضي في ولاية سان دييغو.

كان أونيل رائعًا ضد ولاية تينيسي الوسطى ، لكن تكرار هذا الأداء ضد ألاباما هو معادلة مختلفة تمامًا.

ومع ذلك ، يجب أن يكون دفاع ولاية ويسكونسن ، الذي يتميز بالثانوية الرائعة ، قادرًا على احتواء جريمة ألاباما بما يكفي لجعل مهمة أونيل أسهل قليلاً.

هذا الدفاع هو ما سيصلنا إلى النافذة بتذكرة البادجر يوم السبت.

المسرحية: ويسكونسن +20.5 (فاندويل)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية