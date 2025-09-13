احتمالات ، أفضل رهان ، التنبؤ باشتباك يوم السبت في توسكالوسا

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



لا أحد يعرف ما يمكن توقعه من رقم 19 ألاباما (1-1) لبقية الموسم.

كان السوق فاترًا على مد قرمزي ، بالنسبة لما اعتدنا عليه ، وصوله إلى الموسم ، ولكن كان هناك الكثير من المراهنات الحادة وتصنيفات السلطة ، بما في ذلك SP+، التي كانت متفائلة في “Bama” في عام 2 من عهد Kalen Deboer.

هزيمة غير ملهمة غير ملهمة إلى ولاية فلوريدا في الأسبوع الأول ، كل ذلك في الماء البارد.

ثم أجاب ألاباما على الجرس بقذف 73-0 من UL-Monroe في الأسبوع الثاني ، لكن هذا لن يهدئ أيًا من المتشككين حول DeBoer.

أي شيء أقل من فوز مدوي على ويسكونسن ، الذي سيكون دون بدء قورتربك بيلي إدواردز جونيور مرة أخرى يوم السبت ، يعتبر غير مقبول من قبل وسطاء السلطة في توسكالوسا.

Crimson Tide هي مفضلة من ثلاثة درجات على البادجر.

ويسكونسن مقابل ألاباما احتمالات ، التنبؤ

ربما لا أحد من هذا الجانب من بيلي نابير في فلوريدا يخضع للتدقيق أكثر من ديبوير في الوقت الحالي ، لكن لوك فيكل سيشعر أيضًا بالحرارة إذا لم تكن ولاية ويسكونسن أفضل في عام 2025.

جاء فيكل إلى ماديسون على أمل إضافة بعض الطنانة إلى جريمة ويسكونسن ، لكنه يبدو أنه ابتعد عن المسار ، وكانت النتائج سجلًا 13-13 في أول عامين له ، حيث قاد البادجر.

يجلس فيكيل ويسكونسن في 2-0 هذا الموسم ، لكن يفوز على ميامي (أوهايو) وميد تينيسي ستيت لن يحركوا الإبرة.

رحلة ناجحة إلى ألاباما ، على الرغم من؟ يمكن أن يشتري لك بعض التصالح الجاد مع التعزيز.

سيكون من الأسهل قوله من القيام به ، حيث سوف يلجأ Fickell و Badgers إلى داني أونيل ، وهو طالب في السنة الثانية قضى العام الماضي في ولاية سان دييغو.

كان أونيل رائعًا ضد ولاية تينيسي الوسطى ، لكن تكرار هذا الأداء ضد ألاباما هو معادلة مختلفة تمامًا.

ومع ذلك ، يجب أن يكون دفاع ولاية ويسكونسن ، الذي يتميز بالثانوية الرائعة ، قادرًا على احتواء جريمة ألاباما بما يكفي لجعل مهمة أونيل أسهل قليلاً.

هذا الدفاع هو ما سيصلنا إلى النافذة بتذكرة البادجر يوم السبت.

المسرحية: ويسكونسن +20.5 (فاندويل)

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.